Lin bay 好油》關稅配額？制衡盤商？ 搞不清楚問題的政府與無能的副主委

當連問題都搞不清楚是什麼的時候，當然任何措施也不會有改善的成效，想要避免紅豆、洋蔥、大蒜價格嚴重下跌的噩夢，最起碼要先弄清楚問題的癥結。從過去的兩年表現中，社會大眾發現陳吉仲根本無能處理產銷的問題。只是，從他對外發表內容看來，我們這才知道他不只無能，連狀況都搞不清楚，還談專業？

Lin bay 好油

有好一段時間沒有聽聞農委會副主委陳吉仲的消息，不過副主委不鳴則已，一鳴驚人，因為日前他又透過媒體開始講些莫名其妙的話了。

《中央社》的新聞標題：洋蔥大蒜國產不足卻價跌 農委會要制衡盤商

農委會要制衡盤商？光是從農委會官方口中講出「盤商」這個字眼，本身就是件很奇妙的事。什麼是盤商？誰又是盤商？盤商是很外行的講法，因為整個台灣農產運銷的模式簡單區分成供應商跟承銷商，那麼誰是盤商？批發市場外的行口是不是盤商？負責去產區契作供應農產品到市場的人是不是盤商？不過也沒差，反正大家也不是第一天知道陳副主委很外行，有這亂七八糟的表現不是第一天，也不會讓人太意外。

至於關稅配額農產更是有趣，報導中，陳吉仲表示，洋蔥、大蒜、紅豆等「關稅配額農產」。明明國內自產不足，卻還會跌價，將透過介入收購等5項措施穩定產銷，制衡盤商，避免農民流汗耕作、含淚賤售。

首先讓我們來搞清楚什麼叫做關稅配額農產？

當年台灣加入WTO時就面臨農業必須開放的問題，台灣使用關稅配額這種模式來做緩衝，意指在配額內的進口量是低關稅，超過配額的進口量是高關稅，用關稅來限制進口的數量以保護本土農產，範圍內的配額量則由台灣銀行負責廠商領取資料競標業務。

陳吉仲表示，洋蔥、大蒜、紅豆等「關稅配額農產」。明明國內自產不足，卻還會跌價，將透過介入收購等5項措施穩定產銷，制衡盤商，避免農民流汗耕作、含淚賤售。（本報資料照）

關稅配額的品項有鹿茸、液態乳、羊乳、帶殼花生、大蒜、東方梨、乾香菇、椰子、檳榔、香蕉、芒果、紅豆等農產品。舉一個實際的例子，以鳳梨為例，台灣鳳梨的進口關稅要173%，國際鳳梨的價格大概一箱12公斤落在10－12美金之間，也就是說，如果在173%的關稅之下，就用成本價計算，鳳梨清關進台灣一箱大概要20－22美金，這麼貴的進口鳳梨消費者根本不會買單，這種關稅下，外國鳳梨在台灣就沒有競爭力，當然也沒有人願意進口。

台灣主要的鳳梨產季大約是半年，所以台灣開放在非產季的另外半年進口，數量則有限制，所以要先花錢去標到進口配額，配額內的鳳梨進口關稅只要15%，讓冬天想吃鳳梨的消費者一樣能買鳳梨。聽起來好像很不錯，但魔鬼藏在細節裡，很多搞鬼的招數藏在合理的說詞中，例如東方梨－也就是我們說的水梨。

水梨一年的進口配額約一萬噸左右，也就是大約700個40呎貨櫃的數量，台灣每年的進口量也很接近配額，這說明進口水梨很熱門。但水梨的進口配額怎麼分配？官方的講法是要申請者依過去兩年進口實績及申請先後順序分配，這意思就是進口量都被限制在那些以前做水梨進口的進口商手裡，如果你是進口商，想申請進口水梨，但以前沒有進口過，當然就沒有實績，也就不可能拿到配額，而這一萬噸的進口配額還不用繳交標配額的錢，在免標配額費用又缺少競爭的情況下，水梨進口付出的成本就很低。

乍看之下關稅配額好像是保護本土水梨產業，但實際上只是做做樣子，根本沒有保護到本土水梨產業，反而是圖利某些進口商，陳吉仲講關稅配額，只是利用這些東西對一般民眾而言很複雜，就連記者都沒幾個人懂來賣弄，但對於關稅配額的黑箱之處，屁都不敢吭一聲。

再者，洋蔥根本沒有關稅配額，所有進口商進口洋蔥都是25%左右的關稅，主要進口國之一的紐西蘭因為貿易協定有12.5%的低關稅優勢，那麼洋蔥怎麼會是關稅配額農產？所以說陳吉仲無能真的是很中肯，因為連這些基礎資料都不會分辨，請問能力與專業在哪裡？

洋蔥根本沒有關稅配額，所有進口商進口洋蔥都是25%左右的關稅，主要進口國之一的紐西蘭因為貿易協定有12.5%的低關稅優勢，那麼洋蔥怎麼會是關稅配額農產？（本報資料照）

大蒜和紅豆的確是關稅配額農產，但洋蔥根本不是。紅豆的進口配額是每公斤22元，2017年加拿大進口來台共3571公噸，平均報關價37.85元，清完關的價格遠比台灣本產貨還低，根本也沒有什麼關稅配額的問題，人家都直接走正式高關稅的途徑，那提關稅配額要做什麼？配額量調高進口商獲利，調低人家也沒在怕。

所謂無能就是沒有能力面對產銷的問題來提出解方，因為我們的副主委根本什麼狀況都搞不懂，是說他比較擅長的其實是發補助，叫他來處理農產運銷還真是難為他了。

「市場結構及通路」被數家盤商掌握？

二流文青就會覺得只要進口就是打擊本土農產，就是壞蛋，但若以專業的角度來看，進口是一種供應的調節，用以維持供應的穩定，供應要穩定才能創造更多的需求，例如台灣洋蔥的需求不斷增加，進口洋蔥功不可沒，進口和本產不一定是敵對，反而是相輔相成的狀況。

而就算是生產量高，有時也需要進口，這也是因應供應調控，舉個簡單的例子，中國是柑橘生產大國，中國對柑橘的需求量很大，問題是夏天沒有柑橘，為了全年供應柑橘，必須進口反季節的澳洲柑橘，這時候市場上的澳洲柑橘怎麼會打擊中國本土柑橘？

台灣的洋蔥也是一樣的道理，今年雖然生產過剩，但台灣的洋蔥品種很難保存超過八月，現在市場上的洋蔥還是以進口為主，只能等到12月左右，中部的本產洋蔥開始供應，才會恢復本產供應，如果沒有進口洋蔥的調節，讓消費端可以整年使用洋蔥，反而會造成本土洋蔥的需求下降。

陳吉仲說：洋蔥自產部分有6到7成產自恆春半島，而且這裡的品種可以冷藏5到6個月之久，不像彰化、雲林不能擺久，採收後要馬上銷售掉；「但是外界看產銷問題常習慣點式思考，認為今年產量比去年多，所以價格應該跌，聽起來合理，但是事實上不合理。」

由這段話應該可以判斷他的腦袋還停留在30年前。這幾年中部洋蔥從彰化伸港一路往南已經種到台南後壁的北端，中部的種植面積早就遠超恆春半島了，哪來自產部分有6到7成產自恆春半島？

只有恆春的品種可以冷藏5到6個月？別逗了好嗎？你不說話人家還不知道你有多無知和無能。都是一樣短日照的黃洋蔥品種，差別只在恆春因為溫度高相對濕度低，容易把洋蔥曬得乾一點，中部溫度低濕度高，洋蔥沒那麼乾，稍微短一點，恆春如果採收前多下點雨，保存期限比中部還短，而且中部的採收本來就比屏東早，先採收儲存之後一定是先出，因為先進先出是生鮮品儲運的基本概念，副主委該不會連這個基本概念都沒有吧？

中部洋蔥的採收比屏東早，先採收儲存之後一定是先出，因為先進先出是生鮮品儲運的基本概念。（本報資料照）

至於市場結構跟通路，被數家盤商掌握？上文提到盤商是很外行的講法，在產地負責和農民買貨集貨的合作社，也是盤商嗎？還是該稱為他們供銷商？而供銷商理貨、集貨之後用貨車將農產品運送到消費地，在消費地買這些貨的人也是盤商？還是該稱為它們叫分銷商？再透過這些分銷商把農產品分銷到各個零售點和有大量需求的商號，這就是我們的現況，那麼盤商是指供銷商？還是分銷商？

以目前的體系，分銷商才是價格的決定者，供銷商是價格的建議者，而農民是價格的被動接受者。就像今年的洋蔥，一些大型的供銷商為了履行跟農民的契作，都虧上百甚至上千萬，如果他們的成本比售價還高，為什麼他們還要賣？因為價格不是由他們決定，報出來的價格在消費端的分銷商不願意接受，就只能報到分銷商接受為止，而分銷商也要依照目前的供應跟銷售的狀況去調整買貨價，這就是市場自然的機制。

至於紅豆的例子，紅豆連共同運銷都沒有，本來走的就是封閉型的通路，這種封閉型通路是過去這些分銷商自己打出來的通路，結果現在就是壟斷。果然，完全沒有經商經驗的人來主導產業真是噩夢一場。是說，既然吳音寧也是陳吉仲力保的，那怎麼不叫北農來拍賣紅豆，試試看突破這些通路呢？

末段價格高，不應該收購價低？試問收購價有多低？台灣紅豆的報價遠比進口加了關稅之後的紅豆價格還高，這才是問題吧？假設你是分銷商時，在零售價格固定的情況下，差不多品質的農產品，請問你要買一公斤90元的進口貨，還是買一公斤150元的本產貨？這麼簡單的道理，我想不是做生意的人都懂，可惜農委會的副主委不懂。

比無能更糟的，是搞不清楚狀況

當連問題都搞不清楚是什麼的時候，當然任何措施都不會有改善的成效，想要避免紅豆、洋蔥、大蒜價格嚴重下跌的噩夢，最起碼要先弄清楚問題的癥結。這些崩盤的情況是供應量和需求量如何調整，以及生產成本的問題，如果洋蔥產地收購價1公斤跌到只剩6元，農民生產成本只有3元，那怎麼不會賺？就算漲到1公斤10元，如果生產成本要11元，那怎麼會賺？

從過去的兩年表現中，社會大眾發現陳吉仲根本無能處理產銷的問題，只知道發補助花納稅人的錢了事，之前菜價高要抓菜蟲，現在菜價低要制衡盤商，雖然為官之道－千錯萬錯都是別人的錯，陳吉仲向來落實得很確實，但過去曾是堂堂農經系教授，再怎麼無能總該有點專業才對，只是，從他對外發表內容看來，我們這才知道他不只無能，就連狀況都搞不清楚，還侈言專業？