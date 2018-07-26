自由開講》從新推出的少子化政策來看 賴內閣的確是一個「做實事的內閣」

◎魏國浩

少子化一直以來都是台灣眾多問題的根源，雖然歷任總統與行政院長都認知到這個事實，然而今年年初，根據內政部所公布的資料指出，代表老年人口與孩童人口比例的人口老化指數，已經正式突破一百大關，這象徵著台灣的老年人口已經比孩童人口還要多了。會有這樣的結果，除了醫療進步，使得台灣人的平均壽命提高之外，很大一部分原因，在於年輕人不敢或不願生，至於為什麼沒有傳宗接代的動力，撇除社會的價值觀漸漸不把生兒育女視為成年男女的必盡義務之外，另一個很重要的，就是國家對於「增產報國」這件事的支援，一直是不足的。

賴清德院長帶領的行政院所推出的少子化政策是非常實際的，可以說是不負「做實事內閣」的稱號。（資料照）

而來自國家的支援，又可細分為幾個層面，不過大致上來說，經濟上提供學費的減免或補助，以及小朋友們能不能夠即時且就近的受到照顧，是大部分有小孩的年輕家庭最常面對的兩個課題。也正式因為如此，最好的狀況，就是家裡附近有名額充足的公立或是公共化的托育機構，且能夠提供學費的補助與減免，然而過往要達成這樣的願景，首先要面對的困難就是場地的不足，以及部分私立托育機構業者的反彈，但近年來拜少子化之賜，不少公立中小學校就讀人口已經不足其全盛時期的二分之一，因此要如何妥善利用這些閒置空間，也讓教育部與這些學校的十分頭大，而行政院看到了這一點，故而在近期推出的少子化對策中，增設公共化幼兒園與公共托育家園，成為優先推行的重點項目，且政策內容中特別強調，要讓現在沒有附設公共幼兒園的小學都有幼兒園，達成「校校有幼兒園」的目標，並以這個為基礎，要在五年內增加6萬個公共化幼兒園的就學名額，以及5280個托嬰名額，這同時還包括了所謂的非營利幼兒園與公設民營托育中心的部分，而如果小朋友選擇就讀非營利幼兒園，家長每個月最多只需付出一人3500元即可，至於0~2歲的小小孩，在公設民營托嬰中心托育，一個月則補助家長一人3000元，中低收入家庭則有更高的補助與學費減免額度，這相當程度的緩解了家庭在幼兒照顧上的負擔。

然而要解決托育問題，單靠政府增設公共化幼兒園是不夠的，必須結合民間的力量，才能達成政府、家長、托育業者三方的平衡，因此以這個為前提，在2到4歲小朋友的部分，與私立幼兒園合作，由政府提供部分的補助，使得家長的負擔每個月每個人不超過4500元，至於0到2歲的小小孩，則與符合資格與條件的保母與私立托嬰中心合作，一樣由政府提供部分的補助，且直接補助給家長一人一個月6000元，如果是中低收入家庭或以下的，補助的金額或減免的學費都會再提高。至於沒有進入公共化幼兒照顧體系，且綜合所得稅率在20%以下的家庭，行政院也提出了加發育兒津貼的方案，一般家庭每個月每人2500元，同樣的如果是中低收入或以下的家庭，發放的額度一樣會再提高。

而上述的政策，依據最新的資料顯示，大部分在今年的8月1日就會開始實施，而依照現在的市場行情推算，私立托嬰中心平均一人一個月要17000左右的費用，公立也要約10000塊左右，如果政策順利實施，平均可以讓家長們少負擔約三成幼兒照顧費用，而這一次少子化政策最大的不同，在於補助都是直接補助給家長，不像以前多半都是補助給托育機構，這是最直接有效的做法，家長們也能夠因為這樣的做法，在家庭的資金運用上更有彈性。故而總體來看，賴清德院長帶領的行政院所推出的少子化政策是非常實際的，可以說是不負「做實事內閣」的稱號，期望這樣好的政策可以順利實行，挽救台灣少子化這個國安等級的危機。

（智庫研究員，曾在多所大學擔任講師）

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