TOP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
自由首頁 即時 報紙 影音 財經 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區 市場
媒體
自由評論網 > 媒體

故事》臺灣本土的神明信仰從何而來？六個由人晉升成神的傳說故事

臺灣民間信仰內容豐富，祭祀的對象，除了歷史上的功臣名將，也有敬天祀地的自然崇拜，或辛勞、忠心的動物，甚至是具有神蹟的器物等等。在眾多的信仰中，是否有出身臺灣本土的神明呢？這裡向大家介紹幾個由人晉升成神的故事。
作者： 故事
2018-08-15 14:09
 | 2018-08-15 14:09

◎黃偉強

臺灣民間信仰內容豐富，祭祀的對象，除了歷史上的功臣名將，也有敬天祀地的自然崇拜，或辛勞、忠心的動物，甚至是具有神蹟的器物等等。

在眾多的信仰中，是否有出身臺灣本土的神明呢？數年前由社會團體推廣、具有臺灣主體意識的「護國臺灣神」信仰，一度引起軒然大波。事實上，臺灣漢人 400 餘年的歷史發展早已衍生出許多本土的神明信仰。

這裡向大家介紹幾個由人晉升成神的故事。

臺北關渡玉女宮

關渡玉女宮主祀玉女娘娘，是一間小巧的廟宇，與著名的關渡宮媽祖廟僅有幾步之隔，而玉女娘娘也與關渡宮媽祖有著頗深的緣分。玉女娘娘本名為林玉女（研究者黃瑛萍則認為是林麵），年幼時即茹素，虔誠信仰關渡宮媽祖。相傳關渡宮媽祖時常教授玉女法術，她 16 歲時為村民祈雨成功，因而被視為神童，靈驗事蹟被廣為流傳。根據傳說，玉女 17 歲時飛昇成神，其遺體沒有腐爛，被保留下來奉祀，直到日治初期遭日軍焚毀，餘下的頭骨才又安入鎮殿神像中。

玉女娘娘的神像頭戴冕旒，身著朝服，面帶微笑，表情十分慈祥，右手持摺扇，左手持手帕，看上去與媽祖的神像造型幾無分別，因此外地遊客往往難以分辨。這樣的造型設計，相信也是為了要呈現玉女娘娘與媽祖的師徒關係，甚至可說是其人間代言人的形象。

關渡玉女宮主祀玉女娘娘。（source: 作者攝影）

新北八里漢民祠

「講添丁，說添丁，添丁說不盡。」廖添丁在臺灣民間是相當著名的俠盜人物。廖添丁為臺中清水區秀水庄人，1902 年起即因多起竊盜、搶劫案件屢次入獄，被日本政府視為極度頑劣的匪徒。

對於殖民政府而言，廖添丁是個作惡多端的兇匪；但在民間，廖添丁死後受到許多百姓奉祀，逐漸提升神格。相傳廖添丁作案往往是針對官府與富商之輩，讓當時受壓迫的民眾得到宣洩不滿情緒的出口，因而深得民心。

廖添丁的神像造型大多為插腰立姿，頭戴圓帽、留長辮，身穿袒著胸腹的黑色長衫，黑色長褲上紮白色腰巾，臉部望向遠方，姿態表情十分神氣。不過廖添丁唯一 1 張由日本警察所拍攝的本人資料照，與神像造型差異頗大。現今神像的造型應是參考了戰後廖添丁電影劇照，顯示神像造型取決於人們心目中的想像與寄託。

八里漢民祠廖添丁神像。（source: 作者攝影）

口湖金湖萬善祠大萬人。（source: 作者攝影）

嘉義東石副瀨富安宮

若說臺灣最著名的日本神崇拜，應該當屬嘉義東石副瀨的義愛公。義愛公本名森川清治郎，為明治年間駐在於東石地區的日本警察。相傳義愛公相當照顧百姓，最後因為不滿政府對漁民科以重稅，在百姓與政府兩者無法求全的情況下，留下苛政擾民的遺書後自戕身亡以示抗議。身故之後，傳說當地保正夢見他告誡村民要注意衛生環境，也因此避免了腦炎的流行，當地民眾為義愛公顯靈而塑像奉祀。

義愛公於日治時期即受到信徒膜拜，日本政府更以「明治的吳鳳」作為宣傳樣板，使得義愛公在當時就相當具知名度。也未因為日本殖民統治結束而淡化，仍持續作為當地人的守護神。

1936 年的《臺灣日日新報》曾刊登其神像相片，造型與森川清治郎生前樣貌相似，神情慈祥，留絡腮鬍，身著明治時期的警察制服，頭戴警帽，腳穿長靴，戴白色手套雙手按住武士刀，坐在椅子上，面目慈祥但也顯示威嚴感。

口湖蚶仔寮萬善祠的女大萬人，造型與大萬人相似，代表水難往生的女性。有別於大萬人的剛猛形象，女大萬人背著、牽著小孩更顯柔情。（source: 作者攝影）

臺南安平西龍殿

安平西龍殿內有一尊特別的神像，造型相當逗趣，神像頭戴圓帽，身穿唐裝，翹腳坐在板凳上，手上撐著一支大煙斗，大煙斗靠在盤子上。相傳祂喜歡抽菸，因此信徒除了點香祭拜之外，更會用香菸祭祀，讓神明一解菸癮。

這尊神明名字叫王圭（雞）屎，生前為日治後期臺南安平地區的仕紳，臨近西龍殿有一棟洋樓，即是王圭屎的豪宅。王圭屎是安平地區的富有商人，不僅熱心公眾事務，對窮苦老百姓也十分慷慨，時常開辦流水席供勞工與窮苦人士享用。王圭屎逝世以後，信徒感念其德行，雕塑神像一尊放置於西龍殿內供人參拜，被視為當地的土地公。

義愛公神像今貌。（source: 作者攝影）

金門李光前將軍廟

金門在兩岸軍事對抗的時期，曾歷經古寧頭戰役與八二三砲的無情戰火。慘痛的記憶，至今仍烙印在百姓的心中。而亡故軍人於深夜出門行軍、操練，或甚至仍在執行任務的靈異傳聞不絕於耳，為了安撫祂們，金門四處都有所謂的「愛國將軍廟」，祭祀這些戰死的軍人們。李光前將軍廟，即是金門最具規模的愛國將軍廟。

李光前於古寧頭大戰期間擔任中校代團長一職，在率軍反攻時陣亡，是該戰役國軍陣亡將領官階最高者。戰爭過後，當地流傳軍人鬼魂遊蕩的傳說，因此建立廟宇，祭祀這些無所歸的軍人亡靈。據傳 1971 年，當地居民受到李光前託夢，將原本的愛國將軍廟改建大廟，以李光前為主神，一同供奉亡魂。雖然李光前僅追晉上校，不過信徒將他追晉至少將與中將，李將軍也成為金門地區重要的守護神。

李光前將軍以生前樣貌塑型，身著國軍的野戰服、軍便服，現代感十足，讓人一目了然其身分。值得一提的是，李將軍肩上的徽章，代表將軍的軍階，起初僅有一顆星，2013 年以後增為兩顆星，晉陞為中將。在這個例子中，神像的升格，與現實軍階制度吻合。

直至今日，西龍殿神像面前依然可以看到信徒獻上的「供品」──香菸。（source: 作者攝影）

本文收錄於第 38期《觀‧臺灣》「出神人化：神與造神者的故事」

本文經授權轉載自故事 臺灣本土的神明信仰從何而來？六個由人晉升成神的傳說故事

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 故事 李光前將軍廟 臺灣 本土 神明信仰 安平西龍殿 東石副瀨富安宮 八里漢民祠 關渡玉女宮
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.