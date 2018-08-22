自由開講》挖台灣牆角有啥好處？！

◎徐堃硯

習大大為對內部有所交代

臺灣問題已非單純的兩岸關係，亦屬於大國博弈之下的地緣戰略鬥爭，在此情形下，即便小國外交並非重要戰場，中共卻選擇在蔡總統出訪期間挖角我邦交國，顯示涉臺外交打壓儼然成為當前中共展現對臺「強硬一手」的表演舞臺，其主要目的是藉此對中共內部有所交代，以避免習近平因兩岸問題失控而增加執政風險。

中共選擇在蔡總統出訪期間挖角我邦交國，顯示涉臺外交打壓儼然成為當前中共展現對臺「強硬一手」的表演舞臺。圖為習近平（路透）

中共強迫行銷「一中」恐使臺海風險上升

中共外交人員基於「政治正確」及績效考量，未來勢必更為深入、頻繁地推動各項打壓工作，且打壓範疇將從政治層面，外擴至經濟、文化、體育等領域，使我國際參與空間更形窄化，然而，中共蠻橫行徑不僅與其爭取臺灣民眾對陸認同背道而馳，兩岸關係在雙方負向螺旋式互動下也將更將嚴峻；再者，中共圖謀改變臺海現狀，強力行銷國際「一中」，恐使臺海風險上升，不利周邊區域安全，尤其中共在國際上展現「銳實力」更將深深殘害民主價值。

中共只是恃強凌弱政權

中共利誘薩爾瓦多與我斷交，發布港澳臺居民居住證申領辦法等作為，顯係中共強奪臺灣尊嚴，意圖證明「中共」擁有臺灣之舉，但此足以證明中共只是恃強凌弱政權，勝之不武，讓中國人顏面無光，亦讓中國人毫無尊嚴。

我應團結一致抵禦中共霸凌

鑑此，面對中共外交攻勢，我們越被打壓，越要走出去，呼籲國人、各黨派、團體更應團結一致，拿出硬頸精神，共同守住臺灣主權；此外，在國際宣傳上，或可結合中共「銳實力」對民主國家的傷害及對我的霸凌，建構並營造有利於我的國際氛圍。

（私立大學助理教授）

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