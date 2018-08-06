韋恩的食農生活》以後不能罵人去吃大便了，只有醫生才能說

在台灣困難梭菌感染的病人沒有像美國、歐洲這麼多，但糞便移植已被證實非常有效。除此之外，使用糞便治療一些慢性疾病，比如說發炎性大腸疾病、大腸激躁症、代謝性疾病如肥胖、糖尿病、或是風濕免疫疾病、肝臟疾病、憂鬱症、癲癇等，都在研究當中，未來預期應用會更廣。

韋恩的食農生活

日前有某位男子在Line群組貼了一張「尼這種症頭要吃五天大便才會好」的貼圖，被對方截圖告上法院。原本簡易法庭認為有罪判罰，但苗栗地院認為，確實有「糞菌移植」的治療方法，改判無罪。

我想有些人看了不是傻眼貓咪，就是怪法官恐龍的，但是韋恩要幫法官說句話，因為吃大便確實是一種新興的醫學治療方法。

當然，專業的說法不叫吃大便，叫做糞便移植。糞便移植國外起步比較早，而台灣在今年六月就由衛福部預告修正草案，新增糞微菌叢植入治療，可將正常糞純化後透過灌腸、內視鏡或口服的方式植入病人。為了進行糞便移植，國外還陸續有糞便銀行的設立。糞便銀行就像臍帶血、骨髓移植、精子銀行等等醫療方式，捐一次大便，有的地方還可以領到40元美金。

糞便移植的目的是治療特定的疾病，比如說目前最針對的是反覆性或常規治療無效的困難梭菌感染（Recurrent or Refractory Clostridium difficile infection，CDI）。困難梭菌感染是抗生素治療後腸道感染最常見的病原菌，困難梭菌如果在腸內大量增殖，會造成腸道上皮組織發炎，症狀包含腹瀉、偽膜性腸炎、毒性巨腸症，甚至會腸穿孔，復發率高，且可能導致死亡。

微菌叢植入治療這種方法在醫療科學近來受到很大的矚目，因為有些人腸道菌相嚴重失衡，比如說有的人因為腸胃道感染，所以必須長期使用抗生素。結果同時殺掉腸道的好菌和壞菌，但是因為壞菌比較頑強，所以會讓腸道環境失衡。而微菌叢植入治療是把正常的糞便純化，把腸道菌送回腸道裡改善不良的環境。而這個送回的方法，可以用侵入性治療的胃鏡、大腸鏡，也可以用不具侵入性的口服（別緊張，是大便冷凍後裝成膠囊形態）方式進行。

在台灣困難梭菌感染的病人沒有像美國、歐洲這麼多，但糞便移植已被證實非常有效。除此之外，使用糞便治療一些慢性疾病，比如說發炎性大腸疾病、大腸激躁症、代謝性疾病如肥胖、糖尿病、或是風濕免疫疾病、肝臟疾病、憂鬱症、癲癇等，都在研究當中，未來預期應用會更廣。

其實中國古代也有類似的做法了，比如說「黃龍湯」、「人中黃」都是使用人屎為材料用於治病，可以說是古今中外有志一同。

不過回到這個案例，法官認同有「糞菌移植」的治療方法，不過似乎並沒有思考到糞菌移植的適應症是有明確定義的，而發line貼圖的原主是不是真的基於這樣的善意，那就值得推敲了。不過韋恩確定的是，未來罵人去吃大便，已經沒什麼用了。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 以後不能罵人去吃大便了，只有醫生才能說