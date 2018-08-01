瞭望之窗》川普政府揭櫫「印太戰略」，台灣準備好了嗎？

台灣的挑戰比較是在經貿開放與互惠。尤其川普重視貿易公平與對等的「在商言商」模式，未來若是華府有意要求台灣開放更多市場，作為接受台灣加入「印太戰略」的條件，蔡政府也必須有所抉擇。

托克維爾

筆者在上一篇文章《面對中國步步進逼，台灣還能打什麼牌？》建議，台灣必須密切關注美國川普政府的「印度太平洋戰略」規劃進度，並且儘早提出台灣能夠貢獻與參與的行動方案。因為上週來台北參加研討會的前白宮幕僚白邦瑞（Michael Pillsbury）就已預告，接下來幾個月是印太戰略具體成型的關鍵時刻，台灣應提出積極、具體且開創性的參與想法。

果不其然，7月30日美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）與商務部長羅斯（Wilbur Ross）就藉由出席美國商會舉辦的「印太企業論壇」場合，進一步闡述川普政府「印太戰略」的意涵與主要內容。

龐皮歐意有所指的表示，美國是海洋國家，川普政府在印太地區尋求的是「夥伴」關係，而不是「霸權」，也不排除任何國家，美國反對任何一個國家在這個地區的獨霸或威嚇。龐皮歐項莊舞劍、意在沛公，明眼人都知道他指的是中國，這也符合去年川普政府公佈國家安全戰略報告，將中國定義為戰略「競爭對手」，以及過去幾個月來，啟動對中國貿易大戰的戰略基調。

龐皮歐意有所指的表示，美國是海洋國家，川普政府在印太地區尋求的是「夥伴」關係，而不是「霸權」，也不排除任何國家，美國反對任何一個國家在這個地區的獨霸或威嚇。（AFP）

龐皮歐進一步論述，川普政府的「印太戰略」是一個自由開放的戰略：「自由」代表所有國家都應在免於威嚇的情況下保護其主權，在政府的層次上，自由代表良好的治理，重視民主與人權；「開放」代表所有國家都有進入海域與空域的管道，以和平方式解決領土與海事爭端；經濟上則代表開放且互惠的貿易。此段陳述在今年稍早，美國國務院亞太副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong）向媒體說明的論調一致。顯見「印太戰略」的理論基礎已在川普政府內部跨部會內形成，接下來就是如何執行與推動的步驟。

龐皮歐針對執行面拋出具體內涵，包括美國雖然退出「泛太平洋夥伴協定」（TPP），但與印太地區成員的交往並沒有中斷，因為經濟安全就是國家安全。他宣布，美國將為「印太倡議」投入1億1300萬美元的「頭期款」以推動數位經濟、網路安全與基礎建設，這是美國政府對印太地區的承諾，但真正的資金必須來自私部門。他強調，川普誓言透過經濟與印太區域增強聯繫，美國在亞太並不尋求「主導」，而是期望與區域各國「合作」。

商務部長羅斯則是在論壇中表示，美國在印太地區是在商言商，沒有其它的意圖。所以美國對中國竊取智慧財產和強迫科技移轉的作法無法接受。他們不但要處理鋼、鋁產能過剩問題，也要處理未來科技競爭的問題。羅斯的說法也印證川普政府援引301條款向中國輸美產品課稅，的確有針對「2025中國製造」未來科技領導之爭的氛圍。

羅斯的說法也印證川普政府援引301條款向中國輸美產品課稅，的確有針對「2025中國製造」未來科技領導之爭的氛圍。（Bloomberg）

對於近來美中貿易戰愈演愈烈，羅斯澄清，川普政府追求的是零關稅、零非關稅貿易障礙，以及零政府補貼的「三個零政策」。他們相信美國公司在這些條件下最有競爭力。對於美國企業擔心美中貿易戰，羅斯說，川普政府相信美國在自身經濟條件強健的情況下進行談判最有利，因為企業的承受力較強，總數據顯示美國經濟的強健，美國不可能在美中談判中得到所有想要的，但他有信心可以獲致過去不曾有過的成果。羅斯的暗示，也反映川普政府在現階段發動對中貿易戰的思維，亦即美國經濟持續復甦，失業率處於近18年來最低，反觀中國經濟持緩成長，人民幣貶值，潛在債務危機深化。川普自認此時是啟動對北京貿易大戰的最好時機。

羅斯也對中國的「一帶一路」計劃再補上一槍。他的說法與歐盟與印度一致，強調中國從勞工到原材料都自己承包，對當地就業並無提升，而且施工品質不佳，更為許多國家留下巨額債務。羅斯表示，比起中國的一帶一路，美國相信它有很多「帶」，很多條「路」。為了拉攏印度，羅斯更藉此宣布，美國已放寬對印度高科技產品銷售的出口管制，給予該國跟北約盟國、澳洲與日韓同等的准入權。羅斯特別拿印度努力改善自身出口管制制度、遵守多邊出口規則來反諷中國對美不公平貿易舉動，更強調美、印兩國的國防安全夥伴關係。

即將前往馬來西亞、新加坡與印尼訪問的龐皮歐也在演講中提到台灣。他特別指出台灣在戰後經濟與民主持續發展，讓台灣成為高科技產業發展的引擎。由此觀之，縱使龐皮歐此趟東南亞之行，仍然會面臨更多有關「印太戰略」實質內涵的質問，但正因為如此行前的宣示，讓印太戰略版圖內的各國都會開始認真思考個別國家的策略。畢竟這項戰略在過去一年來多是只聞樓梯響，如今將成為川普政府與各國實際對話的主軸。

羅斯表示中國的一帶一路從勞工到原材料都自己承包，對當地就業並無提升，而且施工品質不佳，更為許多國家留下巨額債務。（AP）

龐皮歐雖然無法到訪台灣，但既然他主動提及台灣，這正提供蔡英文政府啟動與美方討論的動能。以迄今「印太戰略」的雛型來看，台灣面臨優勢與挑戰。優勢在於台灣的民主成就本即符合此一戰略的宗旨，加上近期台灣頻頻遭到中國在外交上欺凌與威嚇，更容易爭取「志同道合」國家聲援。台灣也支持自由航行權，反倒是北京片面劃訂飛行航線，又持續派遣海、空軍力繞行台灣海峽，製造緊張，成為公認的「麻煩製造者」。最後，台灣在高科技方面的投入，包括在人工智慧發展人才上的潛力，都讓包括Google、Facebook等跨國企業決定在台灣成長AI研究中心。這也是台灣融入未來「印太戰略」的資產。

台灣的挑戰比較是在經貿開放與互惠。尤其川普重視貿易公平與對等的「在商言商」模式，未來若是華府有意要求台灣開放更多市場，作為接受台灣加入「印太戰略」的條件，蔡政府也必須有所抉擇。

總之，現階段是台灣主動向美國表達參與「印太戰略」最有利的時機。過程中難免會遭遇挑戰，但涉及與其他國家的溝通。但與期被動等待，主動提出建設性的倡議，爭取美國與各國的支持，才是當務之急。