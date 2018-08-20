自由開講》走味的咖啡 被曲解的歷史課綱

◎邵俐嘉

上週高中歷史課綱終於定案。舊課綱是採編年史方式編排，分為「台灣史」、「中國史」及「世界史」三大類，各時期、各朝代比重相當，但忽略弱勢族群、弱勢國家的主體性。新課綱則是在有國中歷史課學習基礎（通史架構）下，改為主題式編排，分為「如何認識過去」、「台灣史」、「東亞史」及「世界史」四大類，學分及上課時數減少，因此略古詳今，另外，強調原住民、被殖民國家的主體性、多元族群及文化，課綱也新增開放式問項，例如「是哪些人書寫的歷史定義了我們？」並增加「探究活動」，引導學生思考歷史事件的不同面向，讓學生從被動聽老師講課，轉為主動進行研究。整體而言，課綱的調整是讓歷史教育往更開放、培養學生具思辯能力的方向邁進，但很遺憾的，還是被部分人士誤導為「去中國化」及「認日本人為祖先」，正如走味的咖啡。

國民黨可能不知道近代中國的概念是怎麼形成的，抱著所謂中華文化的神主牌，意圖要台灣學生忘記身處土地的過往，大概是怕被發現國民黨如何荼毒台灣人吧。（資料照）

新加坡近四分之三是華人，那新加坡的歷史課上什麼呢？根據新加坡教育部網站公告的教學大綱，中學分為新加坡史和世界史，高中則分為冷戰和現代世界史（1945年至2000年）、東南亞形成史（2000年以後）。在馬來西亞，華人是第二大民族，華文獨立中學歷史教材，初中時分為本地史和外國史，且偏重本地史；高中則分為馬來西亞及東南亞史、中國史和世界史等三大冊，其中，中國史將在2020年改名為東亞史。不論新加坡、馬來西亞的歷史課都是以區域為架構，且將國家放在區域及世界脈絡中討論，台灣普通高中歷史新課綱與他國作法相近。

台灣是個繽紛多元有活力的國家。我們的先祖，除了原先就在這塊土地上的先住民之外，也有從中國或世界其他地方遷徒而至寶島上的祖輩，這就是我們台灣人豐富文化涵養的由來。但，對於明後年即將唸高中的學生來說，不管父母甚至他們的祖父母從哪裡來，他們人人都是這塊寶島滋養的寶貝，我們不能不珍惜族群根源的文化，但在互動更密切頻繁的現今，更重要的是要認識現在台灣處境的形成、台灣在亞洲地區和世界的互動。再者，新課綱新增開放式問項、鼓勵學生自主研究的課程設計，在思想及言論自由、取得資訊容易的台灣，不會因為學校沒有教或偏重某一部分，學生們就無從得知歷史的真相。

（台北市民）

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