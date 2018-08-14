自由開講》蔡英文、馬英九 與雷根的反共修辭

◎谷懷中

雷根總統留給世人的印象，是他鮮明的反共立場、對冷戰結束的貢獻，以及高明的政治修辭，至今，他仍是美國人最喜歡的總統之一。而雷根圖書館則是聯邦政府管轄機構，也是台灣政要們赴美時，頻繁造訪的一個景點，這當中， 以現任總統身份前往的，就屬蔡英文與馬英九 。

蔡英文不是第一次去雷根圖書館的總統。不過，蔡英文這趟美國行的各項突破，還是創造出很多第一次。

例如，馬英九前往雷根圖書館參訪時，雖有受訪，但當時隨團媒體依然有許多採訪限制，而蔡英文在雷根圖書館前公開講話時，媒體是可以完全自由地即時採訪、上稿及傳帶播出，相較過去，當然是一項突破。

台灣仍需要在美中台三角關係中，保持親美並穩定的角色。從這點來看，小英的洛杉磯之行，絕對是任務圓滿達成。（圖：路透）

另一方面，蔡英文也以總統身份，首次公開視察僑委會所屬的駐外機構，並跟美方的國會議員、州長，以及支持台灣的僑胞們會面，也公開演說，這些行程 有些是公開的，有些則由隨團成員即時轉述給媒體。

總結來說，這次蔡英文以總統身份公開行動，同時讓媒體可以即時採訪。某種程度根本性地改變了台灣總統赴美的性質。雖然仍受限於兩國間無正式邦交，但已經在內容上，已經從「過境」，漸漸質變為「入境」的參訪。

國內難免有人為了反蔡英文，就舉例說其他人也過去雷根圖書館，或是馬英九曾在哈佛演說等等。坦白說，外交突破是不斷堆疊而成，蔡英文的突破，也成為後續所有台灣總統的更好的著力點，這些都是為台灣好的努力，小鼻子小眼睛的唱衰，實在大可不必。

與其比誰去過，蔡英文、馬英九各自在雷根圖書館釋放出來的政治訊息，更值得我們注意。

雷根總統的政治招牌是反共，政治本錢是修辭。所以他在反共上的不同修辭各有深意。有趣的是，蔡英文跟馬英九分別在參訪的行程中，各自引用了雷根的名言來表達自己的政治態度。

馬英九是在2014年時到美國，他引用了雷根的名言說，「民主的邁進，會把共產主義丟到歷史的垃圾堆中」。馬還說這是他印象最深刻的名言，可惜沒有在圖書館中找到。

事後看來，他不只沒找到，他也並未真正相信這句話。幾年後，他在新加坡跟中國共產黨的習近平總書記見面。在那次的會談中，他未能在公開會談中提出一中各表。光是這點，就讓國民黨難以從親中迷障中脫身，結果真正被丟到歷史垃圾堆的，不是共產主義，而是馬英九的親中路線。

蔡英文引用的句子，則是「什麼都可以談，只有自由和未來不能妥協」。這是雷根前往冰島跟戈巴契夫高峰會，討論如何裁減軍備、保障人權等主題後，回來向自己的國人說明的其中一句話。

引用這句話，大致可以看出蔡英文希望透露的穩定、善意和底線三個意涵，首先，是表達台灣在美中貿易戰，或者，其實就是美國決心正面因應中國崛起的挑戰時，我們不僅是美國的盟友，也會自我克制，不會趁勢挑起爭端，願意以對話方式促進區域和平。這是台灣希望作為區域中負責任的行為者，最具體的表現。這就是穩定。

第二是善意，即使在中國對台灣打壓不斷，從斷邦交國、軍事 動作騷擾，甚至是取消國際運動會等蠻橫作為，蔡總統依然願意以對話形式和中國溝通。

但最關鍵的，是第三個「底線」。台灣願意確保 區域和平穩定，也願意向中國持續維持承諾與善意，但這一切都有一個前提跟底線，就是確保國家的自由及未來。

這也許是蔡英文此次出訪，所釋放出最重要的政治訊息。北京可能還是聽不進去。但 華府顯然對她多所肯定。川普已經簽署美國國防授權法案，該法案將促使美國行政部門持續加強台灣軍力，也促進美台軍事交流。

在可見的未來，所有國際情勢都必須在美中角力的大結構下來思考。貿易戰一開打就可以看出，「美國世紀」 顯然沒有終結的跡象，台灣仍需要在美中台三角關係中，保持親美並穩定的角色。從這點來看，小英的洛杉磯之行，絕對是任務圓滿達成。

（智庫副研究員）

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