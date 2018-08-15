自由開講》85度C的兩岸一家親

◎谷懷中

小英總統在美國洛杉磯過境訪問時，有個沒什麼人注意的行程，就是她到在洛杉磯開店的85度C，買了幾杯咖啡，也和店裡的員工互動。相比其他高度政治性的行程，這個輕鬆的互動，沒有引起太多關注。真正把這件事端上檯面的，是85度C後來煞有其事地發了聲明，說要支持九二共識、兩岸一家親，還撇清他們跟「台灣當局領導人」的互動關係。

這下可徹徹底底把台灣網友惹毛了，各方的怒罵、嘲諷和拒買宣言，一下通通跑出來。但另一方面，中國也有不少網友繼續把85度C貼上台獨標籤。這家公司急著表態，結果落得雙輸，大概是他們始料未及的局面。

如果有台灣的政治人物是「中國要，他就給」，也跟著念「九二共識」或「兩岸一家親」，我們應該如何看待他的立場呢？（資料照）

本來台灣公司到美國開分店，等於是一個成功的台灣經驗，總統藉著出訪時前往光顧，慰勞兼鼓勵，其實是個美麗的故事。不過他們事後多發了這個聲明，則是活生生把一件美事變成衰事，值得注意的是，85度C並沒有（也許是還沒有）受到真正官方的公開壓力。但是中國的網友和特定媒體，把他們貼上標籤，說這是搞台獨、以後要抵制，才把這紙聲明給「嚇」出來。

這件事應該分成兩個方面來分析。第一，是中國的紅衛兵網民效應越來越嚴重。文革結束很久了，但這群高舉民族主義大旗的網民，還是像紅衛兵一樣，死命找出對象鬥爭，動輒給人貼台獨標籤來抵制跟打擊。北京當局卻對這種現象睜一隻眼閉一隻眼，說白了，就是因為中國沒有民主，只好靠民族主義維持政權正當性。

但這群網路紅衛兵不只一次玩出火來，前陣子他們奮力攻擊美國總統川普，直到北京當局發現苗頭不對，貿易戰越戰越不妙時，才趕快制止所有對川普的攻擊。這群人同時也是台獨糾察隊，動不動就把藝人、商家貼上台獨標籤，逼他們表態認錯，看起來，周子瑜事件他們到現在還學不乖。

北京當局可能不懂，為什麼當美中貿易戰開始時，他們本來想爭取的盟友，一下子全站到美國那邊。除了形勢比人強之外，另一方面，就是沒有國家能夠容忍像中國這樣，老是藉由經濟力壓迫他國的公司，干預自由市場的作為。85度C事件未必有官方的直接指令，但這種對民間公司的打壓，就像是逼迫航空公司改名，或是許許多多的霸凌行為一樣，徒然惹人反感。換句話說，現在中國的對手，其實都是自己製造出來的。

第二個面向，則要看85度C的聲明。這個聲明完全按照當前中國所需要的對台立場來撰寫。所以除了感謝中國官方賞口飯吃、也要跟蔡英文撇清關係。更值得注意的，是他們的政治立場表態，得要明明白白說出支持「九二共識」以及「兩岸一家親」。

這個九二共識，當然是沒有一中各表的九二共識。至於，兩岸一家親，嗯，就是最近台灣已經討論很多的那個兩岸一家親。這兩個詞是所有向天朝效忠的人，必然要捧在手上多念幾次的兩句經文。在老共的心中，只有說出這個關鍵詞，才能被他們當成自己人。

換句話說，台灣的所有政治人物，都可以基於自己的判斷跟理由，做出他們對中國議題的政治表態。但只有兩個詞，是得到老共「原廠認證」：一個叫「九二共識」、一個叫「兩岸一家親」。

很清楚，「九二共識」、「兩岸一家親」，就是中國要的。所以我們應該問的下一個問題是，如果有台灣的政治人物是「中國要，他就給」，也跟著念「九二共識」或「兩岸一家親」的話，我們應該如何看待他的立場呢？

這才是85度C事件給台灣政治的省思。

（智庫副研究員）

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