伊朗與西亞世界》三位一體的兩伊與美國

1979年的伊朗革命後，宗教人士何梅尼的政府上台，這讓薩達姆與巴勒維之間的協議失去平衡，而此時的伊拉克建國已有幾十年的歷史，累積了一定程度的國力。80年代的兩伊戰爭，一來延續了鄂圖曼時期的問題，二來也看得出來伊拉克不是20年代的「新生兒」。人種、宗教的衝突，只是事件的外貌。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

伊朗與伊拉克在80年代爆發長達8年的戰爭，這場戰爭綜合了不同元素，例如鄂圖曼帝國與伊朗的邊界問題，當然還必須加上20世紀美國這個在西亞的新警察的企圖，美國的企圖包含了對伊朗的關係變化、對波斯灣石油利益的關切，而最後這些構成了2003年美國攻打伊拉克的原因。兩伊關係與美國政策三位一體，難以切割。

鄂圖曼與伊朗之間的邊界問題延續自16世紀，19世紀伊朗的卡加王朝曾與鄂圖曼達成協議，而英俄兩國介入後所畫出的邊界，伊鄂也從來沒有同意過。鄂圖曼瓦解後，邊界問題由新興的伊拉克繼承，成為與伊朗的問題，雖然兩伊沒有為此交戰，但多次交涉結果卻總是因某一方的改朝換代而出現變局。1975年兩伊簽署的《阿爾及爾條約》（Algeria Agreement of 1975），仍是為了處理邊界的糾葛。簽署這份條約者是伊拉克的薩達姆胡笙（Saddam Hossein，即一般通稱的「海珊」）與伊朗國王巴勒維（Pahlavi）。只是沒想到1979年2月伊朗革命，巴勒維國王退出歷史舞台，但薩達姆卻在同年7月就任伊拉克總統。兩人一下一上，再加上伊朗革命使得兩伊邊界產生動盪，導致1980年9月兩伊戰爭爆發。

1980年9月兩伊戰爭爆發。（KGOU）

兩伊戰爭，有些學者解釋這是阿拉伯人（伊拉克）vs伊朗人（伊朗）、遜尼派（伊拉克）vs什葉派（伊朗）的衝突，但這場戰爭的本質並非如此，由歷史觀之，這應是鄂圖曼與伊朗那些未能解決的邊界問題累積下的產物。

1979年的伊朗革命後，宗教人士何梅尼（Ayatollah Khomeini）的政府上台，這讓薩達姆與巴勒維之間的協議失去平衡，而此時的伊拉克建國已有幾十年的歷史，累積了一定程度的國力。80年代的兩伊戰爭，一來延續了鄂圖曼時期的問題，二來也看得出來伊拉克不是20年代的「新生兒」。人種、宗教的衝突，只是事件的外貌。

美國在二戰後開始介入西亞事務，尤其是對以色列、伊朗、沙烏地阿拉伯的關係，這是美國自建國以來從未碰觸過的議題。許多當代的西亞問題，都與美國當時的政策一同載浮載沈。兩伊戰爭及其後續發展，美國都扮演了最重要的角色。就以1979年伊朗革命來說，固然這不是一場反美的革命，但最終由反美的何梅尼掌握政權，同時在該年11月爆發德黑蘭的美國人質事件。迅速惡化的美伊關係，絕不在1979年的人們意料之中。何梅尼政府讓美國錯愕，錯愕到連人質都不知道該如何救回來，同時也搞得卡特（Jimmy Carter）總統在1980年競選連任失敗。於是，當1980年兩伊開戰後，美國很自然就站到伊拉克那一方，這也是今日美伊關係惡劣的源頭。即使1989年何梅尼去世，而隨後的精神領導人哈梅內意（Ayatollah Khamene’i）也沒幹什麼大事，甚至幾任伊朗總統都努力告訴世人：「我們是好人」，也改變不了主流輿論強加給伊朗的妖魔化的形象。

何梅尼政府讓美國錯愕，錯愕到連人質都不知道該如何救回來，同時也搞得卡特總統在1980年競選連任失敗。（CNN）

然而，儘管美國與伊拉克在兩伊戰爭中成為親密戰友，但兩伊戰爭結束後，情況立即改變。

伊拉克與科威特（Kuwait）的關係在此時具有相當的重要性，19世紀英國與科威特酋長已有密切關係，英國也認定科威特獨立於鄂圖曼之外。但是一戰之後所建立的伊拉克，一再強調科威特應為其領土的一部份，往後伊拉克不斷有收復失土的企圖。當科威特於1961年獨立、70年代英國正式退出波斯灣之後，就強化了伊拉克要取回科威特的意志。兩伊戰爭之際，借款給伊拉克的阿拉伯國家中，科威特是其中一員，再加上戰後伊拉克無力償還債務，此時「收復失土」的企圖變更加強烈，於是科威特順理成章成了萬惡的敵人，兩國於1990年8月開戰。此時的美國由老布希（George H. W. Bush）擔任總統，布希家族擁有龐大的石油企業，薩達姆讓波斯灣動盪，等於擋了布希家族的財路。於是，這場戰爭伊拉克反而成了美國的敵人。此後的薩達姆也就成了眾矢之的，主流輿論說他屠殺庫德族（Kurds）、鎮壓什葉派，這證明了只要站在美國的對立面就死無葬身之地。

老布希只做了一任總統，但蘇聯卻已在1991年解體，美國這時成了全球唯一的霸權，這讓1993年擔任總統的柯林頓（Bill Clinton），不管在國內怎麼被彈劾、怎麼與助理搞些檯面下的勾當，國際形象也不至於太糟糕。於是兩伊就這樣在國際社會中扮演反派角色，卻也相安無事，這說來也算是柯林頓的政績。只是，2001年在老布希的兒子小布希（George W. Bush）就任總統，情況有了改變。2003年，小布希以伊拉克擁有大規模毀滅性武器（Weapon of Mass Destruction, WMD）、以民主解放伊拉克人民為由，突然進攻伊拉克，並在2006年處死薩達姆。

2003年，小布希以伊拉克擁有大規模毀滅性武器、以民主解放伊拉克人民為由，突然進攻伊拉克，並在2006年處死薩達姆。（Google News）



小布希為何打伊拉克不打伊朗？

大概只能說，是小布希想要代替父親解決薩達姆吧。小布希這麼一打，或許解決了布希家族與薩達姆之間的石油問題，但曾有輿論指出，2014年以來搞得西亞甚至歐洲天翻地覆的伊斯蘭國（ISIS），就是2003年美伊戰爭所打出來的產物。

此後，什葉派勢力逐漸在伊拉克國內政治中抬頭，而且其中不少人在80年代曾經受過伊朗何梅尼政府的協助對抗薩達姆政府。教派相同，或許是伊朗政府支持這些伊拉克什葉派勢力的因素，但政治立場的一致才是最重要的主因，例如反薩達姆、反美國。然而，什葉派勢力中也並非所有人都想要與伊朗合作，例如目前在伊拉克大選中勝出的，就是頗為排斥伊朗的什葉派人士摩格塔達薩德爾（Moqtada al-Sadr）。

目前支離破碎的伊拉克，比起伊朗來得更為不穩定，若是2018年5月伊拉克選舉結果往後將動搖對伊朗與對美國的關係，也沒什麼好意外的。

這不是悲觀、不是唯恐天下不亂，而是對長期局勢觀察後所感受到的意涵。