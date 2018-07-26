自由開講》反同人士新招數：產製違反學術倫理的反同論文

◎趙書賢

隨著年底大選逐步接近，對於婚姻平權是否該修改民法或訂定專法，以及針對性別平等教育等正反方公投陣營也各自爭取連署當中。然而在支持與反對的聲浪之中，台南大學卻悄悄地有一篇備受質疑的碩士論文，已經暗度陳倉完成口考。今年三月份時由南部性別團體揭露（註一），台南大學教育經營與管理研究所碩士生江姓研究生，以碩士論文名義發放誤導式、抹黑式問卷，企圖營造家長非常反對性平教育及同志教育。而到了六月底，台南大學學生發現儘管備受質疑，江姓研究生的論文仍安排了論文口試（註二），並於口試當天運用更改口試地點、謊稱延期、威脅提告等策略，秘密地完成了口考，目前已於我國碩博士論文網上線論文相關內容。

帶著歧視與恐同的心，無論以什麼身分、用什麼手段，終究還是歧視本身而已，不是愛、不是正義，更不是神聖的學術研究。（圖：取自臉書）

本篇社論僅以相關報導，以及江姓研究生已公開之論文摘要，進行評論：

一、嚴正譴責反同之歧視性意識形態，將黑手伸入學術研究

反同團體近年來透過不斷增設不同名稱的團體，試圖營造反同聲勢浩大的氛圍，其次藉由扮演家長，逐步介入教育領域。令人意想不到的是最新的策略竟然是藉由就讀學位並撰寫論文，來包裝自己的歧視意識形態。在2017年3月的抗爭中，江姓研究生自稱自己是家長、是公民代表，向尤美女立委及媒體表示「要讓政府知道，多數人都是尊重同性戀，但不容修改『一男一女』的婚姻定義。（註三）」公開發言本是個人言論自由，然而對照2018年6月

完成的論文摘要，其中提到「高達九成以上的家長同意教導尊重同性戀」以及「多數的家長反對教材中...婚姻不一定是一男一女...等內容（註四）」，可以發現江姓研究生在論文完成一年以前，就已經預言了自己論文中的研究結果，其真實性著實令人質疑。對照今年三月份江姓研究生問卷中的誤導性題目，其中「我認為老師需教導學生，婚姻不一定是一男一女，也可以是多男多女（同註一）」，可以發現研究者透過編制有利於得到偏頗結論的題目，來包裝自己的歧視信念，本文嚴正譴責如此不尊重學術研究的行徑，因為學術研究講求真實性，若任何人都能因為自己的宗教、種族或意識形態，恣意編造或扭曲學術研究結果，將使科學研究的可信任度大受影響，並侵害國內學術研究之學術倫理。

二、質疑南大校方、系所、指導教授與口試委員等，遭綁架為歧視性言論背書

江姓研究生此篇論文通過口試，過程中備受質疑的包含台南大學校方，以及教育經營與管理研究所，口試當天由於擔心江姓研究生論文造假而希望現場聆聽的網友，來到台南大學時卻得到系所「更改口試地點、延期」等說詞，且系所對外更以「希望尊重學術多元觀點」等看似中立的說詞為江姓研究生掩飾，事實上當天已秘密進行口試，並錯失了多元意見充分交流的機會。而指導教授、口試委員，均為國內教育界令人景仰的前輩，以及台南大學教育學系現任教授，在指導論文以及論文口試的過程中，如何發揮把關及約束的力量，讓江姓研究生不至於侵犯學術研究的倫理底線，也在神祕的口試中，再也難以使人信服。

如今論文已審查通過，是否代表著上述學校、系所、師長，均替研究論文中的瑕疵與有疑慮的研究結果背書？或者其中學者老師們是為江姓研究生情感綁架，不忍心其畢業遙遙無期，期待前輩們憑藉著學術聲譽與良心，對諸多質疑有所說明。

三、呼籲未來研究者、相關政策制定者，勿引用此論文作為參考文獻

學術論文之完成，除了意味著得到研究成果之外，也產生了對後續相關主題研究的影響力，而如同本文前段所質疑，本篇論文從研究過程、口試到如今產生研究結果，均充滿令人質疑、無法信服之處，若未來研究者未充分理解相關脈絡，可能將這些有疑問的研究數據當作未來研究的基礎，勢必產生更多不符合倫理規範及侵害人權的研究結果。其次此篇論文也很明顯針對反同陣營所提出公投（意圖刪去性別平等教育法中「同志教育」之內涵）相輔相成，若立法者、各縣市教育單位輕信此篇有疑慮的論文結果，可能造成當前教導「尊重同志的同志教育」，因錯誤的研究結果而遭到質疑、刪改，而使性別平等教育大倒車。

最後，回顧由婚姻平權數年前的爭議開始，反同人士的招數推陳出新，時而是宗教大串聯，時而是幾個小孩的家長，時而是宗教政黨候選人，如今更成為了完成學術研究的「學者」，回歸到本質與初衷，帶著歧視與恐同的心，無論以什麼身分、用什麼手段，終究還是歧視本身而已，不是愛、不是正義，更不是神聖的學術研究。

附註

一、台南彩虹遊行：【假問卷 真抹黑】

二、中華日報：【南大生論文被指違學術倫理】



三、蘋果即時：【同婚修法再開槓 連署罷免綠委王定宇】



四、江淑華（2018）。從文化霸權分析台南市國民中學家長 對同志教育觀點的

研究（未出版之碩士論文）。台南：國立台南大學。

（諮商心理師、青少年性別文教會常務理事）

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