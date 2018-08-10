故事》「一紙、二土、三木、四石、五金」神像是如何雕刻成的？

臺灣漢人的民間信仰，重視神靈崇拜，舉凡天、地、日、月、星辰、山、川等自然現象，或是祖先、先聖先賢等歷史人物，都是信仰對象。早期漢人移民，為因應渡海、開墾、定居、發展 4 個階段的社會環境與心理需求，造就出不同時代的信仰文化。

◎張淑卿（國立臺灣歷史博物館助理研究員）

收容落難神像是臺灣奇特的文化。

像是臺南新化的落難神明安居委員會，主委梁永鴻蓋了一間「落難神明府」，收容一百多尊神像後，更進一步在臉書成立粉絲專頁，提供落難神像一個再生與流通的平臺；臺中黎明幼兒園的林金連園長則收容六千多尊神像，幼兒園幾乎變成寺廟，神像比學生還多。供奉者以崇敬的心情對待神像，因此買房子或租倉庫給「神」住。

究竟這些神像發生了什麼事？為什麼被丟棄？這些看似過時無用的神像，在現代人的生活中，又是扮演什麼角色呢？

這得從神像的生命旅程談起。

造像之前

臺灣漢人的民間信仰，重視神靈崇拜，舉凡天、地、日、月、星辰、山、川等自然現象，或是祖先、先聖先賢等歷史人物，都是信仰對象。

早期漢人移民，為因應渡海、開墾、定居、發展 4 個階段的社會環境與心理需求，造就出不同時代的信仰文化。

從渡海開墾時期的「求生存」，到定居發展後的「求生活」，乃致今日功利社會下「有拜有保庇」，追求貼近個人切身利益的「求財」、「求子」等務實需求，福德正神（土地公）、天上聖母（媽祖）、王爺、觀世音菩薩（觀音佛祖）、玄天上帝（上帝公）、關聖帝君（關公）、保生大帝（大道公）、釋迦牟尼佛、三山國王、中壇元帥（三太子）等神明，久久高居十大神明排行榜，是臺灣廟宇祭祀的主神。

天上聖母與千里眼順風耳像（臺史博館藏號 2017.001.0220）

造像之後

神明本是無相，最初只出現在傳說、神話、歷史和經典教義中，或者以舍利、佛牙等神聖象徵物為人所崇拜，後來為了宣教，開始為神明繪製畫像或造像。坊間的神像，以祭祀立體神像居多，其造型通常依據神明成神的傳說、神話、歷史典故或顯靈事蹟等，而有其個別特徵。

舉例來說，泉州南安人的鄉土神廣澤尊王（郭聖王），其形象為囝仔面、兩眼圓睜（或以凸眼表現）、一腳打坐、一腳翹腳；這是因為相傳在他 16 歲坐化升天之際，其母（一說其叔父）以手拉著他的腳。

又或者，臺灣民間傳說玄天上帝原為屠夫，因感念殺生過多，為表示修道決心，割掉自己的腸胃丟入河中，殊不知得道後發現自己的腸胃成了蛇精、龜精，危害人間，於是向保生大帝借寶劍收伏精怪，因此臺灣地區常見玄天上帝左腳踩龜、右腳踏蛇的造型。

玄天上帝做左腳踩龜、右腳踏蛇造型造型（臺史博館藏號2013.039.0421）、右：玄天上帝做左腳踩龜、右腳踏蛇造型。（館藏號2003.001.0631）

一尊新的神像完成後，僅是件普通的雕塑品，沒有神的靈性，需要透過「開光」的宗教儀式，請神入座、加持神力，神靈才能常駐於神像之內，傾聽人們的心聲與願望，保佑人們。因此開光後的神像如同真神的化身，連結神界與人間。

開光又稱開眼、開光明，主要是由道士、法師或是雕刻的司阜（師傅）進行，經過淨化、請神、發旨、發令、入神、敕筆、敕鏡、敕雞等幾道儀式，最後唸誦點眼的咒語，以硃筆沾滿紅硃與雞血，為神像點硃砂，才算大功告成。

其中入神儀式與神像的製作材質有著密切關係。臺灣民間神像的雕刻司阜將製作材質給予次第順序，常言「一紙、二土、三木、四石、五金」，不僅與造像技藝的難易、經濟能力、製作經費有關，從宗教眼光來看更攸關入神的難易度。

一般法師公認紙是最快、最容易入神的材質，因此進行臨時性或特殊性的祭典、法事時，常選擇製作耗時短、精細、儀式後可直接火化的紙像。由此可見神像的靈性是神像製作中的關鍵。

至於最常見的木雕神像，有些會在入神時「裝臟」，就像人有五臟六腑。做法是在神像的背部開挖一個圓形或方形的「入神洞（腹臟孔）」，於選定的吉日，放入香灰（代表香火傳承）、符咒、五寶或七寶（金、銀、銅、錫、鐵、瑪瑙、珍珠，象徵吉祥驅邪）、五色線（紅、黃、白、藍、黑五種顏色的絲線，代表五行俱全）、五穀（稻穀、豆類，象徵五穀豐收）、銅錢、「命書」等「入神物（腹臟物）」，封榫起來，為神像注入靈性。

有時裝盛五穀、五色線等入神物的麻布袋會縫製成像人體脾胃等內臟的形狀，彷彿是神像的五臟六腑。此外，放入的物品隨著各地的習俗有所不同，例如臺灣有些地區武神會放虎頭蜂、蜈蚣、文鳥等活體動物，據說可以增加靈性，彰顯神威顯赫。

觀世音菩薩有命書及入神物，入神物的麻布袋縫製成像人的內臟形狀，可見有五色線。（臺史博館藏號2017.001.1414）

在入神洞內常見的還有「命書」，依不同地區又可稱意旨、天書，主要由道士、法師寫上供奉地區、神名、信士大名、祈願緣由、粧佛年代、道士花押（道士隱諱的簽名）等文字，如同神像的身分證般，記載神像粧佛的歷史。以館藏木雕降龍羅漢像為例，其入神洞內有 3 張命書、穀物、植物果核、碎紙等入神物。第 1 件命書寫有「加（嘉）慶肆年」、「開光」字樣。第 2 件命書壬戌年修，則有「降龍尊者」字樣。

第 3 件命書為一張紅紙，載明由信士劉錦富室胡氏於民國 25 年（1936 年）續修。由此可斷定本件羅漢像為降龍羅漢，於嘉慶四年（1799 年）開光，重新粧修過至少 2 次，包括壬戌年修（可能為同治元年，即 1862 年）、民國 25 年（1936 年）續修。

降龍羅漢像背後入神洞做成方形，取出後可發現有多件的入神物（右上）及命書（右下）（臺史博館藏號2017.001.1889）。

走入人間展開新生

根據臺灣漢人傳統習俗，神像的維護與寺廟的整修模式有點類似，三十年一小修、五十年一大修，加上過去臺灣人喜新厭舊，常用新神像替換受損、蟲蛀、被香火燻黑的老神像。老神像於是流入古物市場，被收藏家視為民藝品或古董，大受青睞。

在民家祭祀的神像，因後人無法繼續祭拜，或不靈驗而被丟棄。大家樂流行時期更有信眾因簽賭失敗，砍神像出氣。

不管如何，這些脫離宗教脈絡的神像，依循不同的因緣，落入人間，看似過時無用的神像，卻因本身的藝術性、文化價值與社會意義為人重視，不因離開神界而隕落，重新以「物」的姿態，作為藝術品、古物、文化資產載體在當代社會新生。

本文收錄於第 38期《觀‧臺灣》「出神人化：神與造神者的故事」

本文經授權轉載自故事 「一紙、二土、三木、四石、五金」神像是如何雕刻成的？