胡，怎麼說》壓不扁的台灣！

中國耍流氓，以蠻橫粗暴手段砍掉2019年「台中東亞青運」主辦權，還指稱這是針對台灣部分人士推動「東京奧運正名公投」，把不相關的兩件事硬扯在一塊，做為打壓台灣、傷害台灣人民感情的藉口，反而自曝下流齷齪的企圖！

「台中東亞青運」、「東京奧運正名公投」，八竿子打不著！

台中東亞青運本是國際體壇盛事，提供東亞各國青年好手同場競技交流；東奧正名公投則純粹是台灣內部的民間事務，人民根據民主程序表達意願與期望。

中國卻藉口東奧正名公投砍掉台中東亞青運，這不叫蠻橫粗暴、下流齷齪，什麼才叫蠻橫粗暴、下流齷齪？

中國藉口東奧正名公投砍掉台中東亞青運，這不叫蠻橫粗暴、下流齷齪，什麼才叫蠻橫粗暴、下流齷齪？（記者叢昌瑾攝）

砍掉台中東亞青運、強迫各國航空公司改台灣名矮化台灣，中國耍流氓霸凌台灣的兩件惡事齊發，正曝露其對台的陰謀：

1、將黑手直接伸進台灣，台灣內部即使是人民依據民主、法治、基本人權進行的事項，它都企圖插手，像人民發動的東奧正名公投，干中國什麼屁事？它卻粗暴橫霸的干預、企圖阻止。

2、中國藉東奧正名砍掉不相干的東亞青運，陰謀意圖就是讓台灣感受到，只要台灣有人做了中國認為不喜歡的事，它就會指東砍西北南，任意找台灣的麻煩，要在哪報復、懲罰、傷害台灣，都看它高興。這不叫流氓，什麼才叫流氓？

3、中國口口聲聲指稱東奧正名公投傷害兩岸人民的感情，這根本就是天大的謊言，它耍流氓霸凌台灣的惡事、壞事作絕，就是故意傷害、激怒台灣人民，挑起台灣人民對中國的反彈及反感，勢將要求政府反制，中國則可藉此誣指及反控台灣挑釁，做為再打壓台灣的藉口。從親中紅色媒體、政黨、政客，對中國砍掉台中東亞青運，竟反批蔡英文政府，就可窺知陰謀操作痕跡斧鑿斑斑。

4、藉此分化台灣，削弱台灣凝聚力，並伺機收編扺抗意志不堅、抗壓力弱的軟骨頭們，以認同兩岸一家親，扈從、朝拜中國，向中國認低服小。

面對中國這個超大流氓霸凌暴力，台灣不必也不可因太過憤怒而直接跟它鬥力，那將落入其陰謀陷阱；面對粗暴蠻橫下流齷齪的超大流氓，跟它講理也沒用。

台灣是民主自由國家，跟專制極權的流氓中國交手，必須鬥智、鬥志、比氣長，連結世界各文明國家，守護台灣民主自由永續不墜，就是台灣最大的安全屏障，讓中國知道，讓中國所有人民都知道，讓全世界都知道，台灣是壓不扁的！