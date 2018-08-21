法操》修改憲法到底有多難？！

憲法做為國家的根本大法，不僅規範了政府的權力範圍，同時也保障了人民的各種基本權利。但是，沒有一部法律是完美的，也沒有一部法律可以永遠不隨時代潮流修正。因此在許多國家的歷史上，都存有修改憲法以因應社會變遷的情況。以美國為例，美國憲法就經歷過了27次修訂才變成現在這樣。

中華民國憲法。（國史館官網）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，行政院於2018年08月08日召開行政院青年諮詢委員會，會中有青年建議，可以考慮調降選舉權人與被選舉權人的年齡限制。對此行政院長賴清德表示，選舉權及被選舉權人年齡的限制是憲法明定，必須要透過修憲解決，目前朝野對此已經有共識，將請相關機關持續研究。

我們曾經修憲過嗎？

憲法做為國家的根本大法，不僅規範了政府的權力範圍，同時也保障了人民的各種基本權利。

但是，沒有一部法律是完美的，也沒有一部法律可以永遠不隨時代潮流修正。因此在許多國家的歷史上，都存有修改憲法以因應社會變遷的情況。以美國為例，美國憲法就經歷過了27次修訂才變成現在這樣。

那我國有沒有修過憲法呢？答案是肯定的。為了因應民主化的呼聲，我國自1991年起，也陸續針對憲法進行了7次修正，形成了我們目前看到的憲法增修條文。當然，並不是7次的憲法修正都是完美的，像是第5次修正就存在著修憲有沒有界限的憲法上爭議，大法官也做出了釋字第499號解釋回應，未來如果有機會可以再談談。

憲法要怎麼修呢？

大家都知道，法律的修正必須要經過立法委員三讀通過才行，那憲法是不是也一樣呢？這個問題的答案是否定的！

如果曾經經歷過修憲的讀者應該會有印象，當時我們會選一個稱為「國民大會代表」的人，來幫我們修憲。依據憲法第174條規定，憲法的修正必須經由國民大會的決議才行，所以我們才必須再選出一位國民大會代表來幫我們修憲。

但是在第7次修憲以後，這樣的狀況卻有了改變。在第7次修憲時，除了刪減了立委的席次到現行的113席、並改用單一選區兩票制、延長任期至4年以外，同時也將國民大會的職權拔掉，並且將原先國民大會執行的憲法複決權，轉由全體國民複決。

依照現行的憲法增修條文第12條規定，憲法的修正，必須經過以下兩個程序來進行：

1.立法院立法委員1/4之提議，3/4出席，及出席委員3/4之決議，提出憲法修正案。



2.公告半年後，經選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之1/2。

這樣的修憲門檻有什麼問題嗎？

然而，在這樣的修憲門檻修正以後，也有人認為並不妥適。

提案門檻方面，全體立法委員3/4出席，3/4出席委員的同意本身，就已經是極高的門檻要求。更何況還必須要有「全體選舉權人過半數」的同意呢？這樣的修憲門檻，有可能會導致憲法難以順應社會的變化，而必須要依靠司法解釋去擴充憲法的保障範圍，也因此有人認為未來要看到第8次修憲極為困難。

這樣的高修憲門檻究竟好不好呢？而這次想下修選舉人及被選舉人年齡限制的提案，究竟有沒有辦法在朝野取得共識提案後，也通過全體選舉人總數1/2的同意門檻呢？就讓我們繼續看下去吧！

本文經授權轉載自法操 修改憲法到底有多難？！