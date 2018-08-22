小葉日本台》當被叛已成事實，復仇就是義務：日劇中那些逆襲的女人們

關於女人的復仇，儘管動機和手段各有不同，但忍到最高點的炸裂，背後的故事都讓人心疼心酸與不捨。值不值得？那得回歸復仇的本質；理不理性？或許在她們內心底層都有一絲絲想被救贖的心情。

小葉日本台

之前看草彅剛的《金錢戰爭》、《謊言戰爭》，或是最近藤岡靛演的《基督山伯爵－華麗的復仇》，故事描寫的都是被出賣陷害，遭遇悲慘經歷後的反擊，片型基本上就是你讓我家破人亡，現在以牙還牙，加害者一定得跪地求饒的百倍奉返。這類男人的復仇，「力」的成份濃，也頗具陽剛味，復仇過程就如暗黑英雄出現般的大快人心，很適合當爽片看。

屬於「女性的復仇」又會是怎樣的風景？

2016年有一部中山美穗主演的《賢者之愛》，美麗溫柔的外表下，妳既然搶走我的他，還勾引我的摯親，閨密個屁啦，我要奪走你的小孩，費心花了20年就是要將妳的兒子調教成情人。哇咧，看得目瞪口呆，女人心機啊！是說東方社會，女性給人的印象似乎相對弱勢，為了這為了那，被壓抑，委曲扭曲，容忍度總是高人一等，但可別以為她們沒有底線，當被叛、絕望等這些地雷一踩到，反彈的威力絕難善了，更何況身為女性纖細的特質，真要「使壞」，步步驚心！本次主題就來聊聊日劇中幾款復仇的女人。

木村佳乃《危險妻》（左）與天海祐希《聖女的救贖》（右）。

妻子的復仇—木村佳乃《危險妻》＆天海祐希《聖女的救贖》

首先這個案例是渣男老公搞外遇還想殺妻圖謀巨額遺產的故事，豈料段數太差又不夠狠不夠壞，反過來根本就是被妻子整好玩的，一整個掉進危險妻的恐怖陷阱裡。這部《危險妻》，當渣男老公的是伊藤英明，扮超變態人妻是木村佳乃，演技好讚。本劇一開始被說有抄襲好萊塢那部《控制》之嫌，但隨劇情發展下去卻很有自己特色，很有戲，危險妻的城府之深和手段之瘋狂非一般人可理解，邊看邊頭皮發且還帶點黑色幽默。

《危險妻》的故事告訴普天下渣男老公，老婆願意出錢讓你開咖啡店，平常也把家裡顧得好好，該知足了，那種有潔癖有控制欲的性格就看開點，咖啡店經營順不順本就要憑自己本事，偶爾偷吃就要記得把嘴擦乾淨，有這麼難嗎？真的受不了就乾脆離開走人，想使壞就要是那塊料，不然啊，當被叛已成事實，妻子的復仇要多恐怖就有多恐怖。

另一例，還記得日劇《偵探伽利略2013》的最終案，那個讓湯川學差點無解的〈聖女的救贖〉嗎？真柴和綾音，外人眼中有錢有閒的恩愛夫妻，某日，妻子回娘家的同時，丈夫竟暴斃在家，警方一番調查，跡象顯示，他殺，妻子綾音（天海祐希）涉重嫌，只是近乎完全犯罪是怎麼辦到的？ 妻子殺老公，綾音的動機為何？恨意的產生不單只是丈夫有小三，而是老公幾近偏執，結婚的目的是生小孩的婚姻觀。不能生育的綾音終究無法靠夫妻恩愛來改變丈夫的想法，於是接下來犯意的遂行，主舞台在廚房，詭計在飲用水，再加以熟悉丈夫的作息慣性，綾音不但有著明確的不在場證明，而且是讓老公親手結束自己的生命。這是屬於妻子的復仇，由愛轉恨的案件，廚房是女人的地盤，她可以為心愛的男人烹煮美味佳餚；廚房也是女人的主場優勢，她可以讓犯意的形成有著更大的想像空間。改編自東野圭吾原著的《聖女的救贖》，從殺意動機到犯罪手法，或許，還真唯有女人才辦得到。

松隆子的《告白》（左）與小泉今日子的《贖罪》（右）。

母性的復仇—松隆子的《告白》＆小泉今日子的《贖罪》

為母則強，有著滿滿的愛，但，當她們失去母親這個身份，而且是被惡意剝奪，此時因傷悲所引爆母性的復仇，不寒而慄，無以復加，以下湊佳苗的兩部作品就是。

森口悠子是班級老師，也是小女孩的母親，結業式當天，悠子當著全班學生面前陳訴她女兒的溺斃並非死於意外，而是謀殺，兇手就是在座各位。接下來，老師要跟學生說知錯能改，放下原諒嗎？並不是。然後展開的是為人母對殺女兇手的復仇告白。不用懷疑，當老師是工作，為人母是親情，管你們只是中學生，血債就要「血」來還。電影中我們看到演悠子老師的松隆子，不是以淚洗面的歇斯底里，她的冷酷代表的是為人母痛過之後的反擊。

同樣是母性復仇，麻子夫人的喪女之痛雖令人難過，但怨念之深的心態卻更讓人膽寒。女兒惠美里和四位同伴在校園裡玩的時候被誘拐殺害，警方的調查卻因為四位同伴都無法明確指出「曾經目擊」的兇嫌面貌致案件遲遲無法偵破。麻子夫人完全無法接受女兒的同伴怎麼會記不起兇嫌的長相？就是「妳們」讓兇手消遙法外，那就贖罪吧，贖罪到讓我滿意為止！劇中小泉今日子的耿耿於懷和不願寬恕，你可以說是病態的偏執，但報復本來就難以理性，更何況有著母性因子的抓狂。

菅野美穗《和惡魔訂契約的女人》（右）與上野樹里《愛麗絲的復仇》（左）。

魔女的復仇—菅野美穗《和惡魔訂契約的女人》＆上野樹里《愛麗絲的復仇》

心中有愛，學會放下，這屬於靈修課程，說來容易，卻非人人吞得下去。公理這件事，自在人心，主觀得很，只是當法律保護不了弱者，當冤屈沒辦法獲得平反，不計代價的私了將是唯一的出口。

《和惡魔訂契約的女人》野上芽衣子（菅野美穗），18歲時被陷害入獄，關了15年後才獲得假釋，整個青春全毀了。芽衣子是被指控在巧克力蛋糕中下毒，害死自己的姊夫和外甥，罪刑是無期徒刑，姊姊因此自殺，母親也進了療養院，不過她是被冤枉的，所以出獄後復仇是她的執念，當初那些胡亂栽贓、做偽證、草率調查、甚至只為明哲保身選擇沉默的人，這些都是她加倍奉還的對象，芽衣子已然是為復仇而活的女人，她的處心積慮，精心佈局，她要讓陷害她的相關人以「自我了斷」方式謝罪。

《愛麗絲的復仇》指的是另一位魔女水野明日美（上野樹里）的復仇。明日美14歲的時候，在大學醫院當醫生的父親不幸病逝，沒想到的是父親才剛死，醫院高層不但把一堆見不得人的醜聞全賴給她父親，而且事後她又得知父親的死根本就是醫療疏失所致，悲憤之情讓明日美決心要替父親討回公道，她花了15年的時間，改名換姓，唸醫科，然後終於重回當年害死父親的醫院服務。明日美的復仇很乾脆，不囉嗦，爛人不該當醫生，爛醫生就不該再害人，當年的一干關係人未必得處死，但嚐嚐身敗名裂的滋味是一定要的。

米倉涼子× 松本清張的三部曲。

惡女的復仇—米倉涼子× 松本清張的三部曲

在燈紅酒綠的聲色場所討生活，在男人堆裡打滾，誰沒有那段不為人知的晦暗？看盡世間險惡，人情冷暖，不願再被宿命操弄，不甘只是男人發洩的道具，想脫貧想幸福，財富才是安心的保證，所以，女人啊，不管是當媽媽桑還是小三，敢才有機會翻身。良心會不安？想想這個社會是怎樣對待女人的？那些男人的權力地位又哪能見得了光？耍耍手段剛好而已，這是對爾虞我詐，無情社會的一種復仇。松本清張的三本類型小說，巧的是電視台都第一指名找米倉涼子主演，所謂惡女的復仇，我們繼續看下去。

《黑革記事本》的原口元子從普通的粉領族搖身一變為銀座媽媽桑，她憑藉靈活的交際手腕，身為女人的本錢，過去在銀行上班的理財專業外，那本滿載政商關係和不法勾當的記事本，才是她生財保命的王牌武器。不道德的威迫利誘對付的本就是那些不道德的金權遊戲，男人女人之間，恐怖平衡，她是惡女，但男人也好不到哪裡去。 《獸之道》的成澤民子從平凡女待，從必須一直照料臥病在牀的老公，心一橫，累贅消失了，她轉性投身複雜的男人圈，她不想再為錢所苦，如果使壞可以擺脫宿命的話。民子如願了，當上「鬼頭」的情婦，走上獸道的她，有錢有權是用青春用命搏來的，只是這條不歸路換不回的將是永遠的自由。

到了《壞人們》的女護士寺島豐美，與其說她壞，不如說整個白色巨塔，整個利欲薰心的共犯結構皆惡人。不良醫生、惡德律師、心懷不軌的情婦、各懷鬼胎的家人……，豐美為了愛可以無悔的替醫院院長幹掉麻煩的小三，只是當一次次的被叛已成事實，心死絕望後的復仇就屬必然。

結末

以上數款關於女人的復仇，儘管動機和手段各有不同，但忍到最高點的炸裂，背後的故事都讓人心疼心酸與不捨。或許有人會認為這群女性的報復手段過激，但問題是誰可以還她們公道？至於值不值得？那就得回歸復仇的本質；至於理不理性？或許在她們內心底層都有一絲絲想被救贖的心情吧！