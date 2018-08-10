小葉日本台》《大叔之愛》獲【日劇學院賞】＆ 97屆來的點點滴滴

一部日劇的評價，除了有網路口碑，收視率調查外，還有一個指標是有沒拿過獎。會辦日劇賞的單位好幾個，其中又以角川發行〈ザテレビジョン〉電視週刊每季所舉行的【日劇學院賞】最廣為人知，從1994年春季開始，迄今已97屆了，名氣響亮，加上這個獎是由TV記者、讀者粉絲、業界審查員三方所共同評選，兼具市場和專業，也最受劇粉關注。這回就來聊聊【日劇學院賞】24年來的一些點滴，特別是較早期的作品總會勾起大家無限美好回憶。

小葉日本台

最新一季（第97屆）【日劇學院賞】揭曉，這陣子話題超熱的《大叔之愛》大獲全勝，一舉拿下：最優作品、男主角／田中圭、男配角／吉田鋼太郎、劇本獎、導演獎和特別獎計6項獎，可喜可賀也非常難能可貴，因為《大叔之愛》的獲獎是日劇學院賞有史以來和收視率落差最大的一次，深夜劇，全七話，平均收視3.99%。絕對不能算爆冷意外，且還是眾望所歸，因為另一個【第12屆 CONFiDENCE電視劇獎】同樣也是把最佳作品頒給《大叔之愛》。此外，本屆其他的獎項分別是：長澤雅美／《信用詐欺師JP》、女配角：木村多江／《有家可歸的戀人們》，而《黑色止血鉗》則只獲最佳歌曲獎。

最新一季【日劇學院賞】揭曉，這《大叔之愛》大獲全勝，一舉拿下6項獎。《大叔之愛》的獲獎是日劇學院賞有史以來和收視率落差最大的一次。（圖：網路）

話說一部日劇的評價，除了有網路口碑，收視率調查外，還有一個指標是有沒拿過獎。會辦日劇賞的單位好幾個，其中又以角川發行〈ザテレビジョン〉電視週刊每季所舉行的【日劇學院賞】最廣為人知，從1994年春季開始，迄今已97屆了，名氣響亮，加上這個獎是由TV記者、讀者粉絲、業界審查員三方所共同評選，兼具市場和專業，也最受劇粉關注。這回就來聊聊【日劇學院賞】24年來的一些點滴，特別是較早期的作品總會勾起大家無限美好回憶。

1994第一屆，得獎的是「同情我，就給我錢！」那部

值得紀念的1994年春季第一屆，得獎的是：《無家可歸的小孩》／最優作品+安達祐實／最佳女主角+〈天空與你之間〉／最佳主題歌。當年的話題之作，知道有野島伸司這號人物就是從本劇開始；一句「同情我，就給我錢！」不僅轟動社會，還得了該年度「流行語大賞」；而安達祐實演本劇時只有12歲，當然是第一位，也可能是該獎項史上年紀最小的最佳女主角，不過，這位超搶眼的童星，令人印象深刻的童顏倒是沒有隨著長大而改變多少，被外型卡住了，後來的發展相當受限，滿可惜的。此外，中島美雪唱的〈天空與你之間〉很紅很好聽，即便是林佳儀台版翻唱的〈一個人的我依然會微笑〉同樣大賣。

《無家可歸的小孩》是當年的話題之作，知道有野島伸司這號人物就是從本劇開始；一句「同情我，就給我錢！」不僅轟動社會，還得了該年度「流行語大賞」。（圖：網路）

第一屆中另一部與《無家可歸的小孩》競爭激烈的日劇是經典級的《警部補．古畑任三郎》，最佳男主角非田村正和莫屬，三谷幸喜呢？最佳編劇。另，最佳男女配角順帶記一下，分別是岸谷五朗《為愛而活》和鈴木杏樹《長男之嫁》。

強強對決，半澤、古畑、戀愛世代都沒得最優作品

現在每季的日劇強弱差別大，公佈的【日劇學院賞】得獎名單多半好猜，但那段日劇黃金期，部部強檔的年代，就算收視破30%也未必會獲獎，遺珠可不少！比如，《古畑任三郎》共播了三季，最優作品第一季輸給《無家可歸的小孩》，第二季敗給《白線流》，第三季又不敵《魔女的條件》，呵呵，倒是三谷幸喜拍三季都拿到最佳編劇。

經典級的《警部補．古畑任三郎》，最佳男主角非田村正和莫屬《古畑任三郎》播了三季，最佳編劇三谷幸喜三屆全拿。（圖：網路）

反町隆史＆竹野內豐帥到爆又富人生哲理的《海灘男孩》輸給中居正廣和常盤貴子的純愛《最後之戀》；木村拓哉和松隆子的《戀愛世代》，史上最強夢幻組合，平均收視率30.6%，沒得最優作品耶！因為該季輸給另一部豐川悅司深情款款的淒美之愛《青鳥》；其他像是讓松嶋菜菜子登上日劇女王的《大和敗金女》敗給田村正和的《頑固老爹》；中居正廣主演的《砂之器》夠強吧！沒中喔，因為人家《白色巨塔》更厲害；還有，同一季有《龍櫻》、《女王的教室》這款水準的作品，但得獎者則是當時很夯的《電車男》；近一點的看，加倍奉還的《半澤直樹》這麼嗆，終究仍不敵宮藤官九郎的《小海女》……；所以，這些強強對決，見證的是日劇題材百花齊放和高質量，沒得獎也多半服氣啦！

木村拓哉和松隆子的《戀愛世代》是史上最強夢幻組合，平均收視率30.6%，沒得最優作品，因為該季輸給另一部豐川悅司深情款款的淒美之愛《青鳥》。（圖：網路）

不過也有氣勢超強，始終不墜的作品，木村拓哉扮檢察官的《Hero》和大澤隆夫跑到幕末的《仁醫》，都演了兩季，【日劇學院賞】的最優作品也如願的全拿。

豐川悅司的《危險關係》，罕見且有趣的評選過程

剛提過，【日劇學院賞】是由TV記者、讀者和審查員三方所評選出來的，不過在1999年秋季檔，也就是第23屆的最優作品卻出現罕見且有趣的評選結果，競爭激烈的四部作品分別是：竹野內豐與松嶋菜菜子《冰的世界》、常盤貴子與田村正和的《美人》、桐野夏生原著改編的《Out妻子們的犯罪》、以及豐川悅司與藤原紀香的《危險關係》。其中，TV記者選的第一名是《美人》，審查員評的第一名是《Out妻子們的犯罪》，而讀者票選的第一名則是《冰的世界》，品味各有所好，但最終公佈的最優作品卻是《危險關係》喔！原來，《危險關係》雖沒能在三方評選中拿到首位，不過名次上則是有兩個第二名，一個第三名，在總排名的加權計算後一躍而為第一位。

這部《危險關係》夠格嗎？絕對沒問題，而且非常好看。井上由美子的腳本，描述的是一念之差，假冒有錢人家的身份展開新人生，看似可以結束自己過去的不如意，看似可以從此平步青雲，但同時卻也得承擔這個新身份者不可預知的未爆彈，這是一條鋌而走險的不歸路，豐川悅司飾演的就是這樣的悲劇角色。人性面的舖陳很緊湊，質感很優。

《危險關係》描述的是一念之差，假冒有錢人家的身份展開新人生，看似可以結束自己過去的不如意，看似可以從此平步青雲，但同時卻也得承擔這個新身份者不可預知的未爆彈，這是一條鋌而走險的不歸路，人性面的舖陳很緊湊，質感很優。（圖：網路）

最佳男主角：10冠王的木村拓哉一枝獨秀

日劇天王，最強收視男，這個封號很長一段時間指的只有木村拓哉。也的確，打從1996年那部《長假》開始，木村在【日劇學院賞】的最佳男主角獎項已拿了10冠，絕對的一枝獨秀，這10次分別是：《長假》、《戀愛世代》、《沉睡的森林》、《美麗人生》、《HERO》、《從天而降億萬顆星星》、《華麗一族》、《Change》、《人生無價Priceless》、《HERO 2》。

是說【日劇學院賞】並非單純的粉絲人氣投票，木村能拿10冠，照理說演技應該無庸置疑且備受肯定，只是，或許加諸在木村身上的偶像光環太耀眼，致使外界仍有雜音，木村也得比其他人更多面向的來證明自己的演技實力。

日劇天王，最強收視男，這個封號很長一段時間指的只有木村拓哉。（圖：網路）

從近期的作品觀，不管是和上戶彩共演的《家的記憶》，首次扮醫生的《A LIFE〜深愛的人》或行事風格不強出頭的《BG〜身邊警護人》，角色刻意擺脫為木村「量身訂作」的用心很明顯，這三部劇木村都沒獲獎，但卻是戲路轉型的一大契機。

最佳女主角：松嶋菜菜子和菅野美穗6后冠並列

當連續劇的女主角，除了演技、人氣、星運外，這個青春美貌還得和年紀賽跑，比如常盤貴子，當年純情派的第一指名，【日劇學院賞】的最佳女主角從《跟我說愛我》到《美麗人生》，5年間快速累積了5后冠，但之後似乎就過了玉女保鮮期，再出現時開始當媽媽囉！所以要連霸真的不容易，松嶋菜菜子和菅野美穗的6次很猛了。

松嶋菜菜子的6后冠是：《冰的世界》、《大和拜金女》、《利家與松》、《美女或野獸》、《急診室女醫生2》、《家政婦女王》；菅野美穗則有：《請給我愛》、《大奧》、《我們的教科書》、《工作狂人》、《破案天才奇娜》、《不妥協的女人》。小葉在這裡特別推一下菅野美穗的這幾部，名氣未必響亮，但論演技，就是演什麼像什麼。

這兩位都拿過六次后冠的最佳女主角合作過嗎？有的，2016年那部懸疑帶驚悚，知道太多的鄰居的《砂之塔》就在互飆演技，那有再拿獎嗎？殘念，因為對上的是Gakki的《逃避雖可恥但有用》，女主和女配都被這部給包了。

松嶋菜菜子和菅野美穗這兩位都拿過六次后冠的最佳女主角，兩人在2016年那部懸疑帶驚悚，知道太多的鄰居的《砂之塔》互飆演技。（圖：網路）

【日劇學院賞】中的橫掃與囊括

通常在大賞中用到橫掃或囊括的字眼，當然就是人氣旺旺的勢如破竹，【日劇學院賞】的各獎項約在10種上下，一部作品拿了過半的6項獎就可以用囊括形容了，像是新垣結衣的《逃避雖可恥但有用》奪7獎項，好棒棒！那還有沒有比拿7項獎更多的作品？最厲害的是木村拓哉搭常盤貴子的《美麗人生》獨拿11項；還是木村拓哉配山口智子的《長假》有10項；而綾瀨遙一鳴驚人的《在世界中心呼喊愛》則是9項，基本上開出這番成績，不是普通誇張，該季橫掃！

木村拓哉和常盤貴子的《美麗人生》獨拿11項大獎。（圖：網路）