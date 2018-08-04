一級嘴砲》你嘴上的黑道，我們的鮮乳推手

2015年，有位獸醫師帶領著幾家畜牧場開創了新的鮮乳品牌，並以群眾募資的模式籌建公司，經過了3年的努力，經營上了軌道，也扶持了多支品牌鮮乳在超市和超商上架。然而，這樣勵志的故事遠比八點檔連續劇還要精彩，有人在他們背後推了一把...

一級嘴砲技術士

每到選舉就會有人對「農會」喊打喊殺，前幾天有立委批判農會收了手續費而不做事，他或許不知道人家在各地農會、果菜市場駐點了多少人。更早之前，有人說農會是黑道、是菜蟲，他們也許不知道許多知名產品的背後，農會是一個很關鍵的推手。

2015年，有位獸醫師帶領著幾家畜牧場開創了新的鮮乳品牌，並以群眾募資的模式籌建公司，經過了3年的努力，經營上了軌道，也扶持了多支品牌鮮乳在超市和超商上架。然而，這樣勵志的故事遠比八點檔連續劇還要精彩，因為有人在他們背後推了一把。

農會的台農鮮乳廠

中華民國農會的「台農鮮乳廠」成立於1969年，原廠址在彰化，在1990年遷至台中工業區內的現址。台農鮮乳廠和其他鮮乳品牌一樣，都有自己的契作牧場，分布在彰化和苗栗等地，每年約有7,800噸的生乳收購量，營業額今年預估可達5億新台幣。台農鮮乳廠編制有實驗室檢驗員、機械技師等專業人員，現在由於引進了歐規的新式設備，也有外國技師駐場指導。

2015年，隨著小農鮮乳品牌的興起，經中華民國農會開會同意後，台農鮮乳廠動用了新台幣5千萬引入歐規生乳殺菌機和均質機。另外，為了能夠協助代工其他品牌或牧場的生乳，台農鮮乳廠也建置獨立的中小型生乳儲存槽，讓各牧場的生乳能夠分開儲放。2018年又花費4千萬設置了紙盒充填包裝線，前陣子聲名大噪的獸醫師品牌鮮乳便是出自於此。

乳廠旁新設的中小型生乳儲存槽。（作者提供）

台農鮮乳廠的產品包含了鮮乳、保久乳和調味乳。調味乳例如麥芽、巧克力牛奶，這一點還好理解，但一般民眾很難區分「鮮乳」和「保久乳」的差異。大致上，鮮乳的叫做「殺菌」處理，僅有牛乳做過殺菌處理，需冷藏，存放時間為14天左右；保久乳的叫「滅菌」處理，牛乳和包裝的容器都經過滅菌處理，不需冷藏，存放時間可達180天以上。鮮乳和保久乳之間的區別是在處理的過程，專家也說兩者之間的營養差異不大。但不知什麼原因，保久乳在台灣人心目中似乎不太討喜。

因香蕉議題再度浮上檯面的香蕉牛奶

今年春季，台灣香蕉的盛產，香蕉的加工開發再度成為關注的焦點之一。有趣的是，台農鮮乳廠自己有一支香蕉牛奶「香蕉戀汝」，2014年因應農糧署的請託而開發，含有85％的牛乳和15％的香蕉泥，風味、口感並不會輸給進口的香蕉牛乳飲品。

這支產品原先是為了紓解鮮食香蕉的賣壓，只是沒想到這支產品才剛問世，隔年，2015年就有遭逢颱風重創了香蕉產區。當時，產地的香蕉價格達到65元天價，乳廠礙於「上面的壓力」還吞下數十噸的香蕉，這已經不是成本高漲的問題，已經到了賣一箱賠一箱的地步。2016年颱風再度重創南部，因為成本壓力，台農鮮乳廠暫停收購國產香蕉，「香蕉戀汝」也從架上消失掉好一陣子。

直到今年，一方面是香蕉盛產價跌，香蕉的加工運用又成了業界人士討論的話題；另一方面，獸醫師品牌鮮乳闖出了自己的一條路，讓大家看到乳品市場更多的可能性，台農鮮乳廠乘著這股浪潮，破天荒的將傳統藍色系的瓶裝鮮乳外標籤改成少女粉色系，也再度開啟香蕉牛奶的產線，這支「香蕉戀汝」重新回到系量販店的架上。

右一為曾經消失在架上的國產香蕉牛奶。（作者提供）

身邊幾位喝過的朋友都表示口感、風味都不錯，但都表示「為何從來沒看過這一支香蕉牛奶？」而我更納悶的是，根據台農鮮乳廠人員表示，台灣民眾對於香蕉調味乳品的接受度並不高，但外國進口香蕉調味乳都能夠一小瓶賣個40、50元還賣到缺貨？單就以產品特色來說，原料全部都是「國產」的「香蕉戀汝」應該有更大的市場空間才是。

另外，原料來源的穩定度也備受考驗。台農鮮乳廠的香蕉戀汝是因為當年香蕉盛產的背景而開發，後來香蕉價格高漲，在成本壓力下也面臨原料中斷的問題。一旦商品的產能不穩，後端的品牌與銷售通路也很難建立，如同農業界裡那句名言「當你的東西時有時無，對於消費者來說，你的價值就是可有可無。」 話說我們前往日本旅遊時，泡完飯店的溫泉或是SPA，經常會很假掰的在販賣機買一瓶牛奶來飲用，彷彿不這麼幹就等同沒來過一樣。那些牛乳通常是都沒有標籤的玻璃罐裝，也沒寫原料或產地的來源，但你就是會很自然的拿來喝。台灣的乳品製程也是符合世界一流的水準，在消費市場、飲品文化的推動上應該還能夠做得更好才是。

黑道蓋乳廠，你以為是八點檔？

今年的香蕉佔據了不少媒體版面，上個月的台北食品展當中，只要看到香蕉的加工產品我都會上去聊個幾句。後來看到中華民國農會的香蕉牛奶，以及大膽啟用粉色系的鮮乳包裝，便循線前往台中的台農鮮乳廠參訪，結果發現這裡不只農會自營的乳品，也代工著多家知名品牌鮮乳，就連知名獸醫師的鮮乳也在其中。

歐規的生乳處理機台一共新台幣5千萬，紙盒充填包裝機4千萬，短短幾年間要拿出9千萬來建設基礎加工設施，就算是所謂的「農會系統」也不是一件容易的事。後來，中華民國農會經過內部溝通與理事會決議才得以動支這些錢，居中協調的關鍵人物正是中華民國農會。

新式的乳品均質機和紙盒充填包裝線。（作者提供）

「憑著台農鮮乳廠，農會自己就能夠活得很好，為什麼要搞這一攤？乳廠還要代工其他小品牌的鮮乳，除了增加管控上的風險，對乳廠來說也不一定合乎成本。再加上台灣的乳品市場一直起起伏伏，9千萬這樣用，總幹事是用什麼理由說服其他的農會理監事？」大家都是產業內的人，請容許我問得這麼直接。 『以前我們曾去日本拜訪農協，發現日本是由農協來設立加工廠，讓旗下的農戶可以開發出自己想要的加工品，像是果汁、果乾、牛奶等等。當時我就認為，這才是我們農會應該要做的方向。』 總幹事回覆『農會身為產業帶頭的角色，原本就該做好基礎建設，讓具有競爭潛力的農戶有機會能夠出頭。而且，外界常常批評農會都是靠著信用部的金融事業在生存，我們也必須在經濟事業方面做出榜樣，證明農會是與生產者共榮共存，農會還是可以扮演好農會該有的角色。』

其實，這個回答讓我納悶許久，一邊是知名的獸醫師，一邊是鄉民口中的萬惡之源，哇靠，今天是在演哪一齣？

不論是哪一齣，先讓我來一罐「香蕉戀汝」壓壓驚。