法操》你知道養貓狗，依法要「節育」嗎？！

為了保障寵物不隨意被販售，動保法第22條規定，任何人都不能販賣特定寵物。同條第3項更規定，特定寵物飼主應為寵物絕育。若違反規定，可處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。但什麼是特定寵物呢？

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，台北市為了要降低寵物棄養率、流浪動物數量，所以要落實動保法的規定，若在今年10月以前，未將寵物節育者，將開罰5萬元。由於只有有植晶片的寵物才能管理，不少民眾抱怨，幫自己的寵物植晶片反而變成懲罰的對象。但為什麼台北市政府可以開罰呢？

飼主應幫特定寵物節育

為了保障寵物不隨意被販售，動保法第22條規定，任何人都不能販賣特定寵物。同條第3項更規定，特定寵物飼主應為寵物絕育。若違反規定，可處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。但什麼是特定寵物呢？

依特定寵物業管理辦法規定，動保法第22條所規定的特定寵物，指的是犬、貓。所以目前有在台北市，已辦理登記的飼養犬貓總共有20萬3398隻，但根據台北市動保處統計，截至今年6月底止，仍有8萬5427隻未進行絕育。

我就是不想要幫我的寵物絕育，難道不行嗎？

和寵物建立深厚的感情後，自然而然會有想要讓他的基因可以延續的想法，我只是想養我的寵物的後代，難道不可以嗎？又或者只是想要讓寵物有一副健全的身體難到不行嗎？答案是當然可以的。

雖然動保法規定飼主應幫寵物絕育，但其實是有但書規定，「飼主可以向主管機關「申報」並提出『繁殖管理說明』後，就可以免絕育」。「申報」依據申報特定寵物免絕育及繁殖需求應注意事項，需填具特定寵物免絕育申報書，其中的內容有寵物和飼主的基本資料以及繁殖管理說明。「繁殖管理說明」共有三大項內容，「免絕育之原因」、「避免造成特定寵物繁殖之飼養管理措施（如公母分籠飼養禁止接觸）」、「其他主管機關指定事項」。若寵物有繁殖同樣也有申報書，必須申報「寵物繁殖期間」、「繁殖後飼養管理措施」、「其他主管機關指定事項」。

動物生命權，應該要尊重、保障

這樣的立法雖然立意良善，但要幫寵物絕育，其實需要花費相當的費用；政府有提供制式申報書，但還是要傳真、郵寄、親送等方式向各地動保處逕行申報，且在寵物未植晶片的狀況下，其實是相當難追蹤的。

另外，雖然並非100%節育，但這樣以節育為原則的立法，是否侵害了動物繁衍後代的最基本的生命權呢？當然法律體系是以人為出發點，但幫動物絕育真的只是如同將機器的零件拆除這麼簡單嗎？在我們提倡尊重動物生命，而有動物保護法的立法時，動物最基本的繁衍後代的權力，是否也該被尊重呢？畢竟節育手術做下去了，就是不可逆的了。

但依目前法令的規定，仍然是以絕育為原則。依法台北市政府的確是可以進行開罰的。所以若有收到台北市政府通知的民眾，如果不想給毛小孩一刀，那還是快去幫毛小孩填一份免絕育申報書吧！

本文經授權轉載自法操 你知道養貓狗，依法要節育嗎？