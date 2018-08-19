自由開講》高通案的重點從來就不是罰款多少的問題 對於台灣的產業有無幫助 才是我們該關心的

去年十月公平會以全球手機晶片大廠高通（Qualcomm）濫用獨占，對高通祭出234億元的史上最高罰鍰，在當時引起了大幅的爭議。（路透）

◎魏國浩

高通於2017年因所謂的「妨礙市場公平競爭」遭公平會裁罰234億新台幣一事，在當時引起了大幅的爭議，一派認為高通自2G，也就是第二代行動通訊系統以來，就已經是全世界在通訊系統上的龍頭老大，幾乎掌握了八成左右的相關專利，就算公司規模大如蘋果，每賣出一隻手機，至少都要付出十美元以上給高通當作專利授權費用。而很多人會疑惑，一樣的東西，難道沒有其他廠商生產？答案是有的，英特爾及台灣的聯發科，還有韓國的三星，都是「基頻晶片」這個手機關鍵零組件的廠商，但根據眾多的研究測試報告都指出，不管是哪一家，他們的產品表現都不如高通這個行動通訊界的老大哥，甚至，現在高通也準備將他們在行動通訊晶片上的優勢，移植到筆記型電腦上面來，未來的3C產業，可能將會有一番天翻地覆的改變。

而近日經過智財法院的調解之後，公平會與高通正式的達成和解，高通除了不再針對公平會的裁罰提出訴訟外，也不再追索之前已經繳納的27億新台幣罰款，根據公平會公布的新聞稿，大致上和解內容有六個重點，現在外界多半把重點放在公平會放棄234億罰款，只保留27億罰款，好像當了縮頭烏龜，連以科技界理性務實背景的前行政院長張善政，與身為律師的國民黨吳志揚委員，都以此抨擊公平會與民進黨政府，根本是喪權辱國，怎麼可以跟流氓做這種妥協呢？然而張善政先生大概忘記了，自己以前待過的Google為了行動裝置所開發的Android作業系統，採用的手機廠商，多半都是高通晶片的忠實用戶，這也是眾多Android手機可以拿來與另一陣營，蘋果的iOS系統抗衡的一大優勢，就不曉得當時張善政先生的手機，有沒有用過所謂的「流氓公司」的晶片了，而由此可知，其實大多數人並不清楚這份和解內容的重要性在哪裡。

張善政先生大概忘記了，自己以前待過的Google為了行動裝置所開發的Android作業系統，採用的手機廠商，多半都是高通晶片的忠實用戶，就不曉得當時張善政先生的手機，有沒有用過所謂的「流氓公司」的晶片了？！（資料照）

讓我們先來看一下，在公平會與高通的這份和解書中的第三點：「美商高通公司承諾就其行動通訊SEP授權方案，將對條件相當之臺灣手機製造商與非臺灣手機製造商給予無歧視之待遇。」，這是什麼意思呢？翻譯成白話文就是，高通對於台灣手機廠商的一切SEP（（Standard Essential Patent，標準必要專利）的授權條件，不能與高通對於其他國家廠商的待遇有任何不同，這就要談到2013的時候，中國大陸對於高通也發動了一系列反壟斷的調查，最後高通以將中國廠商的專利授權費計算標準打65折為主要條件達成和解，於是乎中國手機廠商瞬間在成本上取得了巨大優勢，倒楣的就是台灣廠商了，如華碩、宏達電等，不管再怎麼省成本，在專利授權費上面硬是比不過中國，而如果不想用高通晶片，手機的表現又不如預期。如今公平會與高通達成了這個和解條件，可以說是為台灣的手機廠商打了一劑強心針，未來這些廠商終於可以在公平的基礎上與中國廠商競爭了。

另外，和解書的第五點：「美商高通公司承諾，在其與晶片客戶之晶片供應合約中，不再簽署任何以客戶同意獨家採用美商高通公司行動數據機晶片為條件，而給予權利金折讓之約定；及不再以該晶片客戶之全部晶片採購有一定比率係向美商高通公司採購，作為契約之授權金折扣或權利金折讓約定之條件。」，這一點也是解救了台灣廠商，以後再也不用害怕高通用「買我的晶片就給你專利授權費少收一點」這一招來勒索廠商了，前面有提到，高通掌握了行動通訊系統近八成的專利，就算你不用高通的晶片，照樣有可能用到高通的專利，故而許多手機廠商為了怕之後有被告的麻煩，都會乖乖用高通的晶片，當作繳保護費，而這一次公平會的和解內容，相當程度的解決了台灣手機廠商的困境，不得不說是一步好棋。

其實，公平競爭與產業發展本來就不是兩個衝突的概念，如何能兩者兼顧，相當程度的考驗主事者的智慧，而雖然公平交易法的概念是「維護市場自由且公平的競爭」，然而要達成這個目標，處罰並不是唯一手段，能否利用這個機會讓台灣的廠商，可以在與他國一致的基礎上公平競爭，才是重點之所在，就這個角度來看，的確是該給公平會、智財法院、高通三方一些掌聲才是。

（智庫研究員，曾在多所大學擔任講師）

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