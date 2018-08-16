一級嘴砲》用「黑道」來掩飾「無能」

雲林，每到選舉便會出現「黑道故鄉」這幾個字，民進黨先後兩位縣長一共喊了13年，不知道雲林何時才能擺脫「黑道故鄉」？

一級嘴砲技術士

雲林和嘉義有許多相同的地方，例如兩地同是農業大縣，同樣是財政收入墊底的窮縣，到了選舉年，兩縣喊口號的邏輯也都是同一套。嘉義，每逢選舉一定會喊「終結派系」，這四個字喊了十幾年，當年帶頭喊口號的那一位已成了嘉義最大的派系。

雲林，每到選舉便會出現「黑道故鄉」這幾個字，民進黨先後兩位縣長一共喊了13年，不知道雲林何時才能擺脫「黑道故鄉」？

蔡英文曾誇讚雲林縣從黑道的故鄉變成農業首都。（圖：作者提供）

時間回到2014年11月21日，民進黨在嘉義市棒球場舉辦了造勢晚會，「雲林縣在蘇治芬縣長9年的治理下脫胎換骨，讓雲林縣從黑道的故鄉變成農業首都。」當時的黨主席蔡英文這麼說。2017年11月29日，民進黨舉辦了縣市長提名人的公布記者會，當時雲林縣長李進勇的幕僚向媒體表示「雲林成功擺脫過去黑道故鄉的惡名，並博得農業首都的美譽」。

雲林又成了羞於啟齒的黑道故鄉。（圖：作者提供）

然而，到了2018年7月，現任縣長李進勇在競選主軸的發布會上表示「希望打造雲林成為光榮家園，而不是羞於啟齒的黑道故鄉」。

奇怪了，不過短短4年的時間，雲林又從農業首都變成了黑道的故鄉？前縣長蘇治芬花了9年的時間，好不容易打造的農業形象，在現任縣長李進勇手上一下子是農業首都，一下子是黑道故鄉，你這樣是與農委會副主委陳吉仲有什麼兩樣？

陳吉仲可說是雲林農民的公敵。2016年下半年，中南部的農業縣市因為颱風受到重創，國內的農產品供應不足而造成價格上揚，陳副主委無視災區復耕困難，一邊指示檢調單位「抓菜蟲」，一邊要求台農發進口蔬菜來平抑物價。2017年，眼見農民的怒火即將噴發，陳副主委趕緊跑來西螺果菜市場，對著鏡頭澄清「政府沒有要抓菜蟲、政府沒有開放蔬菜進口」。一下子有菜蟲，一下子沒有菜蟲，李進勇縣長和陳吉仲副主委應該可以結拜為兄弟。

李進勇縣長常常誇口雲林縣農業產值777.5億元為全國第一，但他卻忘了雲林縣的農業人口佔了30萬，也就是說，雲林縣的農業從業人員每年的人均產值僅有25.9萬元，比22K年輕人的26.4萬元還低。我想，李進勇縣長應該多放點心思在雲林，不要選舉一到就拿「黑道故鄉」來羞辱縣民、抹滅前縣長蘇治芬的努力。

雲林縣農業產值777.5億元為全國第一，但雲林縣的農業從業人員每年的人均產值僅有25.9萬元，比22K年輕人的26.4萬元還低。（圖：本報資料照）

民進黨在雲林執政也13年了，若加上2005年李進勇代理縣長期間，整整14年的時間，到頭來卻是農民人均產值全國最低，當家的執政者卻成天拿著「黑道」來掩飾自己的無能，真叫雲林人情何以堪。