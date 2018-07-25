政治的日常》顧人怨的田中義一內閣（下）：倒台與倒台之後的田中義一

田中是軍人，他對天皇的尊敬比其他的人更多。被天皇洗臉後，一時不知道該如何處置。回到官邸冷靜下來，再收集閣議之後，田中決心再一次入宮報告。但侍衛長鈴木貫太郎的一句話，讓田中決心依照天皇的意念，辭去總理職務。

李拓梓

前情提要：立場強硬的田中內閣；亂局中對中的強硬外交

張作霖被炸死之後，日方做賊心虛，隱晦案情，稱之為「滿洲某重大事件」。案發之後，中方想當然爾，民族情緒大漲。張作霖的兒子張學良接到父親傷重的訊息，立刻放棄北京，打扮成伙房兵搭火車逃回奉天。他並沒有屈從於關東軍合作的要求，反而設局殺害了親日的楊宇霆，並和蔣介石的國民政府聯繫和平談判，在維持勢力範圍的概念下，讓東北易幟，國民政府完成了形式上的統一。

而田中這一邊，也因為計劃被打亂，滿洲情勢大變，而顯得腳步凌亂。關東軍的不受控制，讓陸軍出身的田中大受打擊。他一開始決定採取強硬態度，決心嚴懲滋事幹部。但事情的發展出乎田中意料，不僅軍方不支持這位軍人出身內閣的嚴厲態度，連閣員們也不支持田中懲處關東軍的想法。面臨倒閣風險，田中最後決定讓步，依照關東軍的意思，把肇事責任歸因給南京政權的特務。

張作霖被炸死之後，日方做賊心虛，隱晦案情，稱之為「滿洲某重大事件」。（圖：網路）

問題是，田中在不久之前，才因為決心嚴懲不聽話的陸軍官員，而向天皇提出報告。此時所提出的懲處方案，卻對關東軍的責任隻字不提，顯有包庇。以牧野伸顯為核心的宮內力量，長期以來對田中用人、施政的不滿一次爆發。天皇本人甚至質疑了田中報告前後不一的問題，在田中辯解之時，還落下「不用再說了」的狠話，拂袖而去。天皇對關東軍引發的「滿洲某重大事件」報告的不滿，也敲響了田中內閣的喪鐘。

田中是軍人，他對天皇的尊敬比其他的人更多。此刻被天皇洗臉，他一時也不知道該如何處置。回到官邸冷靜下來，再收集閣議之後，田中決心再一次入宮報告。但侍衛長鈴木貫太郎卻告訴他「我可以幫你通報，但應該沒有用。」鈴木的一句話，讓田中決心依照天皇的意念，辭去總理職務。沒想到田中的強硬外交最後踢到的鐵板，竟然是年輕又想要干預政事的天皇。

昭和天皇在戰後的獨白錄當中，曾經回憶過這段往事，他只說到當時「年輕氣盛」，並沒有提起讓田中辭職，自己涉入政治，其實是他當年和宮內人士一起規劃出來的策略，目的就是為了讓天皇擺脫大正以來天皇統而不治的慣例，實際影響政治。

田中辭去了首相職務，回到故鄉山口縣的萩市，在這裡度過了一段輕鬆的時光。但也許是過去積勞成疾，一九二九年九月二十九日，竟然心臟病發過世。他所帶領扭轉一向軟弱的對中政策改革，因為遭到反對和人亡政息之故，最後也不了了之。

田中依照天皇的意念，辭去總理職務。圖為田中義一辭職書。（維基共享）

田中死後三個月，南京的《時事月報》，刊登了一篇叫做「田中奏摺」的文書，以田中口吻，敘述著他對於中國的侵略主張，尤其是「欲征服支那，必先征服滿蒙。欲征服世界，必先征服支那」的句子，引起中國知識份子、甚至希望中國門戶開放的西方列強很大的憤慨。

這份「田中奏摺」，後來廣為流傳，讓他成為日本侵略中國的代表性人物。只是根據各方研究，這份文書不僅上奏過程有誤，不符合日本政府的慣例。內文也僅有中文，並無日文原文，因此到現在都還有真偽之爭。日方一口咬定是贗品，中方則依然有人認定這是真的。

「田中奏摺」後來廣為流傳，讓他成為日本侵略中國的代表性人物。只是根據各方研究，這份文書不僅上奏過程有誤，不符合日本政府的慣例。內文也僅有中文，並無日文原文，因此到現在都還有真偽之爭。（圖：網路）

不過，文書即使為偽，恐怕也是中國方面的知情人士，以田中在「東方會議」以及後續的政治主張寫成，奏摺的內容，和後來日本侵華戰爭的行動相近，並且受到歐美許多同情中國的學者、記者像是史諾（Edgar Snow）所引用。因此也有日本學者認為，重點不是文書的真偽，而是如何從文書當中，砍除歷史的荊棘。

只是跟中國方面許多政治人物都交往過，有些甚至感情不錯的田中義一本人，就這樣得承受中文世界的歷史罵名，被認定是這份奏摺的起草者。而且他已經死了，因此也無從辯解。儘管日本外務省再三的要求中國方面澄清，但在已經惡劣到極限的中日關係中，中國政府當然是打個哈哈，顧左右而言他。

想一想，如果奏摺是假的，這種為了政治目的而發動的假新聞攻擊，也算是找到一個祖先了。