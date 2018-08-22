瞭望之窗》薩國斷交事件的戰場不在兩岸，而在拉美

北京的觸角有系統地伸進拉美國家，並非僅是基於協助考量，而是要擴大在區域內的獨霸。只不過剛好台灣多數的邦交國也在同一區域內，美國過去10多年對拉美與加勒比海的外交經營又不用心，才給予北京可乘之機，連帶殃及台灣邦交。

托克維爾

中國選擇在台灣總統蔡英文甫結束出訪中南美洲行程返台不到12小時後，以「突襲式」的手法操作了薩爾瓦多與台灣斷交事件。以外交部事後的說明來看，此事早已有跡可尋，也歷經至少兩個月的幕後挽救作業。以北京近來打壓台灣毫不手軟的行徑，薩國斷交事件沒有在蔡英文過境美國或是訪問中南美洲時候發生，顯示台灣外交團隊已竭盡所能搶救邦交直到最後一刻，至少沒有讓蔡英文在出訪期間受到侮辱。

處理外交危機是一連串的作業過程。既然斷交的遺憾無法避免，事後的損害管控更形重要。熟悉外交運作的人應該看得出來，從蔡英文舉行記者會針對薩國斷交事件做出定調後，「美國在台協會」（AIT）與美國國務院發言系統分別於第一時間釋出回應，背後當然有台美外交管道運作的鑿痕。

對內部份，蔡政府口徑一致訴求國內團結，呼籲國際正視中國藉由打壓台灣邦交關係遂行區域霸權的真正目的，就是要避免內部被分化，同時爭取國際主要國家的認同。因此蔡英文在記者會特別指出，「中國正以加深對台灣的壓力，以凸顯對區域的影響力，現在的兩岸問題不再是兩岸之間的問題，更已是區域問題」。換成白話文，就是要提醒美國政府正視中國勢力早已全面滲透到美國的後花園拉丁美洲這塊區域。

薩國斷交事件沒有在蔡英文過境美國或是訪問中南美洲時候發生，顯示台灣外交團隊已竭盡所能搶救邦交直到最後一刻，至少沒有讓蔡英文在出訪期間受到侮辱。（本報資料照）

從美國國務院的新聞稿可以看出幾個新的說法，一是美國「正在審視與薩爾瓦多之間的關係」，這是過去台灣面臨包括巴拿馬等中南美洲斷交事件時，美方從未表達過的立場。華府此舉自然有警告部份蠢蠢欲動中南美洲國家的用意，美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）也主張要為薩國政府的斷交決定，用減少美國對薩爾瓦多的資金援助來懲罰。美國終於出手，效果如何仍待觀察，畢竟川普上任以後對拉美國家的外交經營並不夠用心，他甚至缺席今年4月美國與拉美國家的高峰會，而且他歧視墨西哥人的言論和主張重啟「北美自由貿易協訂」（NAFTA）等作為，也被拉美國家視為不友善的訊號。但至少薩國斷交事件已經讓華府表態，對於抑制下一波可能斷交的危機仍有預防作用。

其次，國務院新聞稿也再次重申「中國片面改變現狀無益於區域穩定，美國敦促中國節制，且不可採取危害台灣人民安全、社會或經濟制度的脅迫手段」。此說法已經確認中國近來一連串對台不友善的動作係片面改變台海現狀。國務院也肯定「台灣是可信賴的夥伴，在台灣為因應全球挑戰而擴大自身貢獻，和面對打壓仍努力參與國際舞台之際，美國將繼續支持台灣」。

由此觀之，蔡政府第一時間的外交處理已經成功獲得美國公開且更進一步的協助。更重要的下一步是進行全球的宣傳。有鑒於現階段國際社會對於中國在世界各地「銳實力的掠奪」隱憂加深，台灣應該透過駐外館處與國際文宣等多重管道，讓國際社會要注意中國霸權勢力的擴張與威脅。同時，藉由華府對台灣在國際角色的肯定，深化台灣是「國際秩序貢獻者」的形象，來對比中國是「麻煩製造者」的事實。

既然已經讓華府注意到其後院被北京軟土深掘，台灣應該發動更全面性的國際訴求，讓世界知道薩國斷交事件的戰場不在兩岸，而是在拉美。

美國聯邦參議員盧比歐主張要為薩國政府的斷交決定，用減少美國對薩爾瓦多的資金援助來懲罰。（AP）

中國在拉美的勢力擴張已經超過10年，習近平上任之後更加速深耕拉美的外交議程。2015年1月，習近平在北京主持首屆「中國與拉美加勒比海國家高峰會」，就宣示未來10年中國在這個區域內的投資將達到2千5百億美元。2017年，中國與拉美加勒比海國家的貿易總額已達到2千4百億美金，這早已不是軟土深掘，而是侵門踏戶。同一時間，新手上任的川普還在摸索外交政策，困在北朝鮮議題的泥淖中，主要政府政治任命的人士也尚未就位，北京更容易趁虛而入。

更早之前，從2008年全球金融海嘯後，中國更是大舉以貸款與金援紓困，委內瑞拉、巴西與阿根廷就是受惠最多的國家。當時北京打著「中國與拉美都處於同樣發展程度」的訴求，成功打進美國的後院。再加上當時那幾年拉美左派政府興起，反美情緒高漲，包括巴西、阿根廷、委內瑞拉、厄瓜多、烏拉圭、玻利維亞等政府都對中國大展歡迎的雙臂。

從那時到現在10年間，中國挾經濟與財力，對拉美進行全面性的滲透與掠奪，鎖定天然資源、基礎建設，甚至潛在的軍事設施地點。例如前述受到北京金錢紓困最大的阿根廷，在2007到2015年克麗斯緹娜（Cristina Fernandez de Kirchner）擔任總統期間，兩國就於2014年秘密簽訂一紙50年的合約，在阿國南方的昆吐可（Quintuco）建造一座衛星太空站。今年3月，這座太空站開始啟動運作，引發美國戒心，美國國防部也決定在同一區域內興建一座緊急危機因應中心。這次傳出薩爾瓦多政府計劃興建聯合港，向台灣要求大筆金援，遭到拒絕，才決琵琶別抱中國。北京究竟給了薩國多少承諾與好處，外界不得而知。但美國情報單位早就注意到中國對聯合港計劃的意圖，早就超過單純商業投資，而是潛藏軍事野心。只不過囿於川普政府外交政策優先順序，拉美仍然不是重中之重。

中國與阿根廷於2014年秘密簽訂一紙50年的合約，在阿國南方的昆吐可建造一座衛星太空站。 （rionegro.com.ar,Archivo Cecilia Maletti）

但不爭的事實是，拉美已經是中國海外投資第二大市場，也是巴西、智利、秘魯最大的經濟夥伴。北京在厄瓜多興建高速公路、參與巴拿馬運河擴建計劃、幫智利建築海底電纜，而且都由中國公司包下工程，多用中國勞工。

北京的觸角有系統地伸進拉美國家，並非僅是基於協助考量，而是要擴大在區域內的獨霸。只不過剛好台灣多數的邦交國也在同一區域內，美國過去10多年對拉美與加勒比海的外交經營又不用心，才給予北京可乘之機，連帶殃及台灣邦交。

有鑒於此，台灣政府的戰略，絕不能與北京正面對決，而是必須拉攏美國介入，至少不會孤軍奮戰。尤有甚者，台灣應該善用現階段國際社會對次中國「銳實力」興起的憂慮日增，將北京對台外交打壓連結到其區域與全球政、經、軍力擴張的野心等論述，才能引發共鳴。