Mygopen》【假LINE】記住長相「用迷幻藥」洗錢？兩人在永康流竄？警：謠言

光是分析謠言的文字就相當弔詭，因為「洗錢」這件事跟「迷幻藥」是不太相關的，另外查詢警察局紀錄並沒有這樣的案件，更重要的是這張照片看起來是「自拍照」，當初是如何取得這樣的照片？

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你LINE也收到「記住長相"用迷幻藥"洗錢」、「這兩位行騙全省'已到彰化"員林'埔心'」、「目前兩人在台南永康一帶流竄」的謠言訊息嗎？並附上一張有一男一女的自拍照片，說是警察分局傳來的。其實這段謠言在兩年前就有流傳過了，而且變形了很多次，說這兩個人是迷魂大盜，專門假裝問路趁機下藥，並跑到台灣的各個地方。事實上經過確認與案件查詢，警方表示並沒有這樣的案件，是以訛傳訛的訊息。

用迷幻藥洗錢的兩人到台南永康的謠言

原始謠傳版本

記住長相"用迷幻藥"洗錢'這兩位行騙全省'已到彰化"員林'埔心'要小心

警察分局傳來的

這兩個傢伙專門用迷藥行騙，找人問路伺機下藥搜刮財務，目前兩人在台南永康一帶流竄

或這個

這兩個人是迷魂大盜，專門假裝問路趁機下藥。目前人己在高雄，請轉傳給朋友，請大家小心!!

並附上這張照片

謠言破解說明

光是分析謠言的文字就相當弔詭，因為「洗錢」這件事跟「迷幻藥」是不太相關的，另外查詢警察局紀錄並沒有這樣的案件，更重要的是這張照片看起來是「自拍照」，當初是如何取得這樣的照片？

正確闢謠解釋

經過 MyGoPen 實際詢問與警方確認，永康分局表示：這在網路上流傳已久，是以訛傳訛的訊息，近期並沒有這樣的案件，希望大家不要再轉傳這樣沒有證實過的消息了。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

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本文經授權轉載自Mygopen【假LINE】記住長相"用迷幻藥"洗錢？兩人在永康流竄？警：謠言