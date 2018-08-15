自由開講》同婚不是少子化的原罪！

◎陳啟濃

有次在游泳池的烤箱，大家談到台灣的「少子化」，有個媽媽突發奇想，談到同性戀，就說「人口已經越來越少，政府又鼓勵同性戀，同性可以結婚，違背天理，不倫不類，難怪人口更少。」烤箱裡幾乎每個人的口徑都一致，大大地批評了政府的「同婚政策」。相信台灣有同樣意見的人口不少，需要給予澄清，讓他們學習尊重差異的胸襟。

同婚不是少子化的原罪！（資料照）

每次的餐會，主辦單位都會貼心地調查，有哪些人吃素，會特地準備素食桌。同性戀和吃素，一樣都是人權，為何我們能接受吃素的人，卻不願意接納同性戀的人。更不應該的是，對於「同性婚」這樣人權進步的指標，卻讓人講成是違背天理，不倫不類。

尊重跟我們不一樣的人，這是民主生活最根本的素養，但尊重不代表就是在鼓勵，更不一定就是會助長，而是想讓他們光明正大走出來，享有跟一般人同樣的人權待遇。

大學時代看了「失聲畫眉」這本書，才知道歌仔戲團因為環境的關係，造成女演員之間的情愫，演變成同性戀的關係。而後的電影「喜宴」更探討男同性戀的心路歷程，不敢違背父母的願望，怕傷害到他們，但又割捨不掉和同性的親密關係與感情。

遇到才會理解，才有可能接納。如果家人或親人有同性戀者，我們還是會用家人的愛來關心他們。對於外人，我們也應該要有同理心來接受這樣的關係。台灣的少子化，不會因為有同性戀而更惡化，更不會因為阻擋了同婚，就會讓夫妻生兒育女的意願提升。

同性戀應該受到人權的保障，得到社會的尊重。而尊重不等於鼓勵，而是保護社會的不同族群，對於性向有不同選擇的族群。至於離經叛道，更不能用來指控同性戀，更何況是制訂保護法律的政府。

（水里國中校長）

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