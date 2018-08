一級嘴砲》外賓到訪前要做好的三件事

農民面對外國朋友的到訪,掌握三個要領,就算如花也能變蕭薔。

一級嘴砲技術士

「明天外國人要來看農場,你準備一下。」

這通電話讓我愣在那,當年返鄉從事設施花卉生產,每到秋季就會開始準備要出口外銷的花卉,而外國的業務、種子商、檢疫人員都會來到台灣巡視各個合作農場,此時,平常衣衫襤褸的農人們也必須整理一下儀容,以登大雅之堂。面對外國朋友的到訪,掌握三個要領,就算如花也能變蕭薔。

形象若做好,訂單免煩惱。(本圖由嘉義沃田永續循環科技農業協會友情贊助)

寒暄三要件

台灣是海島國家,我們的商務活動勢必要與世界各國接觸,若是能在交流活動中講上幾句外語,你的氣場就會和他人很不一樣。直接用外語向對方問候,一來是給對方一個好印象,二來可以減輕同事和翻譯員的負擔,就算我們壓根就不會講外語,在外賓蒞臨之前只要做好下列三個事項,你也能在對方心中留下「從容、專業」的印象。

(1) 一套整潔的穿著。

農漁牧業的從業人員多半要負擔勞力工作,髒污、汗臭在我們工作中可能不以為意,但這般樣貌不只是交流活動的大忌,就連本國的同行也會認為你不識大體。所以呢,衣櫥中除了各種工作服之外,記得多準備一套乾淨、整潔的上衣和長褲,不一定要西裝領帶,只要筆挺乾淨,POLO衫配牛仔褲也能讓人高看一眼。

(2) 2秒的握手、2句的問候。

與外國業者面對面時,記得以身體的正面朝著對方,直視對方的眼睛後才伸手,以適當的力度緊握2秒,並以2句簡短的問候語歡迎對方的到來:「Nice to meet you. I am OOO」 「Welcome to Taiwan.」 上述的兩句英文非常簡單,就算英文再怎麼生疏,重複講個十來次也能講得非常流利。另外,在農業領域很容易遇到日本籍的商務人士,除非你自己就會日文,不然用英文來表達也沒問題。大家都是在生意場合走跳,簡單的英文對答多半不是問題。

(3) 講重點。

在交流拜會場合的談話皆以重點為主,一來是不要浪費彼此的時間,二來是減輕翻譯人員的負擔,口條能力也是專業能力的表徵之一。「搏感情」是在異國小吃店裡面的事情,正式場合的對談請直接講重點,例如以下幾個句型:

「I have been planting Lisianthus for 6 years.」 (我種植洋桔梗已經有六年的時間。)

「The farm is 1 hectare with 10 regular workers」(這個農場共有一公頃,員工有十名)。

先講結論、三個理由、重述結論

另外,在特定的單字上加重語氣也能夠加深對方的印象,例如金額(dollars)、交貨日期(delivery date)、市場規模(market size)。在雙方的會談當中,如果你想表達自己的看法,不用急著請翻譯幫你轉述,先把你的問題用紙筆寫下來,稍作整理後再請翻譯人員去處理,避免因為你的廢話過多造成翻譯人員的言不及義。在商務會談的過程,「先講結論、三個理由、重述結論」這個要領可以讓雙方的交流更有效率,例如:

「我認為今年年底的出貨量會提升。」結論。 「因為我們的良率有提升,OO電影也帶動了花卉的風潮,某某產地今年受氣候影響而減產。」三個理由。 「因此我認為年底的採購量有提升的空間。」重述結論。

和外國人進行產業交流並不可怕,只是一直沒有人告訴我們該怎麼做而已。我們上面提到了三個方式都很簡單:衣著整潔、握手問候、講重點,就算你是臨時抱佛腳,只要照著做肯定也能抱的有模有樣。商務往來就像是男女聯誼,你在偷瞄對方身材曲線的同時,對方也在評估是不是值得把時間浪費在你身上,給對方一個好印象,後續的才有得講。

我們不需要為外文講得不好而自卑

咱們不是英語系國家,義務教育裡的外語課程通常也亂七八糟,讓多數人自此對外語學習有很深的排斥感,我們也常因為害怕講得不好而不敢開口。我是在大學畢業後才遇到了啟蒙我外語能力的老師,一位來台灣多年的外國人,她曾對我們說:「你們不用因為外語講得不好而不敢開口,你們害怕的原因是因為怕有人會笑你,但是,對你們來說我是外國人,你們會因為我中文講得不好而笑我嗎?不會吧。語言只是溝通的工具,願意努力和對方溝通,這已經是非常成熟的行為。」 你會笑外國人的中文講得不好嗎?應該不會吧。既然如此,我們是在擔心什麼呢?

這類型的產業參訪常常有隨行翻譯,有什麼事情就交給他們去溝通就好;萬一沒有翻譯人員,別忘了「比手畫腳」是人類最古老也最具手感溫度的肢體語言。