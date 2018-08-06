法操》除鏽劑放置物籃讓人誤食，需要負法律責任嗎？

發生這樣不幸的事令人遺憾，但這件事除了提醒大家，千萬不要隨意拿別人的東西來喝外，這位將除鏽劑放在飲料罐的機車車主，是否需要為余姓男子的死亡負責呢？

強酸除鏽劑誤當飲料，街友大口喝下送命。（合成照/記者方志賢翻攝）

◎法操司想傳媒

根據媒體報導，在高雄市一名余姓街友，經過一台停放在騎樓的機車旁，隨手拿了別人放在機車置物籃內的燕麥飲，誤以為是喝剩的飲料，一口喝下，發現不對勁時，才趕快拿水狂灌，但為時已晚。雖然附近住戶協助撥打119，但因腸胃遭受除鏽劑強酸液腐蝕，送醫後仍不治。

發生這樣不幸的事令人遺憾，但這件事除了提醒大家，千萬不要隨意拿別人的東西來喝外，這位將除鏽劑放在飲料罐的機車車主，是否需要為余姓男子的死亡負責呢？

放在自己的機車上，只要別人不偷拿，不就沒事了嗎？

車主需不需要對余姓男子的死亡負殺人罪的責任呢？是否成立殺人罪，需要先看行為人主觀的想法。本案中，車主是清潔工，除鏽劑只是他平常工作的用具之一，他只是分裝便利攜帶，並沒有想要讓人喝的意思。所以在主觀上，應該不具備殺人的故意。

但車主是否會構成過失致死呢？把裝有除鏽劑的飲料放在機車置物籃，究竟有沒有過失？若今日除鏽劑是放在原本的容器中，從外觀就可以看得出是除鏽劑，那可能就沒有問題。但今天車主是將除鏽劑放在飲料罐中，在外包裝是飲料又無任何警語的情形下，機車又停在公共空間，瓶子放在大眾隨手可得之處，不知情的人，的確有可能誤食。

看到這裡，大家可能會想，這位車主是把自己的東西，放在自己的車上，只要這位街友，不亂拿別人的東西來喝，不就不會發生這樣的不幸嗎？自己偷拿別人的東西，因為不知道使用方法導致自己喪命，還要他人負責，車主不是很衰嗎？

本案街友的偷竊行為，固然不值得讚許，但考量到機車擺放的位置，是在公眾可出入之處，容器放置的位置也不是鎖在置物箱中，不管是街友，或是幼童，都有可能拿取，所以是否有過失，可能還是有一些解釋的空間。

而本文只是想要探討，這個事件可能出現的法律問題，並不是認為這樣的行為一定會構成過失致死罪。另外，從安全的考量出發，還是希望提醒大家，在分裝有機溶劑時，要注意瓶身的標示和放置的位置，以免會造成他人誤食的情況，尤其在家中，更要注意孩子和老年人，以降低危險。另外也要提醒大家，在喝東西的時候，要先確認內容物的安全性，千萬不要一打開就馬上喝下，當喝下去才發現不能食用，就無法挽回了。

本文經授權轉載自法操：除鏽劑放置物籃讓人誤食，需要負法律責任嗎？