Mygopen》【假影片】蔡英文說「小三通、通三小」的影片？斷章取義的片段

影片的片段是斷章取義的做法，主要來自 2011/12/28 的活動，當時走訪金門水頭碼頭的過程與發表演說，引用過去民眾對自己的批判，只是被剪下來加上其他的謠言描述。

Mygopen

最近 LINE 傳蔡英文說「小三通、通三小」的影片，並描述「不用懷疑 這就是『我國』元首的水準」，這段剪輯影片也在 MyGoPen 的 LINE@ 服務有許多人詢問其真實狀況和是不是謠言。事實上這段話主要是當時蔡英文引用過去民眾對自己的批判，是斷章取義的一段話而且並非其本意，這裡也有原始的影片片段可以參考。

蔡英文說「小三通、通三小」的影片

原始謠傳版本

懷疑嗎❓❓❓

不用懷疑 這就是『我國』元首的水準

蔡英文竟然說 ：

【小三通，通三小】令人相當錯愕！

一個國家元首，竟然會說出如此粗俗的話！

在LINE流傳的影片：

謠言破解說明

影片的片段是斷章取義的做法，主要來自 2011/12/28 的活動，當時走訪金門水頭碼頭的過程與發表演說，引用過去民眾對自己的批判，只是被剪下來加上其他的謠言描述。

原始實際片段

正確闢謠解釋

採訪原句為：「我還記得當年我做這個小三通的時候，其實當時的社會是有一些不同的想法，有些人對我的小三通抱著一種嘲笑的心態，我還記得當年有人笑我說，『小三通，通三小』。但是今天看到一年往來的人次有 160 萬人，可以看得出來其實很多事情都要有個開始，而且是一個很辛苦的開始。」

資料來源有當時發表兩岸談話的過程與完整內容。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

Mygopen當家阿麥有貼圖喔

資料來源：Nownews - 拚總統／蔡英文訪視金門小三通 當年被嘲笑「通三小」

資料來源：TWIMI - 蔡英文走訪金門水頭碼頭

本文經授權轉載自Mygopen 【假影片】蔡英文說「小三通、通三小」的影片？斷章取義的片段