自由開講》未來的新北市長必須要能回應民意，提升居住品質並改善交通問題

◎陳怡婷

隨著地方選舉時間愈來愈接近，各縣市候選人陸續提出政見及未來願景，如新北市長參選人蘇貞昌今日舉行政策記者會，提出「新新北」、「環形城市」的論述，包括都市再生、產業、交通、社會福利等政策方向。相比之下，另一個準備七年多的參選人侯友宜，僅針對幾個新北市既有政策再加碼，就當作是「政見」了，難免讓人覺得不夠周延且對新北市目前面臨的問題，缺乏深入的了解。

根據過去多次民調、街訪顯示，新北市民對市政最不滿的，主要是交通及居住問題，新北市人口多且密度極高，交通及居住的需求也特別複雜，但在國民黨執政十餘年來，公共建設延宕、效率低落已是人人朗朗上口的事實，如捷運工程進度落後、新市鎮開發及建物更新均成效不彰。不知何時完工的三環三線即是一例，而市容老舊擁擠，又缺乏停車空間，到處都是老公寓，屋齡超過30年的房舍有超過67萬戶，為全國最多，若遇地震、火災，市民的居住安全均會受到嚴重危脅。即使有這麼多關於交通、建物整建的需求，新北市府推動都市更新的速度卻很緩慢，八年來，公辦都更才二處，自辦都更才九處，而劃定更新地區的速度也遠遠落後於台北市。整體而言，新北市在改善居住品質及交通的執行力欠佳，城市的發展缺乏動能，使得想要購屋、成家的新北市民，寧願移居其他新開發的地區如桃園，以換得更好的生活環境，造成新北市人口大量外移。

對於新北市遭遇的問題及未來，蘇貞昌顯然已提出基本的解方及規劃，也符合目前新北市民的關切。（資料照）

因此，蘇貞昌提出的都市再生政策正是要改變這個困境。過去蘇貞昌在台北縣長任內，曾以效率、執行力改善新北市民的交通條件及生活環境，包括開闢64號快速道路，以及新莊副都心等土地重劃案，而這次，蘇貞昌提出的政策，更要讓年輕人願意選擇定居新北、在此安穩的生活。根據蘇貞昌的規畫，未來市府將透過設立專責單位主導都市更新，包括加速劃定都更區、優先更新危險及老舊房屋等，並且要讓都更的利益回饋給住戶等，改善城市面貌，擺脫又醜又擠的新北市，也讓市民住得更安心、生活品質更好。同時，在交通方面，要改善以台北市為中心的交通路線，將新北市各區透過捷運、公車、小黃公車等，串聯成一個完整的公共運輸路網，讓作為「環形城市」的新北市各區間更加緊密，不再只是一個一個孤立的交通節點。有了更便捷的捷運網絡，才能縮小偏鄉和都會之間的落差，也能緩和都會區過於稠密的人口壓力。

總的來說，對於新北市遭遇的問題及未來，蘇貞昌顯然已提出基本的解方及規劃，也符合目前新北市民的關切。至於侯副市長的市政藍圖，除了作為主軸的「重情重義」、陷入爭議的「安居樂業」外，都更、公托政見都稍嫌零碎且缺乏具體規劃，在可行性及具體規畫上都還有待加強，期許準備參選已久的侯副市長，也能盡快向選民提出完整的市政規劃，讓選民能透過更多政策的公共辯論過程，做出更好的選擇。

（新北市民，公務員）

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