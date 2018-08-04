自由開講》侯探長勞動政策三錦囊？害慘青年勞動者的零工經濟

賴政民

日前新北市長參選人侯友宜以行動政見會的形式，提出三項「勞動」政策：加強勞動檢查、推動零工經濟協助方案、擴大勞工參與式預算。雖然這三項當中最富有「宜」意的是「推動零工經濟協助方案」，但細細咀嚼之後，就會發現每一項的說明，越想都越不合邏輯。

大致檢視三項政策，首先是第一項，侯友宜表示「勞基法修正之後，不斷發生勞動爭議，未來將嚴格加強勞動檢查，並推動勞、資、政、學界各方對話，政府必須扮演主導角色，促進勞資溝通。」很有趣的是，勞動爭議在每個時期都會發生，不是只有《勞基法》修正後才存在；勞動檢查本就是勞動單位業務，說要加強勞檢不就表示新北市的勞檢不夠嚴謹嗎？

侯友宜受邀出席競選辦公室主任、新北市前勞工局長謝政達新書《勞工問題，有解嗎？》發表會，並公布三項勞動政見。（記者賴筱桐攝）

要求政府推動各方對話溝通，這不就是《勞基法》修正、執行前，政府老早就在執行的業務嗎？ 其次不是第二項，因為好酒沉甕底，讓我們先來看看第三項政策「市府將拿出部分預算，擴大辦理青年勞工參與式預算，決定預算如何使用，由市府落實執行，結合「中高齡就業者公民審議」共同推動。」這項似乎不用多做說明，那是為何？因為新北市議會早已在侯副市長任內，要求過針對失業勞工子女教育經費匡列預算，但那時的侯副市長卻沒有接受。就連代議形式的「參與式預算」都沒辦法說服侯副市長了，那還需要提什麼「擴大辦理青年勞工參與式預算」嗎？

最後，最後要來檢視的是最精彩、最有「宜」意的第二項「推動零工經濟協助方案」，侯友宜表示「新北市非典型勞動青年只有15%願意轉正職，剩下85%自願從事非典型工作，這些人是嚮往自由工作、想賺更多錢、生活彈性的「斜槓青年」，他上任後將推動零工經濟協助方案，讓非典型青年學有專長」。

講到這項，所謂85%自願從事非典型工作的統計數據是如何產生的？真的有如此高比率的青年自願從事非典型勞動工作嗎？非典型勞動往往是收入不穩定、工安保障低、職涯不明確、缺少勞退、休假等保障，屬於福利待遇差的勞動形式；況且不得不從事非典型勞動者，大多是缺乏相對應的技能者，才會從不好的選項中，選擇相對較佳的選擇，為了生活不得已成為非典型勞動者，這樣叫做自願嗎？

身為一個欲參選地方首長的政治人物來說，若真的有心要改善青年非典型勞動現況，不就應該協助勞工取得正式職位、獲得勞動法律保障，才是最高政策準則嗎？讓年輕人和勞工過苦日子的非典型勞動政策，並不會因此得到諾貝爾經濟學獎！

（智庫研究人員）

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