一級嘴砲》你的越光不是你的越光

不管是台灣越光還是台南越光，不是越光就不是越光，就算讓你喊久了也不會是越光，優秀的產品在市場行銷上應該要有自己的格調，而不是如此的偷工減料。

一級嘴砲技術士

農糧署的「精饌米獎」食用白米競賽剛剛落幕，榜單前三名分別是台中194號、越光米、台灣越光米。冠軍的台中194號是由台梗9號和印度香米Basmati育種出來的台灣品種，亞軍越光米則是來自日本的越光米原種，但是季軍的「台灣越光米」就讓人困惑，就連日本友人看了都問我：

這個越光是我們那個越光嗎？明明品種也不同啊，不知道在搞什麼東西。

今年的競賽可說是香米和越光米的對決。香米類的有米屋®馥米（彰化、台中194號）、舞稻功夫極香米（雲林、益全香米）。越光米類的有CAS斗南町越光米（雲林、越光）、大橋牌®CAS越光米（彰化、越光）、蘭陽五農米台灣好米（宜蘭、越光）、台南16號壽司米（台南、台南16號）、台灣越光米（台南、台南16號）。這裡頭最有趣的莫過於標榜「台灣越光米」、「台南越光米」的台南16號。

越光米，大家熟知的日本米品種，在日本是市佔率將近四成的主流品種，最有名的是日本新潟縣魚沼地區的越光米，以「天下的魚沼」享譽全日本。在種苗分類上，越光米指的是日本「農林100號」這個稻米品種，後來以分子技術輔助育種，在「農林100號」上延伸出28支不同的抗病品種。另外，像是宮崎的日之光、九州的夢之華、秋田的「こまち」、熊本的「森のくまさん」冠軍米等都是以農林100號為基礎的子品種或是孫品種。

秋田「こまち」雖是越光米的分支品系，但人家選擇走出自己的品牌。（作者提供）

熊本的「森のくまさん」在前一篇文章曾經提到過，這支米曾在2010、2012和2017年日本穀物檢定協會評比的「特A」，意即是頂級、食味值極高的白米。「森のくまさん」雖然是由日之光和越光交配育種出來的，但它在行銷說詞和市場標示上，你幾乎看不到「越光米」的相關字眼。沒錯，這支米是由越光米育種而成，但人家不會拿越光米來當作賣點，人家賣的是口感、風味，人家賣的是「熊本」的品牌價值。

號稱台灣越光米、台南越光米的台南16號，它是由日本越光與台農67號育種雜交並利用分子技術篩選而出，一個適合台灣氣候環境的新品種。不論是植株的成長勢、性狀、產量或米色上全部都不一樣，台南16號和原本的越光米已經不同，在種苗分類的定義上，這玩意若再套用「越光米」的稱號恐怕會有爭議。不過，台灣在品種、種苗的意識上很薄弱，反正名稱亂叫一通也不會被告，也不會有人在意這種事。

台灣越光米到底是不是越光米？行政院長都不管了，基層研究員又奈何。（民視新聞畫面）

2017年11月，台南市農業局大陣仗地在台北市舉辦宣傳，此時台南16號已經從台灣越光米變成了「台南越光米」，行政院長賴清德還跑來為台南越光米代言。「我說啊，明明就不是越光米卻硬要扯上越光米，難道沒人去告訴賴清德這樣講會有問題的嗎？」我曾經這樣問過農改場的資深研究員，『院長都那樣講了，我們也不能多說什麼。』他們也只能笑一笑，也許擔心多說了什麼，外頭恐怕有人會來關切他們是不是在上班時間和民眾聊天。

台灣正統的越光米只有三處，按契作規模依序是雲林斗南農會（400公頃），彰化大橋（300公頃）、宜蘭五結農會（40公頃）。對外宣稱台南越光米的台南16號，目前產區以台南為中心，今年的契作面積應該可以達到130公頃，算是台梗9號、台梗11號、益全香米之外，非常具有市場潛力的優秀品種。台南16號也有自己的名字「晶鑽米」，不是什麼台灣越光米、台南越光米，既然產量和品質都比日本越光來的好，那又為什麼老是要吃別人的豆腐？不管是台灣越光還是台南越光，不是越光就不是越光，就算讓你喊久了也不會是越光，優秀的產品在市場行銷上應該要有自己的格調，而不是如此的偷工減料。