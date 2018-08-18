無以酩狀》Bartender：《嘿！調酒師》吧台裡的夜巡者

調酒師看似光鮮地在吧台裡耍帥成為眾人焦點，背後該投入或已付出的努力卻經常被忽略。反覆練習動作，汲取新知，注意酒吧一切細節；跟所有需要堅持的職業一樣，調酒師如果不是帶著熱忱與自我期許，這樣日夜顛倒的生活怎麼繼續？

縮梭

人們對於調酒師總有些刻板印象，然而在調酒文化不斷成長更迭，現在調酒師的工作內容已經不僅是要在吧台裡調好一杯酒那麼容易。

2013年的紀錄片《嘿！調酒師（Hey Bartender）》，以兩條人物支線和若干近代美國調酒界重要人物穿插其間，讓人們一窺調酒師的生活與各式挑戰。

《Hey Bartender》是2013年的調酒師紀錄片。（圖：4th Row Films）

從過去美國調酒發展和禁酒令（Prohibition，1920﹣1933年），到調酒技藝重返吧台，乃至酒吧經營及人際交流，調酒師與酒吧存在的意義並不全然只為了買醉而已。如何追求調酒本質、 團隊工作的重要性、個人特質展現；調酒師這個頭銜並不若旁人想像輕鬆，更多的是自我要求與共同成長。

調酒師哈利．克拉多克（Harry Craddock）和當時業界人士共同創立的英國調酒協會（United Kingdom Bartenders Guild），在1937年出版的《U.K.B.G Approved Cocktails》中記載著 「調酒師（Bartender）」 這款獻給調酒師自己的調酒酒譜。

各30毫升的辛口琴酒（Dry Gin）、不甜雪莉酒（Fino Sherry）、多寶力開胃酒（Dubonnet ）、辛口苦艾酒（Dry Vermouth），加上15毫升柑曼怡香橙干邑酒（Grand Marnier），攪拌冰鎮後倒入雞尾酒杯，以橙皮擠壓皮油並裝飾。雖然口感與馬丁尼（Martini）相似，但是這杯 「調酒師」少了酒精刺激感而著重於香氣風味展現，漸次的花果草本乃至於入喉後堅果和辛香料作結。

使用Brooklyn Gin調製的Bartender Cocktail。（圖：Sidebar）

這部紀錄片裡也由幾位代表人物為觀眾小露身手，帶來五款調酒。

紐約「Employee Only」酒吧創始人－杜尚．札里克（Dushan Zaric）調製的 「瑪塔哈里（ Mata Hari）」 是他與同事傑森．庫歐司馬斯（Jason Kosmas）共同創作。以一戰時著名的荷蘭籍交際花女間諜命名，使用37.5毫升干邑白蘭地（Cognac）、30毫升自製香料茶甜苦艾酒（ Chai-infused Sweet Vermouth，香料茶部份有荳蔻、肉桂、丁香、薑、茶葉）、各22.5毫升檸檬汁與紅石榴汁、15毫升糖水，搖製後倒入雞尾酒杯內再飾以乾燥玫瑰花。飲用起來酸甜富有異國風情滋味，柔順卻不失酒體醇厚。

電影中Dushan Zaric調製的Mata Hari。（圖：4th Row Films）

美國調酒復興教父－戴爾．達格洛夫（Dale DeGroff）的 「威士忌斯瑪旭（Whiskey Smash ）」 是稍作調整的經典調酒；添加60毫升波本威士忌（Bourbon whiskey）、22.5毫升檸檬汁、適量新鮮薄荷葉、15毫升濃縮糖水（糖2：水1），搖勻後倒入長飲杯中。不過戴爾在紀錄片中使用的是皮耶費朗庫拉索橙酒（Pierre Ferrand Dry Curacao）而非糖水。

電影中Dale DeGroff調製的Whiskey Smash。（圖：4th Row Films）

紐約「Milk &Honey」酒吧創始人－薩沙．彼特里斯克（Sasha Petraske），以兩份的普利茅斯琴酒（Plymouth Gin）加上一份的甜苦艾酒簡單調製的 「琴它（Gin & It） 」 ，口感紮實豐富。

電影中Sasha Petraske調製的Gin & It。（圖：4th Row Films）

紐約秘密酒吧「PDT（Please Don’t Tell）」創始人－吉姆，米漢（Jim Meehan）帶來使用琴酒、萊姆汁、檸檬汁、糖水、鮮奶油、橙花水和新鮮蛋白、蘇打水調製而成的清爽系甜點調酒 「拉莫斯琴費士（Ramos Gin Fizz）」 。

電影中Jim Meehan調製的Ramos Gin Fizz。（圖：4th Row Films）

紐約「Clover Club」酒吧創始人－茱莉．萊納（Julie Reiner）的自創調酒「庫斯科（Cuzco ）」命名來自秘魯東南市一座印加帝國舊城。以60毫升皮斯可白蘭地（Pisco）、各22.5毫升 艾普羅藥草酒（Aperol）和糖水、各15毫升檸檬汁與葡萄柚汁，搖勻倒進長飲杯前，在杯壁內噴附少量櫻桃蒸餾酒（Kirsch或Kirschwasser ）；酸甜果香之中帶有一絲葡葡柚適切的苦韻。

電影中Julie Reiner調製的Cuzco。（圖：4th Row Films）

紀錄片最後是每年於美國紐奧良舉辦的「調酒聖會（Tales of Cocktail）」，世界各地調酒師們前往此處交流與學習，並且聘頒各類獎項，諸如：全世界最佳雞尾酒吧、最佳酒吧團隊、最佳品牌大使、最佳調酒書譜、最佳調酒師等。

調酒世界瞬息萬變，影片中的「Employee Only」不止在美國開設分店，也到新加坡及香港擴展版圖；主角之一的史帝夫．施奈德（Steve Schneider）當時剛被擢升，現在主要負責亞洲店務，日前還前來臺灣參與Bar Surfing活動調酒客座。薩沙後來於2015年8月被發現陳屍於自家，逝世時年僅42歲。吉姆將調酒經驗集結成冊，於2017年出版《Meehan's Bartender Manual》，並在波特蘭訓練調酒師，於芝加哥展店。

調酒師看似光鮮地在吧台裡耍帥成為眾人焦點，背後該投入或已付出的努力卻經常被忽略。反覆練習動作，汲取新知，注意酒吧一切細節；跟所有需要堅持的職業一樣，調酒師如果不是帶著熱忱與自我期許，這樣日夜顛倒的生活怎麼繼續？

這部電影獻給初入行或是感到迷茫懷疑的調酒師們，也是獻給願意尊重調酒師的每一位客人。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）