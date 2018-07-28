一級嘴砲》三年公部門的奇幻旅程

眼前就是農產品接連的耕鋤與崩盤，為什麼有人還能得意洋洋拿著不知道誰給的數據和圖片大肆宣揚？唯有冷氣房裡的圖表是真，外頭那些曬太陽的都是假的就對了？

一級嘴砲技術士

一個農民出身的小職員評論農業議題，原本是出自對於產業的關心，卻意外地成為政敵拿來攻擊縣市首長的把柄。

眾所皆知，民進黨的嘉義縣縣長初選，各方陣營都鬧得很不愉快，陳明文立委挾帶大量的政治資源將各方勢力壓了下去，也無所不用其極的對現任縣長張花冠陣營找碴。日前，我因個人規劃而離開嘉義縣政府，如今陳明文立委力挺的翁章梁陣營卻拿我批評菜價的言論來質問縣長張花冠，如此的政治操弄，手段未免也太粗糙了點。

台灣三五不時就要面臨農產品產銷失衡的問題，這個問題在2016年6月，農委會副主委陳吉仲「抓菜蟲」一說後更加嚴重。學者出身的陳副主委非常堅持己見，對於他人或業者的建議毫不理會，搞砸了台灣的農產運銷市場後，還逼著原本專責出口的台農發公司來善後，結果也讓這間出口貿易公司陷入癱瘓。2018年3月開始，台北農產事件讓農業問題直接升高為政黨對決的層次，這下子業者就倒楣了，接下來所有的事情要討論的不是「要怎麼解決」而是「你他Ｏ的站哪一邊」。

我是農業從業人員出身，就算暫時轉換了跑道，跟農業現場還是有很密切的聯結。在地方上，當年眾人力拱上台的執政黨，如今農產運銷的問題為何更加嚴重？一方面在台北拿著報表數據說「價格平穩」，一方面卻要求地方農會和縣政府「處理」那些農產品。眼前就是農產品接連的耕鋤與崩盤，為什麼有人還能得意洋洋拿著不知道誰給的數據和圖片大肆宣揚？唯有冷氣房裡的圖表是真，外頭那些曬太陽的都是假的就對了？許多問題都有事先的預防機制，以前李蒼郎、陳保基時代能做到，但如今的農委會到底出了什麼問題？這實在讓眾人傻了眼。

小編表示：可惜這篇苦主沒有投搞到本站來，不過一級嘴砲欄位還是有很多好文章喔。（圖：一級嘴砲技術是粉絲頁）

三年前承蒙長官們的賞賜，讓我有機會從「產」進入「官」，從體制內試著去解決產業面的問題。由於人生地不熟，長官們特別交代講話前要先看對象，看對方的姓氏，留意對方的背景。嘉義的政治生態有其「特色」，黨籍只是參考，派系才是關鍵，尤其是在2017年開始的縣長初選，許多公務員不敢貿然去做事，那怕一個不注意就會被人拿來講話。經費就是這麼多而已，哪條路要先修？哪條水道要先疏通？什麼活動要辦在什麼地方？決定這些事情之前如果不先溝通清楚，執行下去後就會被人貼標籤。

「那條路會重鋪，就是因為ＯＯＯ是ＸＸＸ的人啦。」

如果這麼簡單，那我還不知道請工程技師來評估是在幹什麼的。

進入公部門之前，長官好心問我「你的職等只比工友高一階，沒問題嗎？」我一直認為，有機會試著從體制內去解決一些事情，對職等高低也沒那麼在意。像這樣在政府單位裡工作的小職員能否對時政發表意見？這是一個很微妙的問題。多數經過國考的公務員通常都會閉嘴、裝作沒看見，不然有個風吹草動馬上就有人來關切，唯一沒在怕的大概是我們這種由其他產業進到公務體系的人吧？像我們這種「業者出身的」都很務實，事情該怎麼做就怎麼做，產業發展的事只有行或不行，沒有什麼商量的空間。

「問題就在那，你就好好地把它解決吧」

這是柯文哲的名言，為什麼「一日市長」會爆紅，最根本的原因就是廣大觀眾的共鳴，務實地解決民生或經濟問題，這也是民眾心中對於公務員的殷切期盼。如果地方政治淪為誰是誰的人馬？誰在初選的時候去挺誰？逼使基層公務員成天要學著看風向、看長官的派系或顏色而辦事，這不禁讓人懷疑台灣的民主化到底前進了多少？

我離開之前曾向多位青壯派的議員打個招呼，雖是一邊議員一邊是小職員，由於年齡相仿，大家經常在地方事務或產業發展上交換意見。

「我還真羨慕你能這樣說走就走」某位議員這樣說著。我長年在體制外吵了這麼久，在體制內走了一小圈，也是能體會公部門的難處與辛苦，如今我就是回歸農業的第一線，往後不論是對議員或是公務員都會有那麼一絲的諒解。

做生意是不簡單，但面對這種派系政治才是真的難。