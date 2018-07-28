東亞漫遊》濟州行 （一）：追星之旅與名人產業

李孝利、GD、或是更早之前出演大長今的李英愛，這些名人本來與濟州當地沒有太大關係，在經過流行文化的重新結合組裝之後，透過流行文化散播的力量，將區域與流行作了很好的結合，不斷地推陳出新，成為一波又一波帶動當地旅遊產業的重要力量。這股力量不只在韓國國內散發，也同樣地影響了其他受到韓流影響的國外區域。

何撒娜／東吳大學社會學系助理教授

韓國綜藝節目《孝利家民宿》。

最近常看到許多旅遊業者們抱怨國內旅遊市場的不景氣，好像政府再不刺激、補貼，國內旅遊市場就會走上絕路末途一樣。然而，包括我在內的許多消費者們都心知肚明，國內旅遊市場的不景氣，絕對是一連串的結構性因素所造成，即使台灣擁有很多得天獨厚的美景與自然人文條件，國內旅遊卻常讓人有「貴又不好玩」的感受。

我們家族不久前剛去韓國濟州島家族旅行，一路上全家老小感慨連連，剛準備上大學的姪女有感而發說，雖然很不甘心，但不得不承認韓國真的很好玩。是不是因為我們是外來觀光客，感覺新鮮所以好玩？其實不完全是這樣。濟州島其實是韓國國內最大的旅遊度假勝地，旅遊業是濟州最重要的產業，光是韓國國內的遊客，就可以撐起一大片旅遊產業。那麼，到底濟州島哪裡好玩？為什麼好玩？

比起另一個熱門旅遊地日本沖繩，韓國的濟州島對於台灣人來說比較沒那麼熟悉。最近因為韓流的影響，濟州島開始逐漸受到台灣人們的關注。

濟州特別自治道（簡稱濟州道）位於韓國西南部，是一個島嶼地方行政區，由濟州島及其附屬島嶼組成，總面積為1847.2平方公里，常住人口約65萬人。濟州道是韓國最大的旅遊度假勝地，比我年長的一位學界好友告訴我，她新婚時就是去濟州島蜜月旅行。濟州國際機場建於1968年，近年國內外旅客不斷增加，2017年共接待將近三千萬人次的旅客，總營運航班十六萬七千多次，總貨運量27萬五千多噸，從旅客人次與營運航班數來說是韓國第二大機場，僅次於首爾的仁川機場。如果單就韓國國內線來說，濟州是韓國國內最忙碌的機場，國際線則僅次於仁川、釜山金海、以及首爾的金浦機場，在韓國排名第四位。

講到濟州島，大概最常被聯想到的是韓國綜藝節目《孝利家民宿》。

《孝利家民宿》（효리네 민박）是韓國JTBC的綜藝節目，將韓國有名的歌手李孝利與音樂家丈夫李尚順在韓國濟州島的住家開設為民宿，邀請著名的歌手、號稱為「國民妹妹」的IU及少女時代的潤娥、偶像演員朴寶劍等擔任民宿職員。節目事前透過官網發布消息，開放所有人申請，並由製作單位選擇住宿者，在每集節目中記錄民宿主人與入住房客之間所有發生的互動與故事。節目播出後反應良好，製作單位不但延長了原本的集數，還因此而加拍了第二季。

《孝利家民宿》播出後，不但帶動了韓國國內新一波的濟州旅遊風潮，也激發了國外許多喜歡看韓流節目朋友們對濟州島的熱愛，網路上就有人整理了《孝利家民宿》節目裡面所去過的景點、以及去過的餐廳、咖啡廳等，也有人真的照表操課，就跟著節目裡的行程去朝聖。

網路上有人整理《孝利家民宿》節目裡面所去過的景點、以及吃飯的餐廳等等，成為朝聖的路線。（https://www.alina00.com/hyori-homestay/）

流行文化帶動旅遊的風潮，這在濟州（以及韓國其他地區）並不是最近才出現的現象。我在幾年前曾經跟著韓國朋友們去過一次濟州，當時韓國電影《建築學槪論》（2012）剛上映不久，上映53天觀影人數就突破400萬人次，改寫了韓國愛情電影的觀影人數，也一併帶動了初戀純愛電影風潮。這是一位建築設計師重遇自己學生時代暗戀對象瑞英的故事，故事場景就發生在濟洲島上。電影中瑞英的家在電影上映後成為韓國年輕人旅遊打卡的熱門景點，後來乾脆照著電影中的場景重新整修，變成一家咖啡廳，店名就叫「瑞英的家」，在電影上映後持續帶動著追星朝聖的熱潮。

《建築學概論》中瑞英的家在電影上映後成為韓國年輕人旅遊打卡的熱門景點，後來乾脆照著電影中的場景重新整修，變成一家咖啡廳，店名就叫「瑞英的家」。

那時除了追《建築學槪論》的熱潮以外，我跟韓國朋友們還去追了《大長今》拍攝的地方，也是在濟州島上。

流行文化來來去去，當初這股《建築學槪論》與《大長今》所帶來的風潮，現在大概沒有幾個年輕人聽過或關心。然而這些年來，繼續有別的流行文化帶動著去濟州島追星朝聖的熱風，沒有停息過。

舉例來說，這次我們家族旅行，就經歷了兩個不同世代之間的追星朝聖之旅。在去日出峰的路上，同行的親家母突然講了一句話，說這座山好像在韓劇《通往機場的路》中出現過。然後親家母與我母親兩人就開始聊起來，熱烈討論劇情中男主角跟女主角常出現的場景，如數家珍。

《前往機場的路上》（공항 가는 길）是韓國 KBS 電視台在 2016 年 9 月起播出的水木劇，描述年齡在30代後半到40代前半間已婚男女的故事，也描寫現代人夢想的濟州島生活。我在網路上搜尋了一下，還真的發現有這部韓劇的打卡景點，也就是男女主角相遇的地方。靠著導航的引路，我們找到了這間位在偏僻地區的小屋，兩位資深追星族們開心的不得了，拼命討論劇中的情節，在小屋前留影紀念。本來廢棄的這間小屋，最近也改裝成為當地的展覽場所，展出攝影與藝術作品等。

《前往機場的路上》（공항 가는 길）是韓國 KBS 電視台在 2016 年 9 月起播出的水木劇。

這只是韓劇與濟州島旅遊結合的其中一個例子，其他還有許多跟流行文化有關的場景，也成為了打卡的熱門景點，帶動了當地的旅遊相關產業發展。

對於不太看韓劇的年輕人來說，濟州島還有另外的重要追星路線，那就是與KPOP流行音樂相關的旅遊點。除了歌手李孝利《孝利家民宿》所帶來的熱潮之外，另一個必須去朝聖的點，是天團 BigBang中G-Dragon所投資的咖啡廳。這個咖啡廳因為KPOP天王G-Dragon的關係每天座無虛席，在《孝利家民宿》裡也曾經出現過，幾乎已經是年輕人去濟州旅行的必到之處。

BigBang中G-Dragon所投資的咖啡廳每天座無虛席，在《孝利家民宿》裡也曾經出現過，幾乎已經是年輕人去濟州旅行的必到之處。

最新的濟州島熱門景點還有由YG重金打造、請來GD代言的「濟州神話世界」，除了占地十分遼闊之外，園區更分為主題樂園、YG娛樂鎮、水上樂園、影城等，另外還有會展中心、渡假飯店，是應有盡有的超豪華大型主題樂園。我本來不知道有這個「濟州神話世界」，還是13歲姪子的同學在網路上查到後告訴姪子、姪子再告訴我的，年輕人的旅遊重點真的跟我們差距很大。園區除了主題樂園之外，年輕人必去的就是韓國濟州島朝聖之旅的重點：YG娛樂鎮、Untitled, 2017 Cafe，其中咖啡廳更是由GD本人親自策劃和設計，外部是以英文字母G、D作為造型。

由YG重金打造、請來GD代言的「濟州神話世界」，園區分為主題樂園、YG娛樂鎮、水上樂園、影城等，另外還有會展中心、渡假飯店，是應有盡有的超豪華大型主題樂園。

Untitled, 2017 Cafe，是由GD本人親自策劃和設計，外部是以英文字母G、D作為造型。

除了與GD有關的景點之外，KPOP粉絲們還有一個必須去朝聖的地方「PLAY KPOP博物館」，在這個地方，粉絲們可以藉由虛擬實境的互動科技，與心愛的偶像們一起成為KPOP明星，唱歌、跳舞、合照等心滿意足之後，粉絲們還可以順便在商店街購買偶像們的周邊商品滿載而歸。

在「PLAY KPOP博物館」，粉絲們可以藉由虛擬實境的互動科技，與心愛的偶像們一起成為KPOP明星，唱歌、跳舞、合照。

李孝利、GD、或是更早之前出演大長今的李英愛，這些名人本來與濟州當地沒有太大關係，在經過流行文化的重新結合組裝之後，透過流行文化散播的力量，將區域與流行作了很好的結合，不斷地推陳出新，成為一波又一波帶動當地旅遊產業的重要力量。這股力量不只在韓國國內散發，也同樣地影響了其他受到韓流影響的國外區域。

透過流行文化，人們不只看到偶像明星們的風采，更進一步看到濟州當地豐富的風土人情、以及吸引人的慢活生活風格。透過流行文化的力量，慢活的濟州島與世界結合，開始走在世界的時尚尖端。

看到濟州島的例子，台灣是否也能活用流行文化的力量，借力使力，讓地方被世界所看見呢？