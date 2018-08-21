自由開講》如果時代力量坦白一點

◎谷懷中

政黨的任務就是選贏，選贏才能實踐理想，任何的政治策略，都要從這個前提思考。日常政治的考驗則在於，當現實與理想衝突時，如何調和或抉擇。堅持理念很高尚，但也可能一事無成。妥協可能迷失，但也有機會往前走。這是政治的藝術，也是政治的無奈。

現在時代力量，特別是在台北市的時代力量，就面臨這個考驗。他們提了自己的市議員，需要一個市長候選人來依附。衝突點在於，一個主要票源是年輕天然獨世代的政黨，眼見民進黨的姚文智仍在谷底，決定要選擇兩岸一家親的柯文哲，來當時力這個獨派政黨在北市的母雞。

當反服貿，自稱主張獨立的年輕人為了選舉，轉而認為兩岸一家親不算統派、只是務實的時候，再一次證明了台灣和中國的鬥爭，還有很多難關要克服（資料照）

從政治上考慮，這個選擇相當合理。時力和柯P的支持者重疊性極高，但柯P的版圖遠大於時代力量，時代力量沒有本錢跟柯對撞。另一個方面，姚文智最近才開始振作，後勢依然是個謎，若懂政治計算，不太可能押注在他身上。

從他們議員提名人的動向看來，時力就是要選擇柯文哲了。癥結點在於，要如何向支持者解釋這個選擇。時代力量的問題是，從登場以來，他們為了凸顯自己和民進黨的差別，高舉「妥協等於背叛」的道德論述，無限上綱最高程度的理想性。這個策略在批判民進黨時非常有效，因為沒有一個執政黨可以做到完美，但以同樣標準檢視自己，很難解釋他們為了擴大政治版圖，擁抱柯文哲的策略。

其實，如果時代力量坦白一點，接受外界對他們妥協的批判，讓所謂「新政治」走下神壇，問題會單純很多。很可惜，他們就是做不到。因此為了選擇柯文哲，就要端出一套冠冕堂皇的論述，來解釋為什麼「兩岸一家親」不算統派。

在中共的各種文件，或是85度C的聲明中就可以看到，「兩岸一家親」是中國官方認證的通關密語。林昶佐可以在臉書上寫出一百件他認為重要的事，但都無法掩蓋他們為「兩岸一家親」緩頰，所引起的路線驟變。其他的世俗政黨，可以強調這是為了選贏的策略，但一個高舉神聖性的政黨，則被自己所迫，必須進入政黨路線的辯論。

如果姚文智現在像蘇貞昌一樣強，或柯P只有Crazy Friday的程度，今天這些爭論都不會發生。但政治就是這麼有趣，這件事已經從姚文智、柯文哲兩個市長候選人間的選擇，變成能否接受兩岸一家親的路線抉擇，再加上時代力量內部的紛爭，讓台灣的政黨版圖，產生新的重組可能。

時力內部已經分成兩派，當徐永明說出「個人造業各人擔，昶佐自己的事不能讓時代力量幫他擔」的時候，時代力量內部的暗潮，已是公開決裂的戲碼。導火線是兩岸一家親的路線抉擇，背後當然是長期以來，黃國昌跟林昶佐誰有主導權的競爭。

對林昶佐來說，他的選擇並不多。為了勝選，他要往柯P方向走，為了挑戰黃國昌，他更只能往柯P方向走。柯文哲終究會問鼎大位，他組黨也是必然的發展。時代力量這個號稱獨派、年輕人的政黨，會不會因為內部原來的裂痕，面對中國態度的路線之爭，以及柯P的政治能量進一步裂解，現在看來，可能性已經越來越高。

幾年前，台灣年輕人為了守護國家，抵抗中國威脅，發起了三一八運動，嚴格來說，時代力量也是那場運動的產物。現在，同樣因為中國因素，這個政黨卻很可能因此裂解。當反服貿，自稱主張獨立的年輕人為了選舉，轉而認為兩岸一家親不算統派、只是務實的時候，再一次證明了台灣和中國的鬥爭，還有很多難關要克服。

（智庫研究員）

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