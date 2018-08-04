紐約地途》大城市小聯盟

2016年曾經有統計數據顯示一個四口之家去看一場大聯盟棒球賽平均花費是220美金，但幾萬人的吵雜聲，或是坐在球場上層的座位有時候讓看球的氣氛不是那麼好。當這樣的「大菜」吃多了，覺得有點膩的時候，就來紐約這兩支小清新的小聯盟球隊看球，只要一半的花費，歡樂時光卻完全不打折。

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熟悉美國職棒的人都知道除了大聯盟球隊之外，每個球團都有一個完善的農場系統讓球隊年輕選手可以逐步在各級小聯盟球隊受訓發展，維持比賽經驗，期待最後終能打入大聯盟。同時也提供大聯盟球員在受傷之後有地方可以進行復健比賽，讓球員的球感能盡快回到大聯盟水準。可以理解大聯盟球隊因為市場取向會以美國主要都市為據點，最大城市像是紐約，芝加哥甚至同時有國聯與美聯兩支球隊。不過大聯盟終究只有30支球隊，分別在二十八個城市，而且大部分還集中在東西兩岸。中西部以及離棒球城市較遠的地區如果要到現場看棒球，就需要長途跋涉了。

美國大聯盟棒球精彩刺激，但在大聯盟球場看球所費不貲，而且不一定能有愉快的看球經驗。（圖：作者提供）

因此，各級小聯盟球隊對於那些沒有大聯盟隊伍城市的民眾就格外重要。除了棒球本身之外，球賽的時間就變成是鎮上的大活動。特定週末比賽結束後可能有演唱會，煙火施放，甚至在球季期間會在球場旁設立流動遊樂園，像是一個嘉年華會。在這些城市看棒球不只是休閒娛樂，也是凝聚地方民眾情感的集會活動。基於票房市場考量，幾乎所有有大聯盟球隊的城市，不會在同一個城市還有其他小聯盟球隊。不過在紐約就不是這樣了。

小聯盟球隊非常重視與當地社區的互動交流，許多比賽會請來當地社團做不同表演。（圖：作者提供）

紐約有鼎鼎大名的洋基隊與一直處於洋基陰影下的大都會隊，不論戰績如何，兩隊都有非常死忠的球迷。紐約的棒球迷也很幸運的在球季期間很輕易就可以看到大聯盟水準的棒球賽。不過，外地人可能不知道還有兩支分別屬於洋基和大都會的短期一Ａ小聯盟球隊同樣也在紐約市裡。

紐約市除了有洋基與大都會兩支大聯盟球隊外，還有史坦頓島洋基隊（上）與布魯克林旋風隊（下）兩支短期依Ａ小聯盟球隊。（圖：作者提供）

不像大聯盟球季從四月初到九月底，短期一Ａ小聯盟賽季只從六月中到九月初約兩個半月的時間。有幾個因素讓看這小聯盟棒球是夏日很棒的家庭聚會或是朋友相約的好活動。

第一是票價便宜。除非購買VIP包括餐飲的球票，幾乎沒有票價是超過美金20元的，花十幾元就可以坐在本壘板正後方的絕佳看球位置。如果是在洋基或是大都會球場，同樣位置至少兩三百元美金起跳，當然，這只是一Ａ水準的球賽，不過年輕小將們的奮戰精神可不亞於那年薪動輒上千萬美金的大聯盟球星們。而且許多硬蕊棒球迷，都會從這個階段的小聯盟開始留意是否有球員具有成為明日之星的潛力。

在小聯盟球場看球，只要花很少的費用就可以坐在本壘板後方絕佳位置看球。（圖：作者提供）

再來是球場食物也便宜許多。同樣是漢堡熱狗，價錢硬是比大聯盟球場便宜三到四成，甚至連啤酒也一樣便宜三四元之多。三是因為這些小聯盟球隊非常重視與球場所在鄰近社區的關係，所以會有許多社區非營利團體在球場擺攤宣傳，不少攤位都會發送一些小贈品。而球隊本身和大聯盟一樣在某些比賽也會有贊助商提供的紀念贈品，其品質甚至比大聯盟的贈品還好。

最後是，如果家中剛好有小學年紀的小朋友，那麼來看小聯盟球賽既可以在沒那麼吵雜的看球環境教他們如何看懂棒球，又可以吃吃喝喝，是一個寓教於樂的親子活動。

看小聯盟球賽食物便宜，贈品有誠意，是很有小鎮風情的休閒活動。（圖：作者提供）

紐約兩支短期一Ａ球隊分別是史坦頓島洋基隊（Staten Island Yankees）與大都會旗下的布魯克林旋風隊（Brooklyn Cyclones）。

史坦頓島洋基隊

這支位於有紐約「第五區」之稱史坦頓島上的棒球隊不僅背負著「洋基」的隊名，更是台灣民眾所熟悉的王建民美國大聯盟生涯的起點。曾經和王建民並肩作戰的前洋基二壘手卡諾，也是從這裡發跡。王建民在史坦頓島洋基隊的優異表現讓球隊將他當年的41號球衣背號退休高掛在球場上。上星期球隊還特別邀請王建民回到這個球場擔任開球嘉賓，並且安排簽名活動。除了台灣球迷外，讓人感動的是有相當多的美國球迷都帶著手套，棒球或海報來排隊讓建仔簽名。他們都記得當年王建民在洋基隊的風光歲月。史坦頓島洋基隊球場的特色就是蓋在離史坦頓島渡輪碼頭不遠的地方，來看球賽要先搭渡輪跨海，來回都可以欣賞紐約港的美景。而且球場設計將觀眾看台面對遠方的曼哈頓，所以除了看球賽，還有美麗的海景可看。這種有「飄洋過海來看球」的氛圍，很適合週末的半日遊活動。

王建民大聯盟生涯就是從史坦頓島洋基隊開始。在這裡看球還可以遠眺曼哈頓天際線。（圖：作者提供）

布魯克林旋風隊

雖然筆者是洋基迷，但是以在紐約這兩支短期一Ａ的球隊來說，我對在康尼島海灘旁的布魯克林旋風隊比較有感情。因為球隊是以在康尼島歷史悠久的地標Cyclones雲霄飛車命名，而且布魯克林在道奇隊於1958 年西遷到洛杉磯後就一直沒有職業棒球隊，所以布魯克林旋風隊的成立在某種程度上是傳承了早年道奇隊的棒球精神。也許是這個原因，來布魯克林旋風隊看球，可以看到有不少七八十歲以上的年長球迷，與兒子孫子三代同堂一起來看球，感覺很溫馨。因為球場就蓋在康尼島遊樂場旁邊，雖不像史坦頓島洋基隊有海景，但是有驚險刺激的雲霄飛車和其他遊戲設施為背景。夏天週末來這裡看球，結束後不論去海邊散步或是帶小朋友去遊樂場玩，都很有小鎮風情。

布魯克林旋風隊所用的英文字母B的字體與1958年前還在布魯克林的道奇隊相同，有延續這裡棒球傳統的象徵。可以看到許多三代同堂的家庭一起來看球賽。（圖：作者提供）

2016年曾經有統計數據顯示一個四口之家去看一場大聯盟棒球賽平均花費是220美金，但幾萬人的吵雜聲，或是坐在球場上層的座位有時候讓看球的氣氛不是那麼好。當這樣的「大菜」吃多了，覺得有點膩的時候，就來紐約這兩支小清新的小聯盟球隊看球，只要一半的花費，歡樂時光卻完全不打折的。