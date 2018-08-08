胡，怎麼說》叮叮、柯柯肉搏拚「特首」，姚姚卻在「整修內部」

柯文哲、丁守中最近很拚，不過，拚來拚去，越來越像在拚中國「邊陲城市的特首」，而不是拚「首都市長」!

柯文哲講出「兩岸一家親」，這句有習近平認證過的「通中密碼」，最近更「向中看齊」，大讚中國經濟如何強大云云，再從中國及親中媒體對柯的態度等等來看，各方分析大都認為，有「未來性（2020年或2024年可能問鼎總統大位）」的柯文哲，才是中國的「最愛」，並寄希望於柯文哲，未來打敗民進黨。

柯文哲講出「兩岸一家親」，這句有習近平認證過的「通中密碼」，最近更「向中看齊」，大讚中國經濟如何強大云云。（資料照）

國民黨提名的丁守中，被認為未來性有限，眼看中國支持對象有轉移跡象，除了痛批柯文哲，更加碼親中論述力道，不但公開宣稱「兩岸一家人」、同文、同種、同血緣，還自稱有「通中門」，自爆曾與「共青團」系統的要人交流密切，包括李克強等人，還稱當選市長將不容許子弟為台獨打仗云云...。

柯文哲是否再加碼或跟進，聲勢領先的他，目前看來不需要，未來則無法揣測，不過，柯、丁兩人從誰能獲得中國賞識的「拚親中」，在叮叮這個人才的力拚之下，竟升高到「拚通中」，這簡直不是在選「首都市長」，而成了在競爭中國一個邊陲城市的特首。這在民主國家的台灣，簡直是匪夷所思的惡象。（若台灣不是主權獨立於中國之外的國家，而被統一成為中國一部分，台北市就成了中國的邊陲城市）

在叮叮這個人才的力拚之下，竟升高到「拚通中」，這簡直不是在選「首都市長」，而成了在競爭中國一個邊陲城市的特首。（資料照）

首都之戰出現「爭特首」的惡象，親中、向中的狐狸尾巴不免露了出來，應該是民進黨提名姚文智出擊的大好機會，但目前看來，姚陣營還在「整修內部」，扯後腿的人與事不斷冒出，尚待團結綠營一致對外，才能營造出台灣派（姚姚）對抗中國派（叮叮、柯柯）的戰略環境，否則就真的沒玩了。

（此文被作者本人誤刪，改標重貼）