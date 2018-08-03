胡，怎麼說》神魔混戰-民調，走火入魔；網紅，與神同行

當下的台灣，好一個神魔混戰！



民調，做為政治攻擊武器，操弄數字，手段不擇，無限上綱，已走火入魔而真的成了「魔」。

打著科學旗號、以數字做憑據的民意調查，放在台灣的政治上，卻很快就質變。（資料照，記者廖振輝攝）

網戰，有影有音，網路世界不只是虛擬，可化虛為實，虛實互變，進行一場又一場赤裸裸、血淋淋的肉搏戰。網戰的詭譎及激烈度，差堪比擬韓劇「與神同行」。



打著科學旗號、以數字做憑據的民意調查，放在台灣的政治上，卻很快就質變，而人的質變又操控數字量變，變魔術的搞出一些數字，做為鞏固立場、攻擊對手等的武器，甚至成為依附諂媚、晉身之階工具。



民調如果只公布結果（通常是它要的結果、設定的結果），而不公布調查方法、選樣、最重要的是題目、訪問程序，並將訪問過程錄影音存證備查，那麼，我們可以斷定，這種民調不是為探測民意，而是政治工具、武器。



先設定結果，再製造民調、是否公布、如何公布，這根本就是偽科學，說白了，這種民調是躲在科學數字黑幕背後的「謊言」，利用一堆匿名者的「謊言大集合」！

先設定結果，再製造民調、是否公布、如何公布，這根本就是偽科學，說白了，這種民調是躲在科學數字黑幕背後的「謊言」。（記者王藝菘攝）

最近有幾個民調被質疑，例如，台灣是否接受一中原則進行兩岸談判，所公布的民調結果竟是贊同者近半並遠超過反對者，遭到的質疑包括，調查時有先告知受訪者什麼是「一中原則」嗎？這樣複雜的問題又如何告知受訪者？



除了上述的設定題目是否刻意引導、訪問過程等等之外，另被質疑的是，當今中國以「一中原則」全面打壓台灣之際，包括去台灣、強迫各國航空公司改台灣名、強壓拔掉台中東亞青運...之時，這個民調的結果及時機，不就是剛剛好符合或配合中國的需要而已？至於背後動機，就不必多談了。



還有，有個民調做的是蔡、賴兩人PK2020年總統選戰，號稱是親綠團體所做，但操作民調的手法、時機、動機、目的，實不言可喻。綠營要如何窩裡反，那是他家的事，不過，這樣操作民調，一眼就被看穿，藍營大聲喊讚，樂得廣為引用，綠營則暗吞苦汁，私下罵聲不斷，使的出這種步數，也太驚世而令人嘆為觀止。



談過了民調成魔，再談網戰的神，並借用「與神同行」的神字。

台北市長柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩（見圖）最近爆紅；讓柯P靠這個聲勢大起，把叮叮與姚姚打趴之際，得意忘形口出學姊陪吃飯，物化女性，由紅轉黑，從天堂直直墜落。（記者王藝菘攝）

以「學姊」爆紅來看網路之戰那個不可知、不思議之境，正當柯P在享受「一日市長幕僚」因「學姊」爆紅，聲勢大起，把叮叮與姚姚打趴之際，他得意忘形的口出學姊陪吃飯，「學姊」爆紅再更紅，他卻被各方強烈指責物化女性，而由紅轉黑，從天堂直直墜落。



這次選戰真的很不一樣，民調加網戰，就如「神魔混戰」。喔，不要自以為很「神」，可操控網路，「與神同行」裡的神可不是大家拜的「神」，而是「陰間使者」，法力也很高強就是。