法操》送達到戶籍地一定合法嗎？

本案中郵差將支付命令送到鄭女戶籍地時，並沒有在該地址遇到鄭女，也沒有同居人或受僱人代收，寄存到派出所後也沒有人領，可見鄭女可能根本就不住在戶籍地，而且鄭女的契約、支票等等都有記載另一個A地址，可知鄭女的住所應該不是戶籍地而是A地，所以該支付命令因為沒有合法送達給鄭女，鄭女聲請撤銷該支付命令確定證明書有理由。

◎法操司想傳媒

日前台糖公司依據租賃契約、支票等等，對一名鄭姓女子聲請核發支付命令，但租賃契約和支票上記載的住址都不是鄭女的戶籍地，受理的屏東地院卻只對鄭女的戶籍地送達支付命令，該支付命令因為無人收受而寄存在附近的派出所，最後也沒有人受領。之後屏東地院依規定核發了支付命令確定證明書，台糖也拿著支付命令和確定證明書對鄭女的財產聲請強制執行，但鄭女主張該支付命令沒有合法送達，聲請撤銷支付命令確定證明書，到底問題出在哪裡呢？

民事訴訟法中的送達方式

第126條

法院書記官，得於法院內，將文書付與應受送達人，以為送達。

第136條

送達於應受送達人之住居所、事務所或營業所行之。但在他處會晤應受送達人時，得於會晤處所行之。不知前項所定應為送達之處所或不能在該處所為送達時，得在應受送達人就業處所為送達。應受送達人陳明在其就業處所收受送達者，亦同。

對於法定代理人之送達，亦得於當事人本人之事務所或營業所行之。

第137條

送達於住居所、事務所或營業所不獲會晤應受送達人者，得將文書付與有辨別事理能力之同居人或受僱人。

如同居人或受僱人為他造當事人者，不適用前項之規定。

第138條

送達不能依前二條規定為之者，得將文書寄存送達地之自治或警察機關，並作送達通知書兩份，一份黏貼於應受送達人住居所、事務所、營業所或其就業處所門首，另一份置於該送達處所信箱或其他適當位置，以為送達。

寄存送達，自寄存之日起，經十日發生效力。

寄存之文書自寄存之日起，寄存機關應保存二個月。

第139條

應受送達人拒絕收領而無法律上理由者，應將文書置於送達處所，以為送達。前項情形，如有難達留置情事者，準用前條之規定。

第149條

對於當事人之送達，有下列各款情形之一者，受訴法院得依聲請，准為公示送達：

一、應為送達之處所不明者。

二、於有治外法權人之住居所或事務所為送達而無效者。

三、於外國為送達，不能依第一百四十五條之規定辦理，或預知雖依該條規定辦理而無效者。駁回前項聲請之裁定，得為抗告。

第一項所列各款情形，如無人為公示送達之聲請者，受訴法院為避免訴訟遲延認有必要時，得依職權命為公示送達。

原告或曾受送達之被告變更其送達之處所，而不向受訴法院陳明，致有第一項第一款之情形者，受訴法院得依職權，命為公示送達。

第151條

公示送達，應由法院書記官保管應送達之文書，而於法院之公告處黏貼公告，曉示應受送達人應隨時向其領取。但應送達者如係通知書，應將該通知書黏貼於公告處。

除前項規定外，法院應命將文書之繕本、影本或節本，公告於法院網站；法院認為必要時，得命登載於公報或新聞紙。

屏東地院是怎麼送達支付命令的呢？

民事訴訟法

第508條第1項

債權人之請求，以給付金錢或其他代替物或有價證券之一定數量為標的者，得聲請法院依督促程序發支付命令。

第 509 條

督促程序，如聲請人應為對待給付尚未履行，或支付命令之送達應於外國為之，或依公示送達為之者，不得行之。

第512條

法院應不訊問債務人，就支付命令之聲請為裁定。

第515條第1項

發支付命令後，三個月內不能送達於債務人者，其命令失其效力。

債權人台糖公司依照民事訴訟法第508條規定向法院聲請支付命令後，法院應依第512條規定不經訊問，直接裁定是否核發支付命令，並應將裁定結果送達給債務人鄭女。其次，依照第509條，支付命令不得依公示送達為之，法院應該直接向鄭女的住居所、事務所或營業所送達。這個時候問題就出現了，戶籍地等於住居所嗎？

民法第20條第1項規定：「依一定事實，足認以久住之意思，住於一定之地域者，即為設定其住所於該地。」，法院認為關於住所的設定兼採主觀主義及客觀主義的精神，也就是主觀上有久住某地的意思，客觀上也有居住該地的事實，該地才會被認定成住所，因此戶籍地址只是判斷住所的其中一個標準，並非唯一，戶籍地址不當然等於住所。

而本案中郵差將支付命令送到鄭女戶籍地時，並沒有在該地址遇到鄭女，也沒有同居人或受僱人代收（民事訴訟法第137條第1項），寄存到派出所後也沒有人領，可見鄭女可能根本就不住在戶籍地，而且鄭女的契約、支票等等都有記載另一個A地址，可知鄭女的住所應該不是戶籍地而是A地，所以該支付命令因為沒有合法送達給鄭女，按照民事訴訟法第515條第1項已經失效，鄭女聲請撤銷該支付命令確定證明書有理由。

公示送達以後可以公告在法院網站

現行民事訴訟法第151條第2項規定，公示送達可以公告在法院的網站上，不再像以前都是密密麻麻的刊在小報上，根本無法發揮公示的作用。但要注意依照民事訴訟施行法第12條第8項，本條的施行日是在總統公布後六個月施行，也就是107年12月13日才開始施行喔。

本文經授權轉載自法操 【民法小教室】送達到戶籍地一定合法嗎？