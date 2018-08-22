自由開講》真是人一藍，腦就殘！

◎趙子龍

蔡英文總統赴美訪問期間，進入美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心參訪，被視為具有相當政治意義，但國民黨新北市議員參選人陳偉杰在臉書宣稱，蔡英文參觀的其實是「太空博物館」，買票就能進入；不料遭NASA太空食物研究室主任郭正光留言打臉，強調控制中心非工作人員絕對進不去，自己在NASA工作30多年也只進過一次，陳偉杰「真是白痴無腦到極點」。

蔡英文總統赴美訪問期間，進入美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心參訪，被視為具有相當政治意義。（歐新社）

真是人一藍，腦就殘，沒有見識，也要有常識，沒有常識，也要多看電視。美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心是美國國家科學重鎮，怎麼是人人可進入的「博物館」？日前陳偉杰還與侯友宜合照競選廣告，侯友宜怎麼會幫這種沒有見識也沒有常識的年輕人助選？



國民黨新北市議員參選人陳偉杰在臉書宣稱，蔡英文參觀的其實是「太空博物館」，買票就能進入，不料遭NASA太空食物研究室主任郭正光留言打臉。（圖擷取自臉書）

編按：郭正光說，「這個地方我工作30多年都只進過一次，台灣團和記者有殊榮參觀，卻被這個叫陳偉杰鄉巴佬說只要買票就看得到，真是白痴無腦到極點」、「不知在胡說八道什麼」。他解釋，「買門票就看得到的控制中心是1960至1970年代的控制中心，是給觀光客看的骨董，而目前的控制中心門禁森嚴，非工作人員絕對進不去。」

中國抗議小英訪問美國也罷，國民黨人居然也消遣阿歐西總統訪問美國，莫非腦袋有洞？從張善正、丁守中等大咖，到陳偉杰這種小咖，為何不同仇敵愾抗議中國打壓，反而有志一同，諷刺為阿歐西鞏固邦交的小英總統？世上有這種孬種的國民與反對黨嗎？

國民黨如果不在乎國格，那麼就讓邦交國一一都消失好了，屆時阿歐西可以宣告壽終正寢，之後一個新的國家名稱將重現在世界舞台上。

國民黨新北市議員參選人陳偉杰臉書PO 文：

國民黨新北市議員參選人陳偉杰在臉書宣稱，蔡英文參觀的其實是「太空博物館」，買票就能進入；不料遭NASA太空食物研究室主任郭正光留言打臉。（圖擷取自臉書）

（教師）

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