自由開講》包租公當市長的災難！

◎林慧茱

什麼樣的市長，就會帶給城市什麼樣的未來！先不論侯友宜有何城市發展願景，但我預見若他當選市長，鄙陋的包租公過往，一定會為新北市政帶來以下衝擊！

包租公當市長的災難！圖為侯友宜。（資料照）

在文化大群館上，侯友宜將一棟土地500坪，空間800坪的建物，分割成99戶，申請了99張門牌。這可是天縱英明，一箭雙鵰的做法，既可規避使用分區不得做為宿舍的法令限制；又使每戶面積縮小，房屋現值都降到10萬的免稅標準以下，鑽研法律漏洞，二十年來一毛房屋稅都沒繳過，侯友宜一家累計逃漏約140萬的房屋稅金。

這種人若當市長，將對市政運作產生何種影響？市長具帶頭示範作用，市民當然有權要求要比照辦理啊！首當其衝就是主管門牌編定的民政局與戶政事務所，若像網路上KUSO那樣，大家都來申請分戶可不得了，同一個住宅單位，房間、客廳、廚房或廁所都申請獨立門牌可以嗎？當然是不行！但市長自己都這樣搞，而且合法避稅了20年不是嗎？如何能服眾！

接著是財政局及稅捐處，「合法避稅」的風潮一起，房屋稅肯定大幅減少啊！房屋稅是地方稅，每年110億左右，約佔新北市稅收的20％，這筆收入市府完全可獨立運用。賦稅是建設之母，稅收若有減損，相關市政建設推行都將受到影響！再來連法務部行政執行署都會受到牽連，一但抗稅的人多了，追繳及強制執行的案件也都會隨之增加！

或許這觀點有些過頭，市府並不可能放任這類情事發生。但市長都這樣搞，市民仿效辦理也是剛好而已，不是嗎？這種爭議當然會一再發生！更糟的是，連這點小錢都貪，處處鑽法律漏洞的人，若讓他當上市長，要貪的、能貪的會只是如此嗎？

（自由業）

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