胡，怎麼說》「流氓了，你的國」 粗暴、野蠻、下流、齷齪！

厲害了，你的國！黑心假疫苗注射在小寶寶體內，是會害人命的，人命關天，但在你習大大一黨專政、一人獨裁統治下，竟嚴密封鎖消息，只給看習大大震怒，不讓人民知道事關切身權益的真相！

黑心假疫苗是會害人命的，但在一黨專政、一人獨裁統治下，竟嚴密封鎖消息，只給看習大大震怒，不讓人民知道事關切身權益的真相！（歐新社）

厲害了，你的黨！在一黨專政下，搞假疫苗的長生生技董事長高俊芳，就是你的黨的黨組書記，長生各個部門的領導都是中共黨員。上月底，長生公司慶祝中共黨慶，還引用你習大大的名言「幹中學、學中幹」做為努力標杆。喔，原來搞的是「幹中學，學造假，學中幹，幹壞事」。



仗恃權力，長期包庇長生亂搞你怒罵的「性質惡劣，觸目驚心」假疫苗，也都是你習大大領導下中共的黨員同志。同樣惡質的是，全面封鎖捂住假疫苗消息傳播的文宣及網管部門，那些欺下瞞上的黨幹官員們，莫不是你的黨員同志。

仗恃權力，長期包庇長生亂搞假疫苗，都是習大大領導下中共的黨員同志。全面封鎖捂住假疫苗消息傳播的文宣及網管部門，那些欺下瞞上的黨幹官員們，莫不是你的黨員同志。（歐新社）

厲害了，你的國！你的黨！真的都是好厲害的豬八戒哦，但是，倒楣了，廣大的中國人民！可憐了，中國下一代受假疫苗危害的小寶寶們！人民之怒就如野火燎原，習大大要費多少心力、用盡各種文的、武的手段，才能避免習政權被動搖。



厲害過了頭，就會質變為粗暴、野蠻、流氓、下流、齷齪...，中國境內的假疫苗變成風暴，就是專政獨裁厲害過了頭造成的。



中國操控東亞奧林匹克委員會理事會，拔掉正緊鑼密鼓籌辦中的2019年台中東亞青運，同樣也是「厲害過了頭」的粗暴野蠻、下流齷齪的流氓手段。

習近平在中共19大提出的對台獨「6個任何」，就是中國將近一年來，以粗暴野蠻、下流齷齪等手段，耍流氓強壓逼迫各國航空公司及企業將台灣改名「中國台灣」的源頭。（美聯社）

習近平在中共19大提出的對台獨「6個任何」，就是中國將近一年來，以粗暴野蠻、下流齷齪等手段，耍流氓強壓逼迫各國航空公司及企業將台灣改名「中國台灣」的源頭；昨天以停辦拔掉台中東亞青運主辦權，也祭出習近平的6個任何，藉口台灣有人發動「東奧正名公投」，這根本就是把習近平的「6個任何」政治無限上綱，完全無視於台灣2300萬人民的感受及反彈。



從假疫苗事件看中共政權對付中國人民手段，從拔掉台中東亞青運透視中國對付台灣的手段，兩者的共同點，就是都集粗暴野蠻、下流齷齪於一身，這就是習近平領導下中國特色專制極權體制中共政權的必然之惡。台灣面對這樣惡質政權統治的中國，不能逃避更無須恐懼，必須團結扺抗，絕不能讓中國吃人夠夠，否則，它為統戰分化台灣之需，即使階段性對某些政黨、某些人利誘示惠、甚至幫忙助選（拔掉東亞青運是幫倒忙），但最後一定把台灣吃乾抹盡方休。

從假疫苗事件看中共政權對付中國人民手段，從拔掉台中東亞青運透視中國對付台灣的手段，兩者的共同點，就是都集粗暴野蠻、下流齷齪於一身，這就是習近平領導下中國特色專制極權體制中共政權的必然之惡。（彭博）

在此要問接受一個中國的馬英九、吳敦義、朱立倫、丁守中、侯友宜等國民黨人，以及主張兩岸一家親的柯文哲，你要一個中國、兩岸一家親，就要接受全部，包括毒奶粉、假疫苗、中共一黨專政、放棄民主自由人權等等，都要全部吞下去！