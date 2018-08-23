一級嘴砲》金足農的故事既不熱血也不浪漫，那是一場悲劇

一間位於鄉下的公立農校，一路過關斬將殺進了甲子園，在高齡化的農業縣份裡，平常耕田、掃大便的高中生，連續數天佔盡媒體版面，這是一件多麼感人的奮鬥故事！但是，面對這種把投手生命燃燒至盡的歪風，第一線的記者和球評卻屁股夾個老緊，連個質疑都不敢在版面上提出。

一級嘴砲技術士

今年是日本甲子園第100回，除了賽事與周邊活動規模的擴大，觀眾入場101萬人次刷新了歷史紀錄，冠軍戰由鄉下來的「金足農業高校」對決常勝軍「大阪桐陰高校」，有如農用曳引機對決主力戰車般充滿話題性，亦讓今年的甲子園沸騰到了最高點。但是，金足農業高校的投手吉田輝星從地區賽預一路投到決賽，這種燃燒殆盡的做法既不熱血也不浪漫，就只是一個愚蠢至極的悲劇。

農機對戰車。（圖：作者提供，來源不可考）

金足農業高校（以下簡稱金足農）位於秋田縣秋田市，面臨日本海，全校師生約600人，每年冬季常被冰封在白雪當中。就是靠著這樣的一間小學校，甲子園成立至今103年，秋田縣第一次闖進了甲子園決賽。平常在犁田、掃雞糞的農校生，頓時間成了甲子園的英雄，秋田縣的奇蹟。

不過，金足農從秋田縣預賽一直到甲子園決賽結束，一共11場比賽，場上的9個人通通沒有更換過。投手吉田輝星連續丟了11場，直到最後一天體力放盡、被大阪桐陰打爆之後，金足農才把投手吉田輝星調到右外野，由三壘手打川和輝中繼登板。若從8月8日甲子園開幕算起，到8月21日為止，吉田輝星一共出賽6場，總投球數881球，甲子園史上第二高。如果把秋田縣預賽算進來，一共11場比賽，吉田登板了96局，共投了1517球。這簡直是在糟蹋人。

秋田縣金足農王牌投手吉田輝星。（取自推特）

根據美國棒球投手指導方針的建議，17到18歲的高中生單場投球數超過76球以上就必須間隔4天以上才能夠再度上場。針對金足農這樣在用人的方式，許多美國教練都表示「聽了差點昏倒」。美國的棒球界一直以來也對這種燃燒殆盡、死在投手丘上的「甲子園至上主義」非常感冒，若是以紀錄來看，在甲子園總投球數超過700球的，除了1998年的松坂大輔之外，其餘的全部都沒有好下場。例如2006年的手帕王子「齋藤佑樹」，總投球數948球刷新了甲子園的紀錄，職棒生涯至今15勝24敗，防禦率4.33，齋藤連續五年被日本火腿鬥士減薪，棒球人生大概也走到了盡頭。

雖然，一間位於鄉下的公立農校，一路過關斬將殺進了甲子園，在高齡化的農業縣份裡，平常耕田、掃大便的高中生，連續數天佔盡媒體版面，這是一件多麼感人的奮鬥故事！但是，面對這種把投手生命燃燒至盡的歪風，第一線的記者和球評卻屁股夾個老緊，連個質疑都不敢在版面上提出。反而是前讀賣巨人隊的「桑田真澄」，以及前大阪府知事「橋下徹」出面關心投手肩膀狀況，並對這種歌頌人家去死的新聞歪風表示遺憾。

有病就會有病灶，病灶就是高校野球聯盟的會長－八田英二，「吉田選手的英姿烙印在眾人的心中，這就是高校野球的最佳典範！」八田在夏季甲子園閉幕式如此說著。大老都這麼講了，身為球隊的教練還敢有什麼異議？日本甲子園一百年，或許也該是回頭檢討這種「鼓勵選手死在球場上」的病態氛圍了吧？