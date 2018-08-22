自由開講》八二三戰役紀念日的笑話

◎郭靖

由多個中華民國民間團體籌集的「八二三戰役勝利六十周年紀念大會」在台北大學台北校區舉行，主辦單位邀請參與戰役的老兵前來接受表揚與感謝，重要的泛藍政治領袖包括，馬英九、洪秀柱、郁慕明、吳敦義、丁守中等人都有出席，並擔任致敬代表，吳敦義在致詞時紀念並感謝參與八二三戰役老兵的貢獻，也批評現在的執政黨遺忘了這場戰爭。

吳敦義在致詞時紀念並感謝參與八二三戰役老兵的貢獻，也批評現在的執政黨遺忘了這場戰爭。 （資料照）

這是錯誤的黨國教育所致，老是強調八二三戰役有多重要，其實是蔣介石將台灣人當砲灰，以完成其所謂反攻大陸的虛幻夢想。試問，金門是台灣的領土嗎？有台灣人住在哪裡嗎？結果忠烈祠有幾位台灣人的牌位？為何這些為國府犧牲的台灣人家屬沒有受到政府撫卹？反而是那些從沒有打過戰的「小孬孬」要十八趴喊得最大聲？有道理嗎？

金門又是台灣的前線嗎？當時中共若有意願與能力，直接可以攻打台灣，如同當年麥帥的跳島作戰，拿下日本後，東南亞許多日本占領區自然就投降。當年中共之所以攻打金門，就是因為金門是中國領土，且近在咫尺，豈容他們口中的「蔣匪」據地為王，隨時偷襲他們？當年中共不打台灣，就是因為他們知道台灣與許多太平洋周邊島嶼都是美國的勢力範圍，且當年也沒有海空能力，畢竟當年共軍攻擊金門所搭的船只是漁民破爛的漁船，那些漁船又怎麼進攻台灣？有可能行駛在台灣海峽中途都沉沒落海餵鯊魚了！

守住金門的也非蔣介石的功勞，而是以孫立人在台所訓練的新軍為主力，還有美國的後勤支援，以及日本白團的戰術指導，否則國民黨那些殘兵敗將連大陸都丟了，如何守住金門？孫立人就曾與友人說：「蔣介石那些嫡系部隊已經徹底被中共擊潰，無法再作戰。」支援的國民黨胡連部隊，據說在中國廣東與福建打家劫舍，強搶壯丁當兵，沒有訓練將將人家送上戰場，可說殘民以逞。國民黨在台灣卻長年透過教育與媒體，不斷吹噓是蔣介石「保衛」台灣的神話，許多無知民眾也就因此被洗腦而不自知。

這是錯誤的黨國教育所致，老是強調八二三戰役有多重要，其實是蔣介石將台灣人當砲灰，以完成其所謂反攻大陸的虛幻夢想。八二三砲戰（截自網路）

尤其可笑的是，世上居然有戰勝國的政府聘請戰敗國的退將當教官，指導戰勝國的將領怎麼作戰，然後又諷刺收留他們的台灣人是「皇民」！世上怎麼會有這種精神錯亂又忘恩負義的政黨與高官？這樣做不正表示中華民國根本不是實際戰勝國之一，只是沾盟軍勝利的光芒而已嗎？事實也是如此，否則當年國府怎麼收復失土？美、英、法、俄等國最後都能轉敗為勝，反攻德國與日本，逼其投降，然而中華民國與蔣介石有嗎？只是坐等勝利果實從天而掉下來，以致當時許多人不知為何會勝利，台灣更不解，為何來台接收的那些國府乞丐兵，居然能「打敗」威風凜凜的日本皇軍？

如今的金門，到底是中華民國的前線，還是手銬？整個金門島都在人家領海內，金門海巡署卻老是抓「越界」的中國漁民，有如在太歲頭上動土，不自知量力。國民黨人如果認為八二三戰役那麼重要，為何沒有秉持兩蔣「漢賊不兩立」的國策？為何許多高官都迫不及待前往中國「朝拜」？對得起當年犧牲的三軍將士嗎？尤其是最勞苦功高的台籍軍人，他們與其家屬有受到應有的撫卹嗎？如今為何一些「最爛的人」卻享受最好的福利？有道理嗎？

總之，八二三戰役勝利的意義已經名存實亡，不值得紀念，否則為何把中共當敵人或友人，都是國民黨高官在詮釋，台灣人只是任他們擺布的奴隸嗎？國民黨正是台灣最大的亂源，搞不懂為何有一些台灣人加入這樣的政黨，為他們賣命？





（教師）

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