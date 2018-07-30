神楽坂週記》四十年前的北台灣機車旅行指南

在汀州路舊書店找到的《北台灣機車汽車旅行手冊》以當時的觀點來說，算是解說詳盡、圖文並茂，從汽機車的基本駕駛與維護知識，到山路旅行的注意事項、景點地標、飲食資訊、加油站、路線地圖、里程資訊都一應俱全，在那個沒有手機沒有網路的年代，騎車出遊帶著這麼一本工具書想必是安心又實用的。

神楽坂雯麗

《空汙法》這麼一修，惡搞得台灣許多汽機車車主、老車收藏家、職業駕駛人、營業車種相關從業人員，乃至於一般只是騎車、開車通勤代步的駕駛人們，都很煩很苦悶。當然我們要繼續關心跟施壓，不過或許看些書轉換一下心情也是好的。

在汀州路舊書店找到的《北台灣機車汽車旅行手冊》。（圖：作者提供）

這是在汀州路舊書店找到的《北台灣機車汽車旅行手冊》，看起來協力廠商跟廣告都由三陽全包了，整本書中，編輯群外拍、取景用的交通工具全都是白金野狼，而內頁廣告也都由三陽機車車系跟喜美汽車包辦，封底還有李泰祥那首知名的《野狼頌》廣告曲簡譜。

以當時的觀點來說，這本書算是解說詳盡、圖文並茂，從汽機車的基本駕駛與維護知識，到山路旅行的注意事項、景點地標、飲食資訊、加油站、路線地圖、里程資訊都一應俱全，在那個沒有手機沒有網路的年代，騎車出遊帶著這麼一本工具書想必是安心又實用的。

從汽機車的基本駕駛與維護知識，到山路旅行的注意事項、景點地標、飲食資訊、加油站、路線地圖、里程資訊都一應俱全。（圖：作者提供）

尤其文章中的用詞遣句，在經過整整四十年之後的今天來看，實在很接近我們童年記憶中那種師長或文藝青年的慣用語，如今讀來真的有一種超越時空的小趣味。

《北台灣機車汽車旅行手冊》出版於民國六十六（1977）年九月，那個時候的台灣人生活在戒嚴之下，到某些海岸景點觀光團康，還得要到警總司令部跑公文許可，甚至有許多海岸線在海禁政策與保防措施之下根本就無法進入，對現在的我們來說簡直難以想像。

但是那個時代雖然從各種標準來說都是不自由的、高壓的，某些方面卻可能比現在更自由—至少沒有測速照相機、沒有雷射測速儀、沒有拿掃把捅排氣管的「專業」環保檢測（或者從當年他們就是這麼幹的？），他們也不必一邊騎在尚未全線鋪裝柏油的北宜公路或縣道上，一邊煩心自己的愛車會被打成空汙元兇，強迫報廢給工廠、電廠抵換成「經濟成長」。

《北台灣機車汽車旅行手冊》出版於民國六十六（1977）年九月。（圖：作者提供）

這系列書籍當年銷量想必不惡，幾乎在全台灣的舊書店中，都能看到那麼幾本。雖然其中的旅遊資訊很多當然都已經過時，但是一窺那個沒有網路地圖、沒有智慧型手機，也沒有導航設備的年代，人們如何計畫假日出遊，卻依然是非常有趣，甚至有啟發意義的。

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