Lin bay 好油》奧運與永續農業：從東奧看日本如何與國際接軌

過去日本一直是玩自己這一套，但隨著幾個主要的產業一路被其他國家追上並擊敗，日本國內也開始省思這一套關起門來自己玩的模式還能玩多久？面對全球貿易自由化的競爭，隨著AEON背棄日本本土的GAP投向GLOBAL G.A.P.的懷抱，讓日本農業了解到，應對貿易自由化的體系，不是對抗而尋求融入。

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工作之故，筆者每年都會赴日本參加東京食品展，從去年開始，東京各地點就可看到各種與2020東奧相關的宣傳海報與倒數鐘，東京奧運的腳步越來越近了。

日本在1964年第一次舉辦奧運，而1964年的京奧對日本也具有劃時代的紀念性與意義，日本成為亞洲第一個舉辦奧運的國家，象徵日本在亞洲的地位，同時也藉由奧運脫離戰敗的陰影，成為日本人在昭和年代第一名的象徵。也因此，奧運之於日本人具有脫離過去與重生的意涵，即使舉辦奧運往往帶來經濟上負面的影響，但日本仍然積極爭取，而這股意涵也帶進了日本農業。

東京各地點可看到各種與2020東奧相關的宣傳海報與倒數鐘。（圖：作者提供）

永續農業的奧運與日本農業的重生

奧運跟永續農業有什麼關係？2012年英國倫敦奧運時，奧運大會就開始將「永續性」（sustainability），列為奧運舉辦的重要原則之一，因此，食材的供應也必須考慮永續性。然而，要提供永續農業的食材就必須通過永續農業四大基石：食品安全、環境管理、勞動者福利、產品品質的考驗。

如何達到永續農業的要求？最簡單的方法就是實施良好農業規範（Good agricultural practice, GAP）。

多數國家都有各自的GAP，目前國際上最通用的GAP還是以GLOBAL G.A.P.為主。英國在舉辦2012年奧運時，供應的蔬菜水果通過GLOBAL G.A.P.的比例高達70－80％之間，輕鬆通過考驗。

但日本的情況卻很混亂，因為日本國內有好幾種形式的GAP：都道府縣自己的地區GAP、農協的JAGAP、產地GAP，以及一直推不出去的JGAP，這四種GAP加起來約有60%的農民實施，儘管實施GAP的比例很高，但這些都只是符合日本當地規格的GAP，無法與國際標準接軌。

日本希望透過辦理東京奧運的方式，提升日本的GAP相關規範與國際接軌，強化推動輔導農民及農業團體實施 GAP 的相關法令與規範，以引導日本國產農產品與國際市場接軌，來帶動日本農業的重生，而在日本推動GLOBAL G.A.P.的關鍵人物之一，就是前首相之子小泉進次郎，他的目標是改革與提升產業，而不是像台灣的政客，嘴巴上說發補貼不好，但只會發補貼。

日本推動GLOBAL G.A.P.的關鍵人物之一，是前首相之子小泉進次郎。（圖：作者提供）

過去日本一直是玩自己這一套，但隨著幾個主要的產業一路被其他國家追上並擊敗，日本國內也開始省思這一套關起門來自己玩的模式還能玩多久？面對全球貿易自由化的競爭，隨著AEON背棄日本本土的GAP投向GLOBAL G.A.P.的懷抱，讓日本農業了解到，應對貿易自由化的體系，不是對抗而尋求融入。日本農產品雖然生產成本高，但不代表完全沒有競爭力，Made in Japan對於消費市場還是有其獨特的吸引力，整個亞洲仍然高階農產品的需求空間，一串售價超過40美金的麝香葡萄（Shine Muscat），在亞洲各國的高級超市都賣得動，顯見貿易自由化對農業不一定是劣勢，但關鍵在於如何善用優勢。

一串售價超過40美金的麝香葡萄。（圖：作者提供）

農產品產銷系統的主要變化和趨勢

隨著物流業及保鮮技術的發展，農產品的國界限制越來越小，在全球化市場的影響之下，農產品產銷系統開始往幾個方向發展：

1. 跨境食品供應鏈 2. 生產來源來自各個地區 3. 企業生存取決於供應鏈競爭力

在這三個因素影響下，通路自然會漸漸走向超市化，因為超市才能滿足中產階級消費者的需求。

而在農食品安全監測體系也產生新的變化：現今多數的國家在農食品安全管理上是採事後管理切入，先販售，主管機關使用執法機制移除市場上違反食品安全管理的食物。但未來，農食相關業者被要求建立生產履歷及食品危害分析及關鍵控制點（HACCP）以防止食品危害污染。而食品安全的管理主要由食品監管機構負責監測和控制食品安全，未來則由銷售通路管理食品安全系統。在這種趨勢下，超市通路販賣取得GAP認證的農產品的比例也越來越高。

產銷履歷制度是進入GLOBAL G.A.P的基石

今年七月嘉義有三個生產集團戶（15位農漁戶）通過GLOBAL G.A.P.驗證，這15位農漁戶能通過GLOBAL G.A.P.驗證，台灣推行已久的產銷履歷制度（TGAP）功不可沒，原因是這15為農漁戶都有拿到產銷履歷，經過產銷履歷的訓練，讓他們能更快接軌到GLOBAL G.A.P.驗證。

台灣的產銷履歷制度（TGAP）是2005年建立的驗證制度，當年的設計主要以生產端的管理為主，缺少目前勞動者福利等相關的規定，關注的部分以農產品的生產過程為主，但目前GAP的主流不只包含主要生產單位（Product main unit,PMU）還包括包裝集理貨場（Product House unit,PHU）。產銷履歷制度對於包裝集理貨場的要求不多，主要都在PMU的部分，因此對於做過產銷履歷驗證的農民，要完成GLOBAL G.A.P.驗證的要求並不算困難，需要額外學習的是關於包裝理貨場的部分以及品質管理系統（Quality management system）的觀念。

產銷履歷制度（TGAP）今日的問題在於過去設計時沒有放進定時檢討改變的機制，但即使是GLOBAL G.A.P.驗證也是經過多次的改版，才形成今天的架構，一個10多年前建立的制度，在缺少改變機制的情況下，當然難以符合現在的需求。

民進黨的農業三寶之一的農委會主委林聰賢今年去東京食品展之後，就對外表示要爭取2020東京選手村的食材供應，要把台灣農產品打向國際，協助台灣農產品通過GLOBAL G.A.P.驗證。

農委會主委林聰賢今年去東京食品展之後，就對外表示要爭取2020東京選手村的食材供應，要把台灣農產品打向國際，協助台灣農產品通過GLOBAL G.A.P.驗證。（圖：作者提供）

農委會真的計畫推動嗎？過去陳吉仲副主委曾在新農業方案中宣示全力推動GLOBAL G.A.P.驗證，但事實證明，陳副主委做圖表的功夫要比推動政策強得多，至於這次林聰賢主委又再宣示了一次，是真的有心？還是隨口說說？

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