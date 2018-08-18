自由開講》一邊是基本工資調漲5％ 另一邊是房租每年調漲5％ 孰優孰劣應該很清楚

吳國明

雖然雙方都不滿意，勞資雙方代表還一度憤而離席，但最後勞動部還是讓勞資雙方都接受了基本工資由月薪22K調整為23100元，時薪也從140元調整為150元，調整幅度分別為5%和7%的結果，算是功勞一件了，本來嘛，談到錢尤其是薪資，就注定不會有一個所有人都滿意的答案，然而這一次的調漲幅度，算是歷年之最了，就這個角度來看，我想勞資雙方也都應該可以找到說服各自的理由。

其實基本工資連動的項目非常多，最讓我們這些老闆們心痛的，就是勞健保跟勞退提的提撥金額又要上升了，拿工總自己的估算，每一年勞健保要多30億元的支出，這當然只是個大概，廣大的勞工朋友可能又要罵什麼「無良資方」、「老闆就是吸血鬼，吃員工的錢不吐骨頭」之類的話，而在這邊我們必須聲明，其實長久以來，我們都堅信對員工好一點，就是讓自己的事業好一點這個道理，所以能給員工的我們自然是盡量給，因為我們都知道，雖然自動化設備可以把事情做得又快又好，然而少了人的管理與經驗，是不可能把產品從好變成完美的，相信這也是很多老闆們的心聲，坦白說，除了少數真的居心不良的，沒有一個老闆會故意對員工不好的，除非這個老闆並沒有打算做很久。

這次的基本工資調漲幅，是歷年之最。（本報資料照）

回首過去，那一段國民黨執政的日子，對我們經營者來說，還真的是段好日子，怎麼說？很簡單的道理，剛上任的前三年，基本工資連調都沒調，後面五年雖然年年有調，不過以月薪來說，有一次調了900塊之後，不知道是不是被工總商總大老們講了話，後面每一次調整，再也沒有出現過這麼「有感」的調幅，當然做老闆的我們是很開心，少繳一點勞健保不知道省多少錢，可是這樣的結果，放在號稱自己最會「拚經濟」的國民黨身上，是很諷刺的，照理來說，基本工資其實反映的是一個國家的經濟狀況，假如今天一個國家的經濟很好，基本工資卻很低，這就意味著這個國家是不鼓勵老闆把賺到的錢分給員工的，而那時候的馬英九帶領的國民黨政府，就是這個調調。

而現在的民進黨政府，坦白說，真的是不完美，基本工資幾乎年年調漲一千元，老闆們的好日子終於結束了，不過由於我們一直以來都把勞工的福利設定在比法律規定還高的程度，所以就算基本工資調漲，我們也還是可以接受。而勞工朋友們也應該要想想，過往國民黨時代真的對老闆很好，反而都把你們的權益晾在旁邊，所以真的不要再怨嘆調漲的不夠多了，政府其實都為你們想很多，因為上有政策下有對策，資方其實也可以使出少聘人的招數來反制基本工資調漲，到時候受苦的也是勞工，看看隔壁的南韓，因為基本工資一下子調漲太多，便利商店跟小吃店倒了一大堆，反而讓失業率變高，這其實不是我們所樂見的結果，而這一次的調整，算是做到了讓資方維持現有雇用人數與增加薪資支出的平衡，我實在是認為這應該給政府一點掌聲才是。

退萬步言，人家好歹讓基本工資每年漲5%，看看國民黨的新北市長候選人，在與文化大學的租屋契約中，每年租金也是要調漲5%，一邊是多給你5%的錢，一邊是多吸你5%的血，哪一邊比較好，大家眼睛都該看的出來吧？

（中小企業主，曾在中國經商，現回台灣，台中市人）

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