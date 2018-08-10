紐約地途》在紐約不可錯過的五種冰淇淋

冰淇淋這項甜點對美國人來說有太多層面的意義，在紐約也不例外，最近十年工匠冰淇淋店的興起，將紐約市的冰淇淋文化推向一個前所未見的境界。紐約客完全不在意一球冰淇淋就要五六元美金的價格，每家冰淇淋店都是滿滿人潮，排上一二十分鐘也心甘情願。如果你是嚐鮮的愛好者，那麼紐約有五種口味獨特的冰淇淋絕對可以滿足你好奇的心靈與味蕾。

NYDECO

如果在美國生活久一點，不難發現冰淇淋這項甜點對美國人來說有太多層面的意義。夏天放學後的時間都可以在社區公園附近聽到Mister Softee冰淇淋車傳來的音樂聲，父母買份霜淇淋或是雪糕給小朋友吃，是在上完一天課程後的小小獎勵，也是許多美國人對小時候的共同回憶。除了各地都有美國Baskin-Robbins 和Carvel Ice Cream這歷史悠久的冰淇淋連鎖店外，許多觀光小鎮更都會有那麼一家代表性的家庭式冰淇淋店，假日期間總是大排長龍。

冰淇淋在美國人心中的地位早已不單只是一份甜點而已，而是成長記憶與地方特色的結合。（圖：作者提供）

紐約這樣大城市也不例外！光是冰淇淋餐車就有三個系統在各大景點搶地盤，也有像是Grom和Magnum等歐洲品牌進駐紐約市要搶奪這塊甜點市場。不過以輸出hipster文化為傲的紐約市，許多飲食都不免要掀起工匠風（artisan）的趨勢，最近十年工匠冰淇淋店的興起，將紐約市的冰淇淋文化推向一個前所未見的境界。文青聖地威廉斯堡小小幾個街區就有五六家工匠冰淇淋店，紐約客完全不在意一球冰淇淋就要五六元美金的價格，每家冰淇淋店都是滿滿人潮，排上一二十分鐘也心甘情願。

布魯克林威廉斯堡工匠冰淇淋店興盛的熱度和該地區仕紳化程度成正比。（圖：作者提供）

除了食材講究有機與來自當地酪農外，這些工匠冰淇淋店最大的亮點是在各種新口味的開發上面。以往傳統冰淇淋店能吃到萊姆葡萄乾（rum raisin）或是鹽味焦糖（salted caramel）等口味就覺得很特別，但在這些文青冰淇淋店都只能成為配角而已。就像精釀啤酒，有的會在二次發酵時會加入四川胡椒粒，發酵麵包，墨西哥辣椒等讓人眉頭一皺的口味，紐約的工匠冰淇淋店的創意也不遑多讓。

如果你是嚐鮮的愛好者，那麼紐約有五種口味獨特的冰淇淋絕對可以滿足你好奇的心靈與味蕾。

Miso Cherry（OddFellows Ice Cream Co.）

最先在威廉斯堡成立的OddFellows（老闆是以前米其林一星餐廳的廚師）從店名就可以知道他們家就是要以odd flavor（怪異口味）為特色。每幾天就會有小批量不同口味的冰淇淋輪替。如果運氣好，一定要試試他們家的Miso Cherry口味冰淇淋。從來沒有想過味噌的鹹度和和櫻桃的酸甜，加上奶油糖果（butterscotch）的香味會融合得這麼好！如果喜歡有一陣子很流行的海鹽焦糖（salted caramel）那種鹹鹹甜甜的口味，那麼這味噌櫻桃更是好吃不膩，完全是海鹽焦糖的另一個境界。如果不幸剛好沒有味增櫻桃口味，那麼爽口的葡萄柚墨西哥辣椒（grapefruit Jalapeno）或是香濃綿密的初榨橄欖油口味冰淇淋也不會讓人失望。

OddFellows Ice Cream Co.的冰淇淋口味呼應他的店名，有很多讓人驚艷的口味。味噌櫻桃（上）與葡萄柚墨西哥辣椒是喜歡嚐鮮者必試的項目。（圖：作者提供）

Vegan Vanilla Orange Pistachio（Van Leeuwen Artisan Ice Cream）

2008年以冰淇淋車方式成立的Van Leeuwen Artisan Ice Cream算是紐約工匠冰淇淋的先驅之一。因為他們家的冰淇淋口感明顯比坊間其他冰淇淋店綿密很多，即使單價不便宜，餐車所到之處都會有紐約客心甘情願排隊購買。後來從餐車發展到店家，也深受紐約客的喜愛。如果吃一般乳製冰淇淋，覺得香濃好吃是應該的，但現在純素飲食（vegan）在紐約形成一種新的生活趨勢，如果冰淇淋也來純素，那還會有一樣的口感嗎？別的地方我不知道，但Van Leeuwen家的純素冰淇淋是用椰奶為基底打出來的，這個香草橘子開心果口味的香早與椰香非常地搭，柳橙的果肉和整顆的開心果讓綿密香濃的冰淇淋有豐富的口感。如果對乳製品過敏或是想嘗試純素冰淇淋，選這個口味是不會錯的。

Van Leeuwen Artisan Ice Cream是紐約工匠冰淇淋的先驅，他們的純素冰淇淋完全吃不出和一般乳製冰淇淋有何不同口感，非常值得一試。（圖：作者提供）

Banana Curry（Morgenstern’s Finest Ice Cream）

2014年才在曼哈頓下東城開設的Morgenstern’s Finest Ice Cream走高級奢華的路線，常常可以在店裡看到俊男美女晃來這裡吃個甜食。他們家的冰淇淋也以許多自創口味聞名，並且非常重視冰淇淋的多重口感與味道層次。這裡的香蕉咖哩口味冰淇淋算是一絕，和前面提到OddFellows的味增櫻桃有異曲同工之妙。咖哩獨特的味道把香蕉很明顯的香甜稍微壓了下來，也因為咖哩的關係冰淇淋沒有像其他冰淇淋那麼綿密，但一點點沙沙的口感反而讓香味留在嘴裡更久，讓人意猶未盡。如果覺得咖哩口味冰淇淋太奇怪，那麼burnt sage（焦味鼠尾草）口味的冰淇淋則是光譜的另一端，鼠尾草的清香讓人吃了有心神安定的感覺。

在曼哈頓下東城的Morgenstern’s Finest Ice Cream是許多紐約客的最愛，香蕉咖哩口味的冰淇淋非常受歡迎。（圖：作者提供）

Pickle Flavored Soft Serve （Lucky Pickle Dumpling Co.）

今年在紐約引起最多討論的食物可能就是在曼哈頓上西城的Lucky Pickle Dumpling Co.的酸黃瓜霜淇淋了。酸黃瓜（pickle）在紐約存在的歷史甚至比這個城市還久，十七世紀就可以在當時的紐約看見。十九世紀末二十世紀初紐約下東城賣各式醃製蔬菜的店家攤販有超過上千個。除了醃製的蔬果可以吃外，那些醃製的鹽水也被拿來用在許多飲食上。稍早美國一家速食店Sonic便推出限時的酸黃瓜口味思樂冰，引起一陣騷動。而Lucky Pickle Dumpling Co.的老闆在紐約就是專門做醃製酸黃瓜的生意，並且也開了以酸黃瓜為特色的餐聽。因為新的餐廳是以味道較重的四川麵點為主，老闆便想到或許推出酸黃瓜口味霜淇淋可以讓顧客吃完麵點後有個清爽的甜點收尾。結果這酸黃瓜霜淇淋一推出後比其他食物都還要受歡迎，尤其在這夏天，許多人在其他地方吃完飯後會特地來這裡買酸黃瓜霜淇淋消暑一下。其實這霜淇淋並沒有讓人想到酸黃瓜就會分泌口水的那種酸度，而是鹹酸甜三種味覺平衡的相當好。小黃瓜的清香的確也讓吃霜淇淋不會覺得是一種甜蜜的負擔。這個特殊口味的霜淇淋是否能在紐約掀起風潮還是未知，但絕對值得來嚐鮮的。

在曼哈頓上西城的Lucky Pickle Dumpling Co.推出酸黃瓜口味霜淇淋後即在紐約成為一項話題，很多人吃過的感想都是出乎意料的驚艷好吃。（圖：作者提供）

Ooey Gooey Butter Cake（Ample Hills Creamery）

要介紹的五家紐約冰淇淋當中就屬Ample Hills Creamery的規模最大。2011年在布魯克林剛成立時也算是小小的工匠冰淇淋店，講使用究新鮮好品質的食材。大受歡迎之後迅速展店，在紐約幾個知名景點都有攤位。在有將自家產品推廣成為全國性品牌的野心下，今年在布魯克林的Red Hook成立了一個半開放式的大型冰淇淋工廠，讓顧客們可以購買冰淇淋後一邊享用，一邊在工廠內自我導覽，認識了解冰淇淋製作過程和相關知識，是很適合帶小朋友來參觀的冰淇淋店。他們家最特別的口味是Ooey Gooey Butter Cake，Ooey Gooey是美國人用來形容黏展性很高的東西，所以可以想像這冰淇淋細緻的口感已經不是用綿密足以形容，而且冰淇淋裡面真的鑲有許多小塊奶油蛋糕，味道香甜，有甜牙齒的人一定會喜歡這個口味。

Ample Hills Creamery企圖打開全美市場，但依然保有工匠冰淇淋的風味。Ooey Gooey Butter Cake口味的冰淇淋是銷售最好的品項之一。（圖：作者提供）

當然紐約還有太多家好吃的冰淇淋店，包括自亞洲引進的Taiyaki鯛魚燒霜淇淋以及最近爆紅的Republic of Booza所販賣延展性超高，有冰淇淋始祖之稱的中東風味冰淇淋。但是來紐約就是要嚐嚐這裡當地風味的工匠冰淇淋，而且要選擇一些怪異口味才是符合紐約這個永遠不安於現狀的靈魂。