Mygopen》【假LINE】墾丁天主堂住宿瘋傳！遭依法開罰，訊息還塞了假照片

墾丁天主教中心實際上內部僅 28 個房間和上下舖，並沒有網路上那樣的獨棟小木屋。基本上房間主要是提供給教友使用的，基於和善為出發點，有急需仍會便宜提供住宿，所以別再打電話去墾丁天主教中心囉！

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關於墾丁天主堂住宿的謠言，這兩天在LINE和社群網站傳到不行，由於樹大招風也讓屏東縣政府觀光傳播處前往稽查。其中有些人的 LINE 還收到穿插的假圖片「獨棟小木屋照片」，內部僅28個房間及上下鋪，房間多數提供教友及教友介紹為主，可以不用再過度渲染囉！

墾丁天主堂住宿的謠言

原始謠傳版本

這是墾丁天主堂，剛蓋好一年，花了3.5億建造，住宿的房間非常多，方便好停車，可惜教會是財團法人，不可大方營業，房間寬敞舒適才3000元，神父打7.5折。 因為不能明顯對外營業，又是新的，很多人不知道。每個月虧損15萬左右⋯⋯請幫忙傳出去出去，來墾丁，一定要住天主堂。

最近 LINE 都收到這樣相關的照片

甚至搭配這個說明

他們的團餐： 早餐：700元一桌【中式餐食】 中、晚餐： 6菜一湯：2000元 7菜一湯：2500元 8菜一湯：3000元 以上均是10人一桌的價格。 房間都是套房式，每間都有衛浴設備。 如要廣推介紹，這些訊息就完整齊全了

謠言破解說明

真的純屬謠言一則，其中也有假照片，實際上內部僅 28 個房間和上下舖，並沒有網路上那樣的獨棟小木屋。基本上房間主要是提供給教友使用的，基於和善為出發點，有急需仍會便宜提供住宿，所以別再打電話去墾丁天主教中心囉！

正確闢謠解釋

根據《自由時報》的報導：墾丁天主教中心負責人李姊表示造成很大的困擾，櫃檯電話響不停，大多是詢問事實真相，事實上，因為3月才營運，本來就需要一段時間平衡收支，人員薪資發放正常，內部僅28個房間及上下鋪，8月份也接不少教友活動及營隊，沒有網路上獨棟小木屋的配置，不到需要「搶救」的程度。

李姊表示，對於執照申請是否合乎法令，需由實際管理的高雄教區釐清，但房間多數提供教友及教友介紹為主，遊客如有急需，基於宗教與人為善宗旨，仍會便宜提供住宿。

另外屏東縣政府觀光傳播處長黃建嘉表示：天主教中心位於墾丁國家公園範圍內，建照及使用執照都由墾管處核發，如果中心有營利行為並設有管理辦法，已違反《觀光發展條例》，一經查證屬實就會依法開罰。。

根據《UDN》報導，屏東縣政府觀光傳播處表示：該中心未依規申請為旅館執照，前往稽查後，將依違反「觀光發展條例」罰30萬元。



資料來源：自由時報 - 墾丁「與神同行」住宿瘋傳討論 電話接到手軟

資料來源：蘋果日報 - 狂電預約「與神同行」害爆紅 墾丁教堂違法挨罰30萬

資料來源：UDN - 墾丁天主教中心遭判定非合法旅宿 屏縣府開罰30萬

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】墾丁天主堂住宿瘋傳！遭依法開罰，訊息還塞了假照片