法操》看電影學法律《與神同行2》中的法律問題

看電影學法律《與神同行2》中的法律問題，如果這些情節適用我國現行法律的話，其實也有許多法律問題可以討論！

法操司想傳媒

！本文有嚴重劇透，請自行斟酌閱讀！

與神同行2揭曉了三位使者前世原來有著這麼深的羈絆，最終審判的主角原來不是金秀鴻而是江林！除此之外，如果這些情節適用我國現行法律的話，其實也有許多法律問題可以討論喔，一起來看看吧！

江林成立違背義務遺棄致死罪？還是不作為殺人？

刑法



第15條第1項

對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。

第272條第1項

殺直系血親尊親屬者，處死刑或無期徒刑。

第294條

對於無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護者，處六月以上、五年以下有期徒刑。

因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。

民法第1114條

左列親屬，互負扶養之義務：

一、直系血親相互間。

二、夫妻之一方與他方之父母同居者，其相互間。

三、兄弟姊妹相互間。

四、家長家屬相互間。

電影中江文植帶著解怨脈參與公嶮鎮之戰戰敗後，江林帶著部隊到戰場上搜救生還者，此時江林在屍體堆中看到江文植顫抖的手，但因為內心對權力的渴望與不安全感，江林最後選擇對江文植視而不見，掉頭回營，江文植因此死亡。

這時候判斷江林不救出江文植的這個行為，應該成立遺棄致死罪還是不作為殺人的關鍵，在於江林行為當時心裡的想法，只是想遺棄江文植，並不希望江文植死亡，但以當時的情況來看，有預見江文植因此死亡的可能；或是根本想用遺棄的方式讓江文植死在戰場上。很明顯江林當時是希望江文植死亡，所以江林已經具備不作為殺人的故意。

此外，因為刑法基本上不處罰不作為行為，只有在有作為義務，卻不作為的情況下才例外處罰（刑法第15條第1項），而作為義務也被稱為「保證人地位」。再按照目前學界通說和實務的看法，有保證人地位的人包括依法令規定負有保護義務之人，由於江文植和江林是父子關係，依民法第1114條規定互相負有扶養義務，所以在江林發現性命垂危的江文植當下，江林有防止江文植死亡的作為義務，但江林捨此不為且有不作為殺人的故意，依照刑法第15條、第272條第1項，江林可能已經成立不作為型態的殺害直系血親尊親屬罪。

白狼和孤兒們有可能成立未成年監護關係嗎？

依照民法第1091條規定，如果未成年人不是因為精神障礙或其他心智缺陷需要被監護，而是因為沒有父母，或是父母都不能行使、負擔對於其未成年子女之權利、義務時，就應該要由監護人來監護未成年子女。

又監護人除了可以由父母用遺囑指定（第1093條第1項）之外，如果父母死亡且沒有遺囑指定監護人、遺囑指定的監護人拒絕就職或有第1091條本文情形時，應按照（1）同居的祖父母、（2）同居的兄姊、（3）未同居的祖父母順序定為監護人（第1094條第1項）。如果還是不能選定監護人，則法院可以依聲請選定其他人選為監護人並指定監護方法（第1094條第3項）。

另外監護人也有消極資格（第1096條）的規定，不能有未成年、受監護或輔助宣告尚未撤銷、受破產宣告尚未復權或是失蹤的狀況。

所以依照上面的規定，父母雙亡的未成年少女德春帶著其他更小的孤兒在深山裡生活，受到白狼照顧與保護，即使白狼和孤兒們沒有血緣關係、而且白狼對孤兒們來說是外國人（例如吳憶樺案，法院最後把監護判給巴西外婆），但如果向法院聲請定監護人的話，白狼仍然有機會成為孤兒們的監護人。

其實與神同行2還有很多有趣的法律問題可以討論喔～請大家繼續鎖定法操帶來的精采分析！

本文經授權轉載自法操 看電影學法律《與神同行2》中的法律問題