胡，怎麼說》85度C事件發燒-台灣、中國，一邊一國！

一杯咖啡、一個抱枕，就讓中國抓狂，發燒到「92度C」以上，黨、官、民好像都中了瘋魔病毒，馬上發作，以最邪惡、卑劣、粗暴的手段惡整85度C，霸凌台灣。

蔡英文造訪85度C，遭中國官媒發現後，85度C的中國官網被迫發聲明道歉。（圖擷自立委蔡適應臉書）

蔡英文總統出訪過境美國洛杉磯時，到台資企業85度C買杯咖啡，在吉祥物抱枕簽名給員工留念，這是極為平常合情合理的事，中國竟政治無限上綱，85度C無端被舉報扣上支持台獨帽子，在中國投資營業的85度C分店，竟遭中共黨、官、民一齊出手，以極度卑劣粗暴手段惡整。



說白了，85度C事件就好比，你在美國賣了一杯咖啡給它不喜歡的人，它就威脅要放火燒掉你在中國的分店。那是個什麼樣的國家？什麼樣的人民？什麼樣的社會？才會出現那樣令人匪夷所思荒謬的瘋狂舉動！



85度C事件其實讓人更看清中國，中國以極度無理粗暴蠻橫邪惡手段霸凌打壓台灣，反而促使一個事實更清楚呈現，那就是台灣、中國，一邊一國，兩個不同的國家，兩個不同的世界。

中國那麼大的國家，卻被少數極端份子的豺狼，習近平高唱中國夢、大國要有大國樣子，實際表現卻像個小流氓、小混混，拿著小扁鑽狂舞亂刺。（路透）

中國那麼大的國家，卻被少數極端份子的豺狼，假藉民族主義綁架、牽著鼻子走，以致習近平高唱中國夢、大國要有大國樣子，實際表現卻像個小流氓、小混混，拿著小扁鑽狂舞亂刺，還到處威脅勒索。



台企西進中國，進入黑幫地盤，經常成為中共黨、官、民等大小流氓魚肉的對象，台灣鄰近中國，中國對台灣更有併吞領土的野心，也不免時時遭到黑幫流氓式霸凌壓迫。



85度C公司被中國逼迫，很快就發表支持「九二共識」聲明求解套，讓台灣不少網友看不下去，批判85度C向中共的92屈膝（C）而發動扺制，不過，台灣是民主自由的多元社會，與一黨專政的中國，表現完全不同，也有不少網友認為，不應責怪85度C，應批判的是中國那隻黑惡的手，不同立場的政治人物並出馬力挺85度C，社會上還有其他多種意見同時並呈。這就是台灣！這就是民主自由的可貴！沒有一言堂那回事！

不少台灣網友批判85度C向中共的92屈膝（C）而發動扺制，也有不少網友認為應批判的是中國那隻黑惡的手，還有其他多種意見同時並呈。這就是台灣！這就是民主自由的可貴！（資料照）

「小心了，習近平！」縱容假民族、真豺狼的極端份子橫行猖獗亂放火，鐵定會「燒坍中國夢」，未來更會把中共政權燒成歷史的灰燼！