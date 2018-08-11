一級嘴砲》外賓到訪前要做好的三件事

農民面對外國朋友的到訪，掌握三個要領，就算如花也能變蕭薔。

一級嘴砲技術士

「明天外國人要來看農場，你準備一下。」

這通電話讓我愣在那，當年返鄉從事設施花卉生產，每到秋季就會開始準備要出口外銷的花卉，而外國的業務、種子商、檢疫人員都會來到台灣巡視各個合作農場，此時，平常衣衫襤褸的農人們也必須整理一下儀容，以登大雅之堂。面對外國朋友的到訪，掌握三個要領，就算如花也能變蕭薔。

形象若做好，訂單免煩惱。（本圖由嘉義沃田永續循環科技農業協會友情贊助）

寒暄三要件

台灣是海島國家，我們的商務活動勢必要與世界各國接觸，若是能在交流活動中講上幾句外語，你的氣場就會和他人很不一樣。直接用外語向對方問候，一來是給對方一個好印象，二來可以減輕同事和翻譯員的負擔，就算我們壓根就不會講外語，在外賓蒞臨之前只要做好下列三個事項，你也能在對方心中留下「從容、專業」的印象。

（1） 一套整潔的穿著。

農漁牧業的從業人員多半要負擔勞力工作，髒污、汗臭在我們工作中可能不以為意，但這般樣貌不只是交流活動的大忌，就連本國的同行也會認為你不識大體。所以呢，衣櫥中除了各種工作服之外，記得多準備一套乾淨、整潔的上衣和長褲，不一定要西裝領帶，只要筆挺乾淨，POLO衫配牛仔褲也能讓人高看一眼。

（2） 2秒的握手、2句的問候。

與外國業者面對面時，記得以身體的正面朝著對方，直視對方的眼睛後才伸手，以適當的力度緊握2秒，並以2句簡短的問候語歡迎對方的到來：「Nice to meet you. I am ＯＯＯ」 「Welcome to Taiwan.」 上述的兩句英文非常簡單，就算英文再怎麼生疏，重複講個十來次也能講得非常流利。另外，在農業領域很容易遇到日本籍的商務人士，除非你自己就會日文，不然用英文來表達也沒問題。大家都是在生意場合走跳，簡單的英文對答多半不是問題。

（3） 講重點。

在交流拜會場合的談話皆以重點為主，一來是不要浪費彼此的時間，二來是減輕翻譯人員的負擔，口條能力也是專業能力的表徵之一。「搏感情」是在異國小吃店裡面的事情，正式場合的對談請直接講重點，例如以下幾個句型：

「I have been planting Lisianthus for 6 years.」 （我種植洋桔梗已經有六年的時間。）

「The farm is 1 hectare with 10 regular workers」（這個農場共有一公頃，員工有十名）。

先講結論、三個理由、重述結論

另外，在特定的單字上加重語氣也能夠加深對方的印象，例如金額（dollars）、交貨日期（delivery date）、市場規模（market size）。在雙方的會談當中，如果你想表達自己的看法，不用急著請翻譯幫你轉述，先把你的問題用紙筆寫下來，稍作整理後再請翻譯人員去處理，避免因為你的廢話過多造成翻譯人員的言不及義。在商務會談的過程，「先講結論、三個理由、重述結論」這個要領可以讓雙方的交流更有效率，例如：

「我認為今年年底的出貨量會提升。」結論。 「因為我們的良率有提升，ＯＯ電影也帶動了花卉的風潮，某某產地今年受氣候影響而減產。」三個理由。 「因此我認為年底的採購量有提升的空間。」重述結論。

和外國人進行產業交流並不可怕，只是一直沒有人告訴我們該怎麼做而已。我們上面提到了三個方式都很簡單：衣著整潔、握手問候、講重點，就算你是臨時抱佛腳，只要照著做肯定也能抱的有模有樣。商務往來就像是男女聯誼，你在偷瞄對方身材曲線的同時，對方也在評估是不是值得把時間浪費在你身上，給對方一個好印象，後續的才有得講。

我們不需要為外文講得不好而自卑

咱們不是英語系國家，義務教育裡的外語課程通常也亂七八糟，讓多數人自此對外語學習有很深的排斥感，我們也常因為害怕講得不好而不敢開口。我是在大學畢業後才遇到了啟蒙我外語能力的老師，一位來台灣多年的外國人，她曾對我們說：「你們不用因為外語講得不好而不敢開口，你們害怕的原因是因為怕有人會笑你，但是，對你們來說我是外國人，你們會因為我中文講得不好而笑我嗎？不會吧。語言只是溝通的工具，願意努力和對方溝通，這已經是非常成熟的行為。」 你會笑外國人的中文講得不好嗎？應該不會吧。既然如此，我們是在擔心什麼呢？

這類型的產業參訪常常有隨行翻譯，有什麼事情就交給他們去溝通就好；萬一沒有翻譯人員，別忘了「比手畫腳」是人類最古老也最具手感溫度的肢體語言。